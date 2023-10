Guido Maria Kretschmer: „Berlin hat seinen Charme verloren“

Sie stehen schon Schlange. Dabei ist er, um den es hier geht, längst noch nicht da. „Ich will den Guido sehen, ich finde den so toll“, sagt eine Frau mittleren Alters vor dem Eingang zum Pfefferberg-Theater in Prenzlauer Berg. Viele solcher weiblichen Fans haben sich hier versammelt; sie reden über die neueste Folge „Shopping Queen“, bei der sie gern mitgemacht hätten, und warten auf ihren Guido Maria Kretschmer.

„19.521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung“, so lautet der Titel seines neuen Buches, das einen einzigen Tag in Berlin beschreiben soll. Von ungewöhnlichen Begegnungen über den Traum, Designer zu werden, und den Wunsch nach einer eigenen Familie bis hin zu der Liebe zu seinem Frank ist alles dabei. Zehn Jahre lang war Berlin das Zuhause des gebürtigen Nordrhein-Westfalen, doch er habe die Stadt „satt“ gehabt, wie er der Berliner Zeitung sagt.

Ein Tag in Berlin – wütend, ignorant, frech?

„Lieber Herr Kretschmer, Sie brauchen einen wunderschönen Tag, gehen Sie doch mal unter Leute, treffen Sie Menschen und genießen Sie diesen Spätsommertag“ – das habe ihm der Portier des Hotel de Rome am 10. September 2022 gesagt. „Berlin liebt sie“, habe er dem Designer hinterhergerufen. Eine Empfehlung, so sagt Kretschmer heute, die er sich zu Herzen genommen habe. Er habe ganz bewusst seine „ausgetretenen Pfade“ verlassen, um Berlin mal ganz anders zu erleben: hautnah, mittendrin, ungefiltert – aber in Lackschuhen und Sakko, versteht sich.

Und auch wenn es in seinem daraus entstandenen Buch nun auch um Karl Lagerfeld, Katharina Thalbach oder Annika Lau geht, wollte der „Shopping Queen“-Moderator vor allem die Berliner Normalität erleben und abbilden. Wütende Fahrradfahrer, ignorante Passanten oder freche Taxifahrer sind ihm am besagten Tag begegnet. Doch so herb und unfreundlich sich die Stadt auch zeigen mag – Guido Maria Kretschmer liebt sie immer noch.

Seit zwei Jahren wohnt er nun in Hamburg, hat aber auch seine Wohnung in Schöneberg nicht aufgegeben. Allerdings sagt er: „Ich war so viele Jahre nicht in der Wohnung, hatte gar nicht vor, sie zu behalten. Und dann bin ich rein und dachte, sie ist noch wie früher.“ Der Bezirk im Westen der Stadt sei für ihn ein „Multikulti-Platz“, wo es noch viele Altberliner gebe, aber auch junge Familien und gesellige Cafés oder Bars; ein Ort, der zusammenhalte, wie Kretschmer sagt, „das Schöne an Schöneberg ist das Miteinander.“

Wenn es um seinen konkreten Lieblingsort in Berlin geht, nennt der Entertainer die Neue Nationalgalerie. „Ich war schon immer ein großer Kunst- und Kulturfan.“ Brauchte er in seinen Berliner Jahren mal eine Auszeit vom hektischen Stadtleben, so sei ein Spaziergang durch den Grunewald seine favorisierte Option gewesen.

Guido Maria Kretschmer: Wie ein Beinahe-Unfall ihn aus Berlin rausholte

Klingt alles ganz entzückend – warum aber ist Kretschmer überhaupt weggezogen? „Ich hatte das Gefühl, jetzt könnte was Neues kommen“, sagt er. Beruflich sei er schon immer zwei- bis dreimal die Woche nach Hamburg gereist und eines Tages habe er auf der Rückfahrt beinahe einen Unfall gehabt. „Das ist noch mal glimpflich ausgegangen, aber in dem Moment wusste ich, dass es an der Zeit ist, zu gehen.“ Er sei glücklich mit dieser Entscheidung, auch wenn sie auf einem diffusen Gefühl basiert. Als „ein Zuhause“ beschreibt er Berlin noch immer.

Gerade an jenem September-Tag, der nun zum Buch geworden ist, habe er wieder gemerkt, wie gern er die Stadt doch habe. „Eigentlich hatte ich Berlin satt, mit dem Buch aber habe ich mich mit ihrem Charakter versöhnt.“ Wie das gemeint ist? Berlin könne sehr aufregend und wild sein, aber auch gefährlich und unruhig, mit „sehr speziellen Menschen“, erklärt er. „Gerade denkt man noch: ‚Ach, du schönes Berlin‘ und im nächsten Moment wird man angepöbelt.“ Kretschmer selbst ist hingegen als friedlicher Strahlemann bekannt. Auch bei der Buchpremiere am vergangenen Mittwoch (18. Oktober) im Pfefferberg-Theater strahlt er mit der Leselampe neben ihm um die Wette, das neue Buch in seinen Händen.

Guido Maria Kretschmer über Berlin: kurz angebunden und rau

„Dieses letzte Stück der Kantstraße in Richtung Breitscheidplatz“, schreibt er darin, „war gespickt mit Erinnerungen, an jeder Ecke gab es etwas, das mich einholte, als ob es gerade erst gestern passiert wäre.“ Aber es gebe auch eine Straße, die für ihn das genaue Gegenteil sei: Die Leipziger Straße habe Guido Maria Kretschmer noch nie gemocht, sagt er auf der Buchpremiere.

Überhaupt: „Berlin hat ein bisschen seinen Charme verloren, das ist traurig“, so Kretschmer, die Stadt sei rauer und ungepflegter als früher. Die Menschen seien kurz angebunden, der Alltag zu Schnelllebigkeit geworden, gebürtige Berliner lerne man nur selten kennen. Der Stadt aber habe er viel zu verdanken. Etwa die Chance, als Designer erfolgreich zu werden, oder die Freundschaften, die er hier knüpfen konnte, „Berliner Freunde halten oft gut zusammen“, sagt er.

Richtig verabschieden konnte er sich von der Hauptstadt allerdings nicht. Zu schnell sei es gegangen mit dem Umzug nach Hamburg. Dafür, für ein ordentliches Adieu, habe er schließlich den 10. September des vergangenen Jahres genutzt, den Tag, den er nun im Buch beschreibt, und an dem er eigentlich nur für Dreharbeiten in Berlin gewesen war. „Ich habe gemerkt, wie gern ich auch hier gelebt habe und dass ich das jetzt viel mehr wertschätze als vor zwei Jahren noch“, erzählt Kretschmer. „Berlin ist Berlin, das ist mit keiner anderen Stadt zu vergleichen, es bleibt mein Sehnsuchtsort.“

Buchpremiere in Berlin: Auch über traurige Momente redet Kretschmer

Guido Maria Kretschmer weiß sein vorwiegend weibliches Publikum zu verzücken. Nette Anekdoten und freundliche Witze reiht der „Shopping Queen“-Moderator nonchalant aneinander. Doch so heiter die Stimmung auch ist, so still und rührig wird es gleich im nächsten Moment.

Kretschmer hat Tränen in den Augen, als er sagt: „Das Leben war noch in Ordnung, als ich das Buch geschrieben habe, denn mein Vater lebte noch.“ Kretschmers Vater war im August dieses Jahres im Alter von 87 Jahren gestorben. „Ich freue mich, wenn das Licht kommt, und ich lasse es an, bis du kommst. Was meinst du, wie gut ich mich da auskennen werde?“ – das seien seine letzten Worte an den Sohn gewesen. Das Publikum im Pfefferberg-Theater schmunzelt.



