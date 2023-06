„Ich schäme mich“: Gérard Depardieu will kein Russe mehr sein

Putin übergab ihm vor zehn Jahren die russische Staatsbürgerschaft. Nun will Depardieu mit Russland nichts mehr zu tun haben. Er fordert Flüchtlingsstatus von Frankreich.

Sankt Petersburg statt Paris, sibirische Taiga statt Normandie, niedrigere Steuern und vermutlich schmeckt ihm auch der Wodka besser als Champagner: Gérard Depardieu bekam vor über zehn Jahren sehr öffentlichkeitswirksam die russische Staatsbürgerschaft überreicht – von Wladimir Putin persönlich. Nun will der Schauspieler offenbar nur noch raus aus Russland.

„Ich bereue die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation sehr, ich hoffe, dass sie mich ‚zu Hause‘ wieder aufnehmen“, soll Depardieu laut mehreren russischen Medien gesagt haben. „Ich gestehe, ich schäme mich“, so der Schauspieler. Depardieu kritisierte immer wieder die russische Invasion in der Ukraine und nannte den Krieg „verrückt und inakzeptabel“.

Der Obelix-Schauspieler aus den berühmten „Asterix“-Filmen zeigt offensichtlich Reue für seine Entscheidung vor einem Jahrzehnt, ein neues Leben in Russland begonnen zu haben. „Ich schäme mich, Russe zu sein, es tut mir sehr weh zu erkennen, dass ich hier bin und die russische Staatsbürgerschaft habe“, so Depardieu.

Kiew verhängt Einreiseverbot

Demnach habe er das Geld, dass er aus dem Verkauf seiner Moskauer Wohnung erhalten habe, an die Streitkräfte der Ukraine überwiesen. Dabei wurde Depardieu in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis zur Ukraine nachgesagt. „Ich liebe Russland und die Ukraine, die Teil von Russland ist“, hatte der Wahlrusse 2015 bei einem Filmfestival im lettischen Riga gesagt. Daraufhin erklärte die Ukraine den gebürtigen Franzosen zur Persona non grata; Kiew verhängte ein fünfjähriges Einreiseverbot für Obelix.

Gerard Depardieu spielte Obelix in den „Asterix“-Filmen. Mary Evans/imago

Mit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine distanzierte sich Depardieu von Putin und erklärte, er selbst sei „gegen diesen Bruderkrieg“. Den Angriff bezeichnete er als „verrückten und inakzeptablen Exzess“ Putins und forderte Friedensverhandlungen. Der Kreml reagierte wiederum erbost. „Ich vermute, dass Depardieu höchstwahrscheinlich nicht vollständig versteht, was passiert“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der AFP.



Depardieus Russland-Kapitel scheint bald endgültig vorbei zu sein. „Ich appelliere an die französischen Behörden um Unterstützung und bitte sie, mir den Flüchtlingsstatus zu gewähren“, sagte er. Ein Großteil der französischen Gesellschaft verspottete den 74-Jährigen für den Weggang nach Russland.

2012 hatte Depardieu seine Heimat verlassen. Der Grund: Die damalige Regierung unter François Hollande beschloss eine 75-prozentige Reichensteuer. Depardieu wollte dem entkommen und verlagerte seinen Wohnsitz nach Belgien. Wenige Monate später nahm er die russische Staatsbürgerschaft an, die ihm Putin persönlich angeboten hatte.



Seine Steuern soll er in der russischen Teilrepublik Mordwinien abgegeben haben, wo er auch offiziell gemeldet war. Zudem erlangte der Schauspieler auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wo er zurzeit leben soll.