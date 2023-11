Trübe Zeiten in Berlin, das Schmuddelwetter ist zurück. Kurze Tage, grauer Himmel, Nieselregen. Und dann die globalpolitische Großwetterlage, was für eine trostlose Zeit. Zum Glück gibt es aber auch Orte auf dieser Welt, wo sich die Dinge zum Besseren wenden, Vietnam zum Beispiel, dem Wachstumsstar unter den asiatischen Volkswirtschaften. Dem Land geht es gut wie nie, die Investoren stehen Schlange. „Geh hin, wo der Pfeffer wächst“, ist inzwischen keine Beleidigung mehr, sondern „financial advice“. Also auf nach Vietnam!