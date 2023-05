Stefanie Giesinger trägt nur einen Gürtel: Fans erkennen sie kaum wieder

Obenrum spärlich bekleidet, und auch die Frisur ist ganz anders: Was ist los beim früheren „Germany’s Next Topmodel“ Stefanie Giesinger?

Hier vollständig bekleidet: Stefanie Giesinger bei einem Event in New York Pacific Press Agency / imago

Stefanie Giesinger zählt zu den wenigen Kandidatinnen, die nach der Teilnahme an Heidi Klums Casting-Show „Germanys Next Topmodel“ nicht in der Versenkung verschwunden sind. Im Gegenteil: Nach dem Titelgewinn startete das heute 26-jährige Model so richtig durch.

Mittlerweile folgen Giesinger auf Instagram mehr als fünf Millionen Menschen. Und diese mussten schon ganz genau hinschauen, wer da plötzlich auf ihrem Lieblingsaccount auf einem Schwarz-Weiß-Foto zu sehen war.

Giesinger trägt in ihren jüngsten Postings nämlich nicht nur Perücke beziehungsweise einen radikal anderen Haarschnitt mit Fransenpony und strähniger Mähne, sondern obenrum lediglich einen weißen Nietengürtel.

Moderator Riccardo Simonetti kommentierte begeistert: „Was für eine schöne Frau du bist“. Andere waren erstmal irritiert: „Oh krass, ich hab dich gar nicht erkannt“, schrieb ein User. Manche Anhänger sahen „Sexyness in Vollendung“, andere fanden die Aufnahmen einfach nur „schrecklich“.

Titelgewinn mit 17: Giesinger war erst Wackelkandidatin bei GNTM

Die Fotos – ein weiteres Bild in schwarzem Outfit gibt den Blick auf Giesingers nackte Rückseite frei – sind im Rahmen eines Shootings für das Berliner Fräulein Magazin entstanden. Für die Modestrecke wurde die 26-Jährige in Kleidern von Labels wie Miu Miu, Gucci, Dries Van Noten und Jean Paul Gaultier abgelichtet.

Bei Instagram zeigt sich Giesinger auch auf privaten Schnappschüssen immer mal freizügig, aber diese Aufnahmen sind doch ungewöhnlich für die gebürtige Kaiserslauterin, die 2014 die neunte „GNTM“-Staffel gewann, nachdem sie in der ersten Folge nur als Wackelkandidatin in die Top 25 gelangt war. Damals war sie noch Schülerin, mit 17 zierte sie dann als Topmodel das Cover der deutschen Cosmopolitan.

Wie damals üblich, erhielt sie einen zweijährigen Vertrag bei Günther Klums Modelagentur ONEeins, den sie nicht verlängerte. Ihrer Karriere hat das nicht geschadet, im Gegenteil. Sie spielte nach der Show in einem Film von Matthias Schweighöfer und einem Musikvideo von Max Giesinger (weder verwandt noch verschwägert) mit, wirkte als Markenbotschafterin von L’Oréal, gründete ihr eigenes Modelabel.

Ihre Präsenz in den sozialen Medien ist Giesingers Kapital. Längst gilt die Tochter russlanddeutscher Eltern, die mittlerweile in Berlin lebt, als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands.