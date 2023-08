Gendern: Ein Schwurbelüberfall der Verblendeten

Ideologische Sprach-Korrektoren meinen es oft gut: Sie wollen Diskriminierung abbauen, alle Perspektiven würdigen, Minderheiten Aufmerksamkeit verschaffen oder Ähnliches. Dennoch ist ihr Handeln moralisch niederträchtig und politisch heimtückisch; sie irren sich über ihr Tun.



Wieso? Sie gehen mit ihren Mitbürgern nicht auf Augenhöhe um, sondern maßen sich ungefragt eine Erzieherrolle an. Das verletzt den moralischen Grundsatz gegenseitiger Rücksicht unter Gleichwürdigen. Der Gebrauch ideologischer Eigenschöpfungen in Wort, Aussprache und Schrift macht restlos klar, dass man als Aufklärer und Lehrer seiner Mitwelt auftritt. Wer mit „korrigierten“ Worten auf mich losgeht, der will mich ganz zweifellos belehren.

Und so schäme ich mich instinktiv für jeden, der Formen wie „Mitarbeiter:innen“ mit künstlicher Pause oder irgendeine andere artifizielle Affektation des Ausdrucks an anderen ausprobiert: Wie kann man sich als (meist) Erwachsener gegenüber anderen Erwachsenen ungebeten als Sprecherzieher aufspielen, ohne seine lachhafte Anmaßung zu bemerken?



In solchen Momenten ist mir, als sähe ich einem fremden Kind dabei zu, wie es seine Eltern tyrannisiert: Ich beobachte Verblendung in Aktion. Bei den frei erfundenen Kunstworten oder Kunst-Aussprachen handelt es sich um eine hochnotpeinliche Übergriffigkeit – denn ich bin weder Kind noch Schüler des Neusprech-Propagandisten.

Deshalb wird ideologisches Sprach-Gekünstel großmehrheitlich abgelehnt. Der Stern fasst die jüngste RTL/n-tv-Umfrage dazu mit einem markanten Fehler zusammen: Es störe „73 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger, wenn Personen ‚Genderzeichen‘ wie Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt oder eine Pause zu Hilfe nehmen, um geschlechtsneutral zu sprechen. […] 22 Prozent der Befragten finden es gut […]. Abgelehnt wird das Gendern von einer großen Mehrheit im Osten wie im Westen des Landes […]. Männer stehen dem Thema noch deutlicher gegenüber (77 dagegen, 18 Prozent dafür) als Frauen (70 zu 26 Prozent).“

Es ist bezeichnend, dass von „Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern“ die Rede ist – es versteht sich von selbst, dass die Teilnehmer einer repräsentativen Umfrage unter Bundesbürgern Männer oder Frauen sind. Das generische Maskulinum wäre angemessen. Sprachliche Gewohnheiten wurden hier durch eine dreiste Minderheit mit klarer politischer Heimat umformatiert: „Die einzige Gruppe, die Gendern mehrheitlich gut findet, sind die Anhänger der Grünen (58 Prozent).“



Statt peinlich dabei zu scheitern, Erwachsene für die Sprachfantasien offenbar weltentlaufener Akademiker zu begeistern, wollen diese nun das Verkehrsmittel Sprache in einem Schwurbelüberfall der Verblendeten einfach für ihre Zwecke kapern. Das haben heimtückische totalitäre Politiker und ihre Mitläufer immer versucht.

Ich nehme das in meinem Umfeld nicht mehr still hin und kläre zum Beispiel meine Kinder auf, das es „Mitarbeiter:innen“ nicht gibt. Auch alle, die nicht wissen, dass ein „Mitarbeitender“ noch kein Mitarbeiter sein muss, sondern jemand, der eine Zeitlang mitarbeitet (und danach zum „Kochenden“ wird, aber deswegen doch keineswegs gleich ein Koch sein muss), werden jetzt angezählt.



Meine anlassbezogenen Deutschstunden bleiben höflich. Man wisse aber: Wer nicht Deutsch mit mir sprechen möchte, der darf stattdessen gern in seiner Sekte bleiben, bis ihr die veruntreuten Steuergelder ausgehen. „Gendern“ gehört geächtet, und ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran.