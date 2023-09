Pferde im Borchardt, Bestatter im Grill Royal: Die Mythen der Berliner Szenelokale

Dass in der deutschen Hauptstadt viele Prominente leben, ist hinreichend bekannt. Spannend ist die Frage: Wo gehen sie in Berlin aus? Und vor allem: Welche Malheurs passieren ihnen an einem solchen Abend?



Ob das Schnitzel im Borchardt – das ein Food-Kritiker der Berliner Zeitung längst abgeschrieben hat –, ein Wagyu-Steak im Grill Royal, Lasagne im Bocca di Bacco oder Steak frites mit Sauce béarnaise in der Paris Bar: Es sind die bekannten Starlokale, in denen die Promis speisen und nicht selten Geschichten hinterlassen, die an Skurrilität kaum zu übertreffen sind.