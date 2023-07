Gerhard Hoffmann: „Die AfD? Wir holen doch nicht unsere Feinde aufs Stadtfest“

Vincent Wechselberger für Beriner Zeitung am Wochenende

Gerhard Hoffmann, Mitbegründer des Lesbisch-schwulen Stadtfestes in Schönberg. Er wohnt nicht weit entfernt vom Nollendorfplatz.

Gerhard Hoffmann, Mitbegründer des Lesbisch-schwulen Stadtfestes in Schönberg. Er wohnt nicht weit entfernt vom Nollendorfplatz. Vincent Wechselberger für Beriner Zeitung am Wochenende

Am Wochenende findet rund um den Nollendorfplatz das 29. Lesbisch-schwule Stadtfest statt. Aus dem eher kleinen Kiezfest entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten ein großes, inklusives Fest, das auch über die Grenzen Berlins hinaus bekannt wurde. Die Berliner Zeitung trifft einen der Gründer des Stadtfestes, Gerhard Hoffmann, in seiner Schöneberger Wohnung, während er gerade seine Polit-Talkshow „Das wilde Sofa“ vorbereitet.

Berliner Zeitung: Herr Hoffmann, als wir unser Interview vereinbarten, meinten Sie, es herrsche gerade großer Stress.



Das war in der Tat so. Das Stadtfest beansprucht natürlich viel Vorbereitung und ich produziere ja auch eine Talkshow – „Das wilde Sofa“. Außerdem ist jetzt die Zeit, in der ich Interviews gebe oder das Radio mit mir sprechen will. Das nimmt mir natürlich Zeit weg, aber ich mache das trotzdem sehr gerne.

Wie hat sich das Stadtfest Ihrer Meinung nach entwickelt?



Es wird kontinuierlich immer größer. Beim ersten Mal hieß es ja nur „Straßenfest“, da wollten wir die Menschen im Nollendorfkiez einfach besser kennenlernen, uns mit anderen vernetzen. Es ist völlig verrückt, wie jetzt aus rund 10.000 mindestens 350.000 Besucher wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ist Ihnen ein Jahr besonders in Erinnerung geblieben?



Ich habe schon die verrücktesten Dinge erlebt. Insbesondere mit Politikern, aber das kann ich leider nicht öffentlich erzählen. Was mir immer in Erinnerung bleiben wird, war das erste Mal auf der Bühne mit dem wilden Sofa: Ich war damals sehr naiv und dachte, ich mach das einfach mal. Damals gab es aber auch nur ein spärliches Showprogramm mit vielleicht hundert Leuten vor der Bühne. Heute schauen mir hingegen Tausende zu, wie ich Politiker und Prominente genauer unter die Lupe nehme.

Gerhard Hoffmann hat sich mit dem Stadtfest im Nollendorfkiez bundesweit einen Namen gemacht. Vincent Wechselberger für Beriner Zeitung am Wochenende

Wie wichtig ist der Kiez für Lesben und Schwule heute noch?



Die Bedeutung kann ich nicht pauschal beurteilen. Nachdem der Faschismus hierzulande alles ausradiert hatte, entwickelte sich schwules Leben in Berlin nur sehr langsam. Man vergisst immer, dass bis Ende der 60er-Jahre Nazis weiterhin im Bundestag saßen. Sie haben auch nach dem Krieg noch dafür gesorgt, vielen Schwulen und Lesben das Leben so schwer wie möglich zu machen. Da spielt der Nollendorfkiez natürlich eine wichtige historische Rolle. Dementsprechend sind auch heute noch viele Lokale hier im Kiez angesiedelt. Demnach hatte auch das Stadtfest hier seinen logischen Ursprung.

Wie spiegelt sich der Name des Lesbisch-schwulen Stadtfestes im Organisationsteam wieder? Lesbische Frauen sind oft unterrepräsentiert – haben Sie ebenso viele lesbische Organisatoren wie schwule?



Auf keinen Fall. Natürlich haben wir Lesben bei uns im Verein, aber paritätisch sind wir nicht besetzt. Das liegt hauptsächlich an der Geschichte des Stadtfestes. Ursprünglich organisierten schwule Wirte rund um den Nollendorfkiez das Fest. Und es gibt bis heute schlichtweg wesentlich weniger Wirtinnen als Wirte. In unserer Mitgliederstruktur arbeiten wir aber immer weiter daran, das gleichberechtigt zu gestalten. Dazu zählen logischerweise auch Transfrauen und -männer.

Gerhard Hoffmann Vincent Wechselberger

Wie sieht es mit nichtbinären, asexuellen oder bisexuellen Menschen in Ihrem Team aus?



Im Namen wird sich das auf keinen Fall bei uns widerspiegeln. Wir haben eine eingetragene Marke, die werden wir nicht ändern. Wir könnten das Stadtfest auch queeres Fest nennen, wobei das dann schon sehr modisch angepasst wäre. Mir sind die Inhalte viel wichtiger. Es ist ein Stadtfest für alle: für Lesben, Schwule, binäre und nichtbinäre Menschen. Und das bildet sich ja auch von Jahr zu Jahr an den Infoständen, dem Programm und den Besuchergruppen ab.

Das Motto beim Stadtfest lautet wie in den Jahren zuvor „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit“.



Es ist doch so: Ungleich sind Mann und Frau, ungleich sind Heterosexuelle und Homosexuelle, ungleich ist dies und jenes. Das Motto zielt darauf ab, die Ungleichheit zu betonen. Eine bestimmte Gruppe Menschen habe ich da nicht im Sinn, es gilt universal und das haben auch alle verstanden. Das glaube ich jedenfalls.

Hier kommt sicherlich jeder Fetisch auf seine Kosten, Berlin eben! Das Stadtfest im Jahr vor der Pandemie Paul Zinken/dpa

Auf dem wilden Sofa werden Sie unter anderem mit Familienministerin Lisa Paus, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner sprechen. Auf wen freuen Sie sich am meisten?



Ich habe eher Angst, weil das Thema Transsexualität, das Thema Demokratisierung, das Thema Selbstbestimmung, oder auch wie man mit Hasskriminalität umgeht, auf der Agenda stehen. Ich bezeichne mich zwar als einen selbstbewussten Moderator, das sind natürlich trotzdem anstrengende Themen. Dazu habe ich für meine Ausführungen nur fünf statt 60 Minuten Zeit. Ich darf gar nicht daran denken, aber ich diskutiere halt liebend gerne.

Vincent Wechselberger für Beriner Zeitung am Wochenende Zur Person Gerhard Hoffmann wurde 1946 in München geboren und lebt seit über 50 Jahren in Berlin. Er ist Politikwissenschaftler und war Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Außerdem war Hoffmann Mitgründer des legendären Galerie-Bar-Kaffeehauses „Anderes Ufer“, das er 21 Jahre lang leitete.

Was halten Sie vom neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner?



Das kann ich nicht sagen, weil ich ihn nicht kenne. Sie können mich das gerne nach der Talkshow fragen. Er ist der Einzige, mit dem ich noch nie gesprochen habe. Mit den anderen Gästen hatte ich schon die Ehre, mit einigen bin ich sogar befreundet. Mit Kevin (Anm. der Redaktion: gemeint ist Kevin Kühnert, SPD) bin ich sogar sehr lange befreundet. Auch den Präsidenten der FU kenne ich schon länger, mit Rosa von Praunheim verbindet mich eine enge Freundschaft.

Die AfD hat in den vergangenen Jahren keine Genehmigung für einen eigenen Infostand bekommen. Wie sieht es in diesem Jahr aus?



Wieso sollen die einen Infostand bekommen? Wir sind hier doch nicht auf dem Jahrmarkt, wo irgendjemand eine Bude anmelden kann. Die AfD ist keine Partei nach unserem Demokratieverständnis. Wir hätten auch nicht die NPD, oder wie sie sich jetzt nennt, eingeladen. Wir holen doch nicht unsere Feinde aufs Stadtfest. Mir muss jemand auch mal erklären, warum wir uns mit diesen Leuten gemein machen sollen. Die müssen wir doch bekämpfen – wir müssen die Wähler überzeugen, andere Parteien zu wählen. Welche Partei genau? Das ist mir wurscht. Aber nicht die AfD.

Sie wirken aufgebracht.



Entschuldigung, aber wenn sogar Marine Le Pen oder Giorgia Meloni sich weigern, im Europaparlament mit denen zusammenzuarbeiten, ist das nicht eindeutig genug? Selbst denen ist die AfD zu rechts.

Gäbe es andere Institutionen, Einrichtungen oder Vereine, die Sie ungerne auf dem Stadtfest sehen würden?



Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich persönlich kenne auch nicht alle Stände und Buden. Außerdem entscheide ich das auch nicht allein. Ich habe zwar schon eine gewisse Stimme, aber da recherchieren und entscheiden wir als Verein gemeinsam.

Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Christopher Street Day? Sehen Sie den CSD als Konkurrenz oder geht das Hand in Hand?



Ich habe überhaupt kein persönliches Verhältnis zum CSD. Auffallend sind die jährlich stattfindenden Diskussionen jenseits des Organisationskomitees. Nicht weil es die Diskussion gibt, sondern weil ich überrascht bin, dass dort immer so kleine Skandälchen in jeder Ecke liegen. Organisatorisch haben wir mit denen gar nichts zu tun.

Gerhard Hoffmanns imposante Wohnung: viel Platz, viel Kunst, viel Literatur in den Regalen Vincent Wechselberger für Beriner Zeitung am Wochenende

Also stehen sie eher distanziert zum CSD, dem immer häufiger vorgeworfen wird, sich in ein Partyfest verwandelt zu haben.



Ich finde die Diskussion, ob der CSD jetzt eine Party oder eine Demonstration ist, unmöglich. Die Gruppen und Vereine, die dort mitmachen, arbeiten das ganze Jahr über darauf hin. Ob es die Berliner Aidshilfe ist oder ein Anti-Gewalt-Verein für Frauen. Dass die dann einmal im Jahr da auf einem Wagen tanzen, ist doch völlig okay. Müssen die da jetzt weinend über die Straßen gehen? Das ist halt dann mal ein Festtag. Warum denn auch nicht? Obwohl man sich beim Stockholmer CSD natürlich was abgucken könnte.

Was genau meinen Sie?



Da waren Menschen aus ganz Europa, viele haben ihre Landesflagge getragen. Das war verrückt. In Stockholm läuft die lesbische Bischöfin genauso mit wie die örtliche Polizeipräsidentin oder der Ministerpräsident. Dort sind alle Berufsgruppen und Religionen vertreten: Professoren, Studenten, Ärzte, Kriegsdienstverweigerer, Militär, Juden genau so wie Muslime. Ich bin jedes Mal fasziniert.

So etwas würden Sie sich auch in Berlin wünschen?



Das wünsche ich mir überall, leider nur ist es gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Der große Unterschied zu Stockholm ist, dass dort Polizisten und Militärangehörige in ihren Uniformen teilnehmen. Das ist hier ja verboten.

Herr Hoffmann, wie lange wollen Sie das Stadtfest noch mit organisieren?



Solange es geht. Ich habe meinen beiden Vorstandskollegen gesagt, dass ich weiterhin begeistert bin vom Stadtfest. Also schauen wir mal. Ich habe schließlich auch einen Beruf, und das Fest nimmt sehr viel Arbeitszeit weg. Zwei Monate gebe ich im Jahr dafür her.

Was sollten Besucher am kommenden Wochenende auf keinen Fall verpassen?



Verpassen Sie auf keinen Fall „Das wilde Sofa“. Dabei behandele ich jedes Jahr Themen, die ich gesellschaftlich für wichtig erachte und lade dazu Leute ein, die einen gewissen Verantwortungsgrad haben wie den Regierenden Bürgermeister, eine Familienministerin, einen Generalsekretär oder glamouröse Prominente. Der Mix aus Politik und Unterhaltung macht die Talkshow aus.



Das Lesbisch-schwule Stadtfest findet am Sonnabend, den 15. Juli von 11-24 Uhr und am Sonntag, den 16. Juli von 11-22 Uhr im Nollendorfkiez statt.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de