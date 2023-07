Google Street View nach Update: Diese Berliner Gebäude sind erstmals zu sehen

In dieser Woche hat Berlin einen frischen Anstrich bekommen. Zumindest im Digitalen: Zwölf Jahre dauerte die Aktualisierungspause von Google Street View, der Onlinefunktion, mit der sich User durch Straßen überall auf der Welt klicken können. Die Warschauer Brücke, die City-West oder auch die Museumsinsel sahen vor dem Update noch ganz anders aus – so wie früher eben, ohne Waldorf Astoria und Stadtschloss zum Beispiel.



Der Internet-Konzern Google stellte nun neue virtuelle Ansichten von Berliner Straßen und Sehenswürdigkeiten online. Auch in anderen Städten und Regionen sind aktuelle Bilder hinzugekommen, die jetzt erstmals in Google Street View gesehen werden können.

Die S-Bahn-Haltestelle an der Warschauer Straße zum Beispiel hatte vor der Google-Aktualisierung noch keinen modernen Glasbau auf der Mitte der Brücke. Stattdessen einen alten, etwas in die Jahre gekommenen Spätkauf, gegenüber einen Bäcker und eine Döner-Bude. Typisch Berlin, die schönen 2000er-Jahre.

Warschauer Brücke ohne East Side Mall und Amazon-Tower

Ein Bild der nun veralteten Street-View-Aufnahme kommentierten die „Döner Guides Berlin“ online damit, dass der Preis für einen Döner damals noch bei ungefähr drei Euro lag, und verzierten ihren Beitrag mit einem traurigen Emoji. Auch die East Side Mall oder den Amazon-Tower sucht man in der alten Version vergeblich.

Zwei unterschiedliche Welten: die Warschauer Brücke in den 2000er-Jahren und heute Google Street View

In der City-West, zwischen dem Zoologischen Garten und dem Kudamm, kommen heute amerikanische Gefühle hoch: Luxushotels, Boutiquen, Bürogebäude, Kaufhäuser und renommierte Restaurants bestimmen das Bild im Charlottenburger Ortsteil.

Hermannstraße mit Kaisers- und Schlecker-Filialen

Wer jedoch noch vor wenigen Tagen auf Google Street View seinen Weg zu Curry36, in den Zoo-Palast oder ins Europa-Center suchte, sah eine völlig andere City-West auf dem Bildschirm: Bauarbeiten und eine recht öde Kulisse. Die Autos könnten gut und gerne aus den 90ern stammen. Mit Manhattan hatte das wenig zu tun; nun zeigen die neuen Bilder den aktuellen Zustand rund um das Waldorf Astoria.

Der Zoo mit dem Waldorf Astoria – und davor Google Street View

Bisher glich auch eine Fahrt mit Google Street View durch die Hermannstraße einer Zeitreise in das Ende der Nullerjahre. Längst ausgestorbene Kaisers- und Schlecker-Filialen luden dort noch zum Einkauf ein.

Am Flughafen Tegel steht noch das Corona-Impfzentrum

Am Flughafen Tegel waren unterdessen noch Lufthansa- und Air-Berlin-Maschinen zu sehen. Und auch heute haben sich die Bilder zum Flughafen im Nordwesten der Stadt nicht geändert: Von der ehemaligen Besucherterrasse- aus sieht man noch immer Easy-Jet-Flieger abheben, Passanten machen Fotos von verschiedensten Flugzeugen.

Denn bei den Fotos von der Besucherterrasse oder dem Innern des Flughafens handelt es sich um Aufnahmen von Privatpersonen. Das Google-Street-View-Auto kam für das Update nur bis zur Unterführung kurz vor dem Flughafen Tegel: Mitarbeiter in Warnwesten blockieren die Straße zum Terminal; auf den Bildern ist nun „Corona-Impfzentrum“ und „Ukraine Ankuftszentrum“ auf Plakaten vor dem ehemaligen Flughafen zu lesen.

Auch der Alexanderplatz versprühte vor der Aktualisierung noch einen anderen Charme. Das große blau-weiße Fassadenschild mit der „Berliner Zeitung“-Aufschrift zierte auf den alten Street-View-Bildern noch das Haus des Berliner Verlages in der Karl-Liebknecht-Straße. Die Alexanderstraße prägten auf den Fotos Bauarbeiten – wenn auch nicht so lang wie die Bauarbeiten für das Covivio-Haus auf dem Alexanderplatz.

Das Haus des Berliner Verlages am Alexanderplatz Google Street View

Als Google in den Jahren 2008 und 2009 erstmals Straßenaufnahmen in Deutschland machte, entbrannte eine heiße Diskussion um Themen der Privatsphäre und des Datenschutzes. Besonders Politiker, Datenschützer und Immobilieneigentümer kritisierten die virtuellen Bilder; viele ließen ihre Wohnhäuser in den Karten verpixeln.



Google aktualisierte Street View in Deutschland seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, in anderen Ländern allerdings schon. Wer sein Wohnhaus in Deutschland auch nach der jetzigen Aktualisierung unkenntlich gemacht haben möchte, muss nun erneut Widerspruch einreichen; die Einwände aus dem Jahr 2010 gelten nicht mehr.

Doch was muss man machen, wenn man mit den aktualisierten Aufnahmen nicht zufrieden ist? Wer möchte, dass sein Haus oder seine Wohnung in den neuen Bildern vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht wird, kann ein Webformular von Google ausfüllen oder ein ausgefülltes Geodatenkodex-Formular an Google schicken – entweder per E-Mail an streetview_deutschland@google.com oder per Post an Google LLC, Betr. Street View, PO Box 111607, 20416 Hamburg.



Google verspricht, auf Anfragen stets zu antworten und Unkenntlichmachungen „so bald wie möglich“ vorzunehmen.