Gladiatoren am Rechner: Die Schattenseiten der Gamer-Szene

Vor wenigen Wochen fand in der Kölner Lanxess-Arena das größte Counter-Strike-Turnier Europas statt: „Counter-Strike“, ein Klassiker der Computerspielkultur, ist ein sogenannter Ego-Shooter: Aus der Ich-Perspektive liefert man sich mit einem bewaffneten Avatar Gefechte mit Terroristen oder Antiterroreinheiten. Elf Millionen Gamer spielen das Spiel regelmäßig online, und so wie beim Poker oder Snooker gibt es Profis, die das Spiel perfekt beherrschen – und ihre taktischen Finessen bei internationalen E-Sport-Events demonstrieren.

37.000 Fans Zuschauer waren nach Köln gekommen, um die besten ihres Fachs zu sehen. Mit Pyrotechnik und Bannern zogen die Ultras in die Arena, wo sie ihre Teams wie Gladiatoren empfingen. Szenen wie im alten Rom, nur mit modernster Computertechnik. In der Lanxess-Arena finden normalerweise Eishockeyspiele oder Konzerte statt, doch E-Sport füllt längst die großen Hallen der Welt.

Mit 17 Jahren zum Millionär geworden

Tausende Menschen schauen auf den Tribünen auf riesigen Bildschirmen zu, wie sich die Profi-Teams auf der Bühne im Mehrspielmodus von Computersimulationen im Häuserkampf duellieren und epische Schlachten schlagen. Das Spektakel, das parallel von einem Millionenpublikum im Livestream verfolgt wird, wird von Kommentatorenteams wie beim Fußball begleitet. Stars wie Faker, Flash oder Ninja, die in der Gaming-Szene so bekannt sind wie Cristiano Ronaldo im Fußball, verdienen durch Preisgelder mehr als mancher Tennisprofi. Der Österreicher David „Aqua“ Wang, der 2019 bei der „Fortnite“-Weltmeisterschaft gewann – einem Spiel, bei dem es darum geht, auf einer Insel gegen andere Mitspieler zu überleben –, ist mit 17 Jahren zum Millionär geworden.

Selbst Millennials staunen über die riesigen Public-Viewing-Veranstaltungen. Streaming-Plattformen wie Twitch, auf denen Livepartien übertragen werden, sind für Mitglieder der Generation Z zum neuen TV-Kanal geworden – lineares Fernsehen wird in der Altersgruppe kaum noch geschaut.

Dank der Multiplikatoreneffekte sozialer Netzwerke und Influencer ist aus einer Nerd- und Nischenveranstaltung ein globales Business geworden. Spielentwickler wie Activision Blizzard oder Nintendo erzielen Milliardenumsätze, Fußballteams haben eigene E-Sport-Abteilungen gegründet, Sportstars wie Shaquille O’Neal und David Beckham Millionen investiert. Längst sind namhafte Sponsoren wie Coca-Cola oder Red Bull in das Geschäft eingestiegen. Gamer-Trikots, die als Merchandising-Produkte bei Fans reißenden Absatz finden, bieten eine attraktive Werbeplattform.

Die Uefa hat vor ein paar Jahren eine virtuelle Champions League ins Leben gerufen, auch die Formel 1 hat eine eigene E-Sport-Serie gestartet. Bei den im September beginnenden Asien-Games im chinesischen Hangzhou wird E-Sport sogar erstmals eine eigene Disziplin sein – neben traditionellen Sportarten wie Schwimmen, Golf und Triathlon.

Dafür, dass es noch keine einheitliche Verbandsstruktur gibt, hat E-Sport einen erstaunlichen Professionalisierungsgrad erreicht. So gibt es in Japan und Südkorea eigene Akademien und Hochschulen, in denen junge Erwachsene auf eine Profikarriere vorbereitet werden. Auf dem Curriculum der Kaderschmieden stehen neben klassischen Unterrichtsfächern wie Englisch und Biologie intensive Übungseinheiten. Blitzschnelle Reflexe sind eine Grundvoraussetzung, um auf internationalem Niveau erfolgreich zu sein.

In Südkorea ist Gaming Volkssport. In dem ostasiatischen Land eröffneten schon in den späten 90er-Jahren, als man sich hierzulande noch mit dem Modem ins World Wide Web einwählte, dank High-Speed-Internet die ersten Gaming-Cafés. In den Spielhöllen wurden die ersten informellen Turniere ausgetragen; um die Jahrtausendwende berichteten südkoreanische Kabelsender als Erste weltweit über die Online-Wettbewerbe.

Viertelfinale zwischen dem koreanischen Griffin-Team (r.) und dem chinesischen Invictus Gaming während der League of Legends World Championship in Madrid, 2019 Agencia EFE/imago

„Mausarm“ und „Gamer-Daumen“

Viele Jugendliche träumen heute von einer professionellen Gamer-Karriere. Doch Eltern beobachten mit zunehmender Sorge, wie ihre Kinder stundenlang vor dem PC hocken und Schularbeiten vernachlässigen. Die Gamer ernähren sich häufig ungesund und leiden unter Bewegungsmangel. „Mausarm“ und „Gamer-Daumen“ zählen zu den häufigsten Verletzungen in einem Wettbewerb, in dem die besten bis zu 500 Bewegungen einer Spielfigur und 300 Tastaturanschläge pro Minute schaffen. Der chinesische Profi-Gamer Jian Zihao, besser bekannt unter seinem Pseudonym Uzi, musste seine Karriere im Alter von nur 23 Jahren beenden, weil er durch chronischen Stress, ungesunde Ernährung und zahlreiche Nachtsessions an Diabetes erkrankte.

Ein Warnsignal, das weitgehend ignoriert wurde. Die meisten Profis können nur wenige Jahre auf internationalem Topniveau mithalten, weil die Reflexe mit zunehmendem Alter abnehmen. Das erhöht den Leistungsdruck. Im Rahmen einer Studie, in der die Entscheidungsfindung von Nutzern des Strategiespiels „Starcraft 2“ untersucht wurde, haben kanadische Psychologen herausgefunden, dass die Reaktionsgeschwindigkeit des Gehirns mit 24 Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Es verwundert daher wenig, dass E-Sportler auch zu illegalen Substanzen greifen, um für die stundenlangen, ermüdenden Partien ihre Konzentration und Fitness zu steigern. Doping ist auch im E-Sport ein Problem.

Obwohl E-Sport verletzungsanfällig ist und den Körper beansprucht, ja verschleißt, gibt es seit Jahren eine lebhafte Debatte, ob es sich überhaupt um Leistungssport im engeren Sinne handelt. Während die einen insistieren, dass Sport motorische Aktivitäten voraussetze, argumentieren die anderen, dass die Zockerei am Computer durchaus schweißtreibende Arbeit sei. Was auch Investor und Basketballlegende Shaquille O’Neal anerkennt: „Ihr seid Athleten!“, zollte er den Gamern Respekt. Folgt man der engen Definition von Sport als körperlicher Bewegung, müsste man auch Darts oder Schach ausschließen. Doch vor allem bei Verbänden und Fußballfans gibt es noch immer massive Vorbehalte: Vor einigen Jahren protestierten Ultras der Young Boys Bern und des FC Basel unter dem Motto „

E-Sport den Stecker ziehen“ gegen die Szene und warfen Playstation-Controller aufs Spielfeld.

Einer Anerkennung als olympische Disziplin, was die Gamer-Community vehement fordert, steht womöglich auch entgegen, dass Gaming eine reine Männerdomäne ist. Unter den Topspielern gibt es keine einzige Frau. Immer wieder werden Sexismusvorwürfe laut. Die Gamer-Community ist ein soziales Biotop, wo misogyne und rassistische Einstellungen in konzentrierter Form vorkommen. Fairerweise muss man sagen, dass dies in den Stadionkurven nicht viel anders ist. Die Spielentwickler und Turnierveranstalter haben bislang wenig dafür getan, Frauen für die Gaming-Welt zu begeistern. Doch wenn es in Zukunft gelingt, den elektronischen Sport diverser zu machen, werden sich vielleicht noch mehr Menschen vor den Bildschirmen versammeln.