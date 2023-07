Fusion-Festival: Personal streikte mehrere Stunden – spielte Rassismus eine Rolle?

Geschlossene Toiletten, keinerlei Ausschank von Getränken an den Bars und auch das Bühnenpersonal soll die Arbeit niedergelegt haben. Wie mehrere User in den sozialen Medien berichten, haben Teile der Fusion-Mitarbeiter ihre Arbeit während des Festivals im mecklenburgischen Lärz über mehrere Stunden niedergelegt. Doch was sind die Gründe für den Arbeitskampf?

„Seit vielen Jahren ist die Fusion ein Ort der Begegnung, Kreativität und des gemeinsamen Erlebens“, schreibt das Berliner Kollektiv faq Infoladen auf Instagram, „doch in den letzten Jahren entwickelte sie sich immer mehr zu einer kommerziellen Veranstaltung, die diskriminierendes Verhalten aufrechterhält“. Auf einem der größten Musik-Festivals des Landes sollen sich nun Teile der Crew zusammengefunden haben, die sich mit den vorherrschenden Zuständen auf der Fusion nicht abfinden wollten.



Mehrere Mitarbeiter monieren eine mangelnde Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit, die sie während des Festivals leisten. Besonders „Hausarbeiten wie Kochen und Putzen“ sollen nicht ausreichend gewürdigt worden sein. „Es muss sich grundsätzlich etwas an der Struktur der Fusion ändern“, fordern die Streikenden.

Rassismus und Sexismus auf der Fusion?

Zudem kritisieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter Berichte über rassistisches und sexistisches Verhalten des Sicherheitspersonals gegenüber anderen Organisationsgruppen. Die Forderung nach Konsequenzen für die Verantwortlichen wurde angeblich von den Veranstaltern ignoriert. „Wir fordern, dass die Fusion Orga (Kulturkosmos) auf unsere Kritik eingeht und einen konstruktiven Prozess mit den Crews startet, um Strukturen neu zu gestalten“, heißt es in einem Statement.

Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die #fusion in lärz war ja auch eigentlich mal ein irgendwiepolitisches Projekt.

Nun haben sich erneut Leute zusammengefunden, die sich mit den herrschenden Zuständen dort nicht abfinden wollen.

Neu ist, dass sie sich nun kollektiv organisieren

„Falls das Anliegen ignoriert wird, werden wir den Druck erhöhen“, schreiben die Streikenden. Das ursprüngliche Ziel der Fusion ist den Veranstaltern zufolge „Ferienkommunismus“. Doch hierarchische Strukturen in der Organisation des Techno-Festivals werden von immer mehr Besuchern bemängelt.



„Genauso problematisch ist das Klassensystem mit unterschiedlichen Backstage-Privilegien innerhalb der Crews, oder die Tatsache, dass jede Crew für sich die Vereinbarung über Arbeitsbedingungen mit der Fusion verhandeln muss“, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstalter der Fusion, der seit 1999 bestehende Verein Kulturkosmos, äußerten sich bisher nicht öffentlich.



Etwa 70.000 Menschen feierten vergangene Woche auf dem ehemaligen sowjetischen Militärgelände in Lärz. Ein Fusion-Ticket kostet 220 Euro inklusive 10 Euro Müllpfand. Die Veranstalter sollen über 15 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet haben.