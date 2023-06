Heidi Klums Vater Günther schießt gegen „GNTM“: Kandidatinnen zu alt, Show zu billig

Mit den Entwicklungen bei „Germany's Next Topmodel“ ist Günther Klum nicht einverstanden. Das erzählt er in einem selbstgedrehten Onlinevideo.

An Selbstbewusstsein mangelt es Günther Klum jedenfalls nicht. „Für mich war es immer die Casting-Sendung, die am wenigsten Trash-behaftet war“, brummte er schon im Februar in einem Interview mit dem Spiegel – „ich habe damals den Trash verhindert!“

Gemeint ist natürlich „Germanys Next Topmodel“, die Show, bei der Günther Klum früher im Hintergrund die Fäden zog – bis seine Tochter Heidi vor wenigen Jahren als Matriarchin die Gesamtherrschaft über das Format übernahm. Dem Vater gefällt das freilich gar nicht; häufig hat er in den vergangenen Monaten seinen Unmut über die Entwicklungen der Sendung kundgetan.

Nun legt Klum nach, in einem selbstgedrehten dreieinhalbminütigen Video mit dem Titel „Prosieben auf Sparflamme“, das er am Dienstag (13. Juni) auf seiner Seite www.klum.com veröffentlichte. Seine These: Der Sender fahre „ein Sparprogramm“, das dem Glanz von „GNTM“ massiv schade. Vorangegangen waren Medienmeldungen, denen zufolge zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer das Halbfinale der aktuellen 18. Staffel am 8. Juni nicht zu Ende angesehen hätten.

Nach 22 Uhr sei massenhaft abgeschaltet worden, heißt es – kein Wunder, findet Günther Klum. Früher sei halt alles besser gewesen, so der 77-Jährige; als er selbst noch an der Show beteiligt war, habe man die Finalshows zum Beispiel in riesigen Hallen mit 15.000 Gästen ausgerichtet. „Heute macht man es in einem Studio“, so Klum mit Blick auf das Finale der aktuellen Staffel, das am morgigen Donnerstag (15. Juni) auf Prosieben ausgestrahlt wird.

Dann muss man auch sagen, Germany's Next Topmodel und ihre Mütter‘. Günther Klum

Geladen seien nicht mehr Zehntausende Fans, sondern „nur noch“ Familie und Freunde, was Günther Klum zu der überraschend unpassenden Schlussfolgerung bringt, die einstige Megashow sei „also unpersönlicher geworden.“ Entwicklungen, die „damit zusammenzuhängen, dass der Sender nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen kann.“ Günther Klums Fazit: „Der Sender spart. Und sie sparen nicht nur am Geld, sondern auch an der Idee.“

Denn es ist eben nicht nur die Selbstverzwergung des Formats, die Heidi Klums abtrünniger Vater kritisiert. Auch dass seine Tochter ein vermeintlich diverseres Frauenbild ins Fernsehen bringen will, sieht er kritisch. „Germany’s Next Topmodel“ – das sei doch eine Sendung „für schöne junge Frauen!“ Und wenn man eben nicht nur jene Kandidatinnen zulasse, die Günther Klum als „schön und jung“ begreift, müsse man die Show eben umbenennen.

Früher hielt Günther Klum, hier 2007 mit Frau Erna und GNTM-Siegerin Lena Gercke, noch die Fäden in der Hand. imago images

„Wenn man die Mütter teilnehmen lässt“, so Klum mit Blick auf „GNTM“-Teilnehmerinnen, die nicht mehr Anfang 20 sind, „dann muss man auch sagen, Germany's Next Topmodel und ihre Mütter‘“. Doch nicht nur die älteren Kandidatinnen – aktuell ist mit Nicole aus Offenbach noch eine 49-jährige Finalistin im Rennen um den Titel – veranlassen Günther Klum zu eingehender Kritik.



Auch ein für die Finalshow am Donnerstag gebuchter Showact stimmt den 77-Jährigen nachdenklich. Dass die Scorpions – dessen Mitglieder nebenbei bemerkt alle jünger sind als Günther Klum – am Donnerstag auftreten sollen, findet er ein Unding. Er selbst kenne die Band zwar, aber das angeblich junge Publikum der Show könne damit „nichts anfangen“.

Das Video auf der Klumschen Homepage dürfte den Graben zwischen Vater und Tochter noch verbreitern: Zwischen 2008 und 2021 hatten die Siegerinnern der Show noch einen Vertrag mit Günther Klums Modelagentur gekriegt, die den etwas ulkigen Namen „ONEeins Fab“ trägt. Seit dieses Arrangement der Geschichte angehört äußert er sich immer wieder kritisch über das Format; in Medienberichten heißt es, das Verhältnis zwischen Heidi Klum und ihrem Vater sei zumindest angeknackst.