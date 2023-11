Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht zum ersten Verhandlungstag:

Der Schwurgerichtssaal 115 ist voll, als Gil Ofarim am Dienstag vor dem Landgericht in Leipzig erscheint, um sich den Verleumdungsvorwürfen gegen ihn zu stellen. Vor gut zwei Jahren hatte der 41 Jahre alte jüdische Musiker und Schauspieler schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihm aber auf Grundlage ihrer Ermittlungen nicht und klagte ihn wegen Verleumdung an. Das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde dagegen eingestellt.



Der Musiker, der als Gast für eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig war, hatte damals in einem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter des Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Zuvor hatte sich der Musiker über die Bevorzugung von Gästen beschwert, die hinter ihm in der Warteschlange gestanden hätten.

Silberne Kette mit Davidstern

„Das entspricht nicht der Wahrheit“, sagte Staatsanwalt Andreas Ricken nun bei der Anklageverlesung zum Auftakt des Prozesses. Der Angeklagte habe den Mitarbeiter zu Unrecht als Antisemiten dargestellt. Beim Einchecken sei der Davidstern unter dem Hemd des Musikers gar nicht zu erkennen gewesen, so lautet die Version der Anklagebehörde. Erst als er das Video aufnahm, habe Ofarim den Stern sichtbar gemacht. Dem Musiker sei bewusst gewesen, „dass das nicht der Wahrheit entspricht“ und dass er den Hotelmitarbeiter „wahrheitswidrig als Antisemiten hinstellt“. Ofarim selbst – er kommt in einer schweren Lederjacke ins Gericht, über seinem Hemd hängt an einer silbernen Kette der Davidstern–, will sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern. Und so spricht am ersten Prozesstag die Verteidigung, die im Vorfeld bereits einen „Schauprozess“ beklagt hatte. Es sei ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage, sagt Alexander Stevens, einer der Anwälte von Ofarim, nach Verlesung der Anklage. Die rhetorische Frage scheint dabei Stevens Lieblingsstilmittel zu sein: „Ist das vorstellbar? Wer weiß das schon? Wer kennt die Wahrheit?“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gil Ofarim, Sohn des 2018 verstorbenen israelischen Sängers Abi Ofarim, sitzt daneben, hört konzentriert zu, nickt, fährt sich durchs Haar. Mal hat er den Finger auf die Lippen gelegt wie Johnny Depp im Prozess gegen Amber Heard. Mal lässt er sich einen Stift reichen, um etwas zu notieren, dazu setzt er sich immer eine Brille auf.



Anwalt Stevens spricht von „fünf großen Lügen“, die den Prozess beeinflussten und die bereits zu einer Vorverurteilung geführt hätten. So habe das Hotel nicht fair und ergebnisoffen ermittelt. Der Abschlussbericht? Sei bloß ein PR-Stunt. Die veröffentlichten Videoaufnahmen von der Szene in der Hotellobby? Eine offene Beeinflussung von Zeugen. Rhetorische Frage: „Können sich Zeugen im Hintergrund abgesprochen haben?“ So ist aus Verteidigersicht zu erklären, dass kein Hotelgast „Pack den Stern weg“ gehört haben will.

Überfordert gewesen mit einem unbequemen Gast

„Es geht nicht um den Stern, es geht um die Diskriminierungserfahrung“, sagt der Anwalt. „Gil Ofarim hat eine Erfahrung mit der Welt geteilt, die ihn tief getroffen hat.“ Dann spannt er den Bogen von Antisemitismus zu sexuellen Übergriffen, #MeToo, Polizeigewalt, Mobbing, Till Lindemann, und als der Anwalt eine Passage zum Ehebruch aus der Bibel zitiert, weiß man nicht mehr so recht, ob es nicht eher ein Überspannen ist. Mobbing und Diskriminierung seien – besonders für Opfer – schwer nachzuweisen, so Stevens Schlussfolgerung.

Ofarims Verteidigung glaubt zudem, dass der Hotelmanager gewusst habe, wer da vor ihm stehe: ein berühmter Musiker, der immer seinen Davidstern trägt. Es spiele also keine Rolle, ob die Kette vielleicht unters Shirt gerutscht sei. Der Anwalt vermutet eher missglückten Humor. Vielleicht sei der Mann überfordert gewesen mit einem unbequemen Gast, der sich zwanzig Minuten lang in der Warteschlange geduldete und nicht verstand, warum andere Gäste ihm vorgezogen wurden.

Die Ermittlungen gegen den damals von Ofarim beschuldigten Hotelmitarbeiter wurden im Frühjahr 2022 eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sah keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Mann. Er nimmt als Nebenkläger am Prozess teil. Durch das Auftreten Ofarims habe er sich bedroht gefühlt, sagte der 35-Jährige. Es sei an der Hotel-Rezeption an dem Abend im Oktober 2021 aufgrund von technischen Problemen zu einer Verzögerung gekommen. Ofarim habe das Hotel als „Scheißladen“ bezeichnet, weil andere Gäste angeblich bevorzugt worden seien. Er habe Ofarim aufgefordert, sich zu entschuldigen, und habe ihm das Einchecken verwehrt. Ofarim habe sich nach der Auseinandersetzung von der Rezeption entfernt und telefoniert. Auf den Davidstern ging der Hotelmitarbeiter in seiner Aussage zunächst nicht ein.



Insgesamt sind in dem Verfahren mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen geladen. Angesetzt wurden zunächst zehn Verhandlungstage bis zum 7. Dezember. Bei einer Verurteilung wegen falscher Verdächtigung oder öffentlich begangener Verleumdung droht Ofarim laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe. Im äußersten Fall kann es auch zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren kommen. (mit dpa, AFP)