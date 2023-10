Hamas-Terror: Auch Berliner Prominente bekunden ihre Solidarität mit Israel

Die schrecklichen Attentate auf Israel seitens der radikalislamischen Hamas schockieren auch die Berliner Prominenz. Viele äußern sich in den sozialen Medien bestürzt über die Angriffe auf die israelische Zivilbevölkerung und bekunden ihre Solidarität. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.

Katharina Höftmann Ciobotaru: „Nie vor den Kindern weinen“

Die in Berlin und Tel Aviv lebende Autorin Katharina Höftmann Ciobotaru zeigt sich wie viele Berliner Kreative schockiert von den Geschehnissen in Israel. Auf ihrem Instagram-Profil postete die gebürtige Rostockerin am Wochenende und am Montag in ihren Storys. In einem Post berichtet die Autorin („Guten Morgen, Tel Aviv!“), wie sie mit ihrer Familie in Israel telefoniert und versucht, nicht vor ihren Kindern zu weinen.

Post von Katharina Höftmann Ciobotaru. gutenmorgentelaviv/Instagram

Nora Tschirner zu Israel: „Alles so viel“

Die Schauspielerin Nora Tschirner teilte am Montagmorgen auf ihrem Instagram-Account mit, wie sehr die Ereignisse sie mitnehmen: „Liebe Community. Alles so viel dieses Wochenende. Israel, AFD (…)“, schreibt sie unter einem Spiegel-Selfie. Sie habe „enorme Sorgen“ um ihre Freunde und „viel Anxiety“ (viel Angst, Anm. d. Red.). Sie müsse erst mal versuchen, zu begreifen, was passiert sei.

Nora Tschirner: aus dem Urlaub über AfD und Israel. Nora Tschirner/Instagram

Schauspieler Daniel Donskoy teilt Entsetzen

Auch Daniel Donskoy äußert sich zu den Vorfällen. Der Schauspieler und Musiker stammt aus einer ukrainisch-russisch-jüdischen Familie und lebt in London und Berlin. Auf X (ehemals Twitter) repostet der 33-jährige Beiträge, die sich gegen den Terror richten, und stellt sich auf die Seite der Israelis. In seiner Instagram-Story zeigt er eine Familie, die laut dem ursprünglichen Post von Hen Mazzig – eines israelischen Schriftstellers, Redners und Aktivisten – von Hamas-Terroristen „brutal ermordet“ worden sein soll.

Laut dem Aktivisten Hen Mazzig lebt diese abgebildete israelische Familie nicht mehr. Daniel Donskoy/Instagram

Susan Sideropoulos: „Sollten wir nicht alle Terror verurteilen?“

Die Berliner Schauspielerin Susan Sideropoulos hat aktuell mehr als 15 Storys auf Instagram, die sich ausschließlich mit Israel beschäftigen. Am Brandenburger Tor zeigte sie sich, die israelische Flagge fest umschlungen. „Gemeinsam in Trauer und Verzweiflung singen wir die israelische Nationalhymne“, kommentiert sie ihr Video bei der Demonstration.

Sideropoulos Vater ist griechischer Abstammung, ihre Mutter stammt aus Israel. Die Schauspielerin, die durch GZSZ bekannt wurde, zeigt sich verärgert darüber, dass einige Menschen in Deutschland die Taten gegen Israelis feiern. „Sollten wir nicht alle Terror verurteilen?“, kommentiert sie auf Instagram und fordert mehr Polizeischutz für jüdische Einrichtungen in Deutschland. „Meine Kinder haben Angst, zur Schule zu gehen.“

Shahak Shapira: Menschen brechen „Rekorde im Hässlichsein“

Der deutsch-israelische Comedian Shahak Shapira äußert sich auf X mit klaren Worten zu seiner Community: „Mich fuckt es dermaßen ab, dass man hier auf Eierschalen laufen muss, um die Ermordung von 600 Menschen zu verurteilen, als wäre das ein kontroverses Statement.“ Auch auf seinem Instagram-Kanal bleibt er konsequent, schreibt, dass die Menschen derzeit „Rekorde im Hässlichsein“ brechen würden.

Dabei bezieht sich der Künstler auf die Hamas, die eine junge Frau verschleppten, sie folterten und wohl auch vergewaltigten und sie schließlich auf die Ladefläche eines Pick-up-Trucks warfen. Offenbar handelt es sich dabei um die 22-jährige Shani Louk. Laut Angaben der Familie war sie auf einem Festival im Süden des Landes in der Nähe des Gazastreifens. Die Hamas griff das Festival an und entführte zahlreiche junge Menschen, darunter Louk.

Mich fuckt es dermaßen ab, dass man hier auf Eierschalen laufen muss, um die Ermordung von 600 Menschen zu verurteilen, als wäre das ein kontroverses Statement. — Shahak Shapira (@ShahakShapira) October 8, 2023

Reyhan Şahin: „Hamas bombardiert Israel, Israel bombardiert Gaza“

Ebenso äußert sich Reyhan Şahin zu antisemitischen Angriffen. Die Rapperin erinnert in ihrem Instagram-Profil an den antisemitischen Anschlag vor vier Jahren in Halle: „Heute vor vier Jahren versuchte ein Nazi aus antisemitischen Motiven in die Synagoge im Paulusvierteil in Halle einzudringen, um dort Menschen zu töten“, schreibt sie unter dem Hashtag #antisemitismustötet.

Auch auf X äußert sie sich: „Hamas bombardiert Israel, Israel bombardiert Gaza, Türkei bombardiert seit Tagen kurdische Gebiete und Rojava, 2500 Tote bei einem Erdbeben in Herat in Afghanistan und der Krieg in der Ukraine läuft seit Jahren im Hintergrund.“ Daneben spricht sie sich für ein Verbot „islamis(tis)cher“ Verbände mit nachweisbar antisemitischer und politisch ideologisierter Agenda in Deutschland aus, weil sie eine „immense Wirkung“ auf sunnitisch-muslimische Communitys hätten.

gewähren lässt oder gar staatlich fördert. Diese Verbände haben eine immense Wirkung auf sunnitisch-muslimische Communities in Deutschland. Seien es Pilgerfahrten, Grabüberführungen oder aber auch kleinere Dienste, die IGMG hat ihre Mitglieder abhängig gemacht & total im Griff — Dr.in Reyhan Şahin (@LadyBitchRay1) October 8, 2023

Iranische Frauenrechtsaktivistinnen beziehen auf den Accounts von Joko und Klaas Stellung

Bestürzung und Wut auch auf den ehemaligen Instagram-Accounts der beiden Berliner Fernsehmoderatoren Joko und Klaas, die mittlerweile von iranischen Frauenrechtsaktivistinnen betrieben werden. Im Oktober vergangenen Jahres überließen die Entertainer ihre Accounts Azam Jangravi und Sarah Ramani. Seitdem wird hier mit einer Reichweite von 1,1 Millionen und 928.000 Followern auf die Unterdrückung der im Iran lebenden Frauen aufmerksam gemacht.

In Joko Winterscheidts Namen wird hier getrauert. Instagram

Auch die jüngsten Ereignisse in Israel werden von den beiden jungen Frauen kommentiert und aufs Schärfste verurteilt. Am Montag wurden dabei vor allem Aufnahmen aus dem iranischen Parlament und Stellungnahmen anderer Aktivistinnen geteilt.

Statement von Mirna Funk: „Größter Albtraum Israels wahr geworden“

Eine der eindringlichsten Stimmen ist die deutsche Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk, die auf Instagram in ihren Storys mehrere unzensierte Videos von Gewalttaten der radikalislamischen Hamas teilte. „Der größte Albtraum Israels ist gestern wahr geworden und die Situation ist bei weitem nicht unter Kontrolle“, schrieb die in Berlin-Mitte und Tel Aviv lebende jüdische Schriftstellerin.

Die jüdische Schriftstellerin Mirna Funk zeigt sich entsetzt. Instagram

Dabei nimmt die 42-Jährige kein Blatt vor den Mund und erklärt, dass „Free Palestine“ für Juden in der Diaspora immer schon Massaker, Vergewaltigungen, Köpfungen, Leichenschändungen und Folter bedeutet habe. Auch weist sie in Form von verstörenden Bildern und Videos auf Entführungen, Gewalttaten und Attentate seitens der Hamas hin. Seit Jahren pendelt die gebürtige Berlinerin zwischen der deutschen Hauptstadt und Tel Aviv.

Klare Worte findet Mirna Funk auch zu „Free Palestine“-Bannern. Instagram

Star-Pianist Igor Levit: „Mein Menschen-Herz ist gebrochen“

Auch der Berliner Star-Pianist und Polit-Aktivist Igor Levit zeigt sich in einem Instagram-Beitrag von Montagnachmittag tief erschüttert: „Mein Menschen-Herz ist gebrochen. Mein jüdisches Herz ist gebrochen.“ Weißer Text auf schwarzem Kachelhintergrund. Es sei ihm kaum möglich, so Levit weiter in dem Post, den Schmerz darüber, was den Menschen in Israel passiert, in Worten auszudrücken. „Kinder, Frauen, alte Menschen – entführt, ermordet. Diese Barbarei seitens der Hamas versetzt mich in Schrecken. Und ich bin unendlich wütend.“

Im finalen dritten Absatz seines Instagram-Posts resümiert Levit, er sei kein religiöser Mensch: „Ich weiß nicht, wie Beten geht. Aber ob es Gebete oder einfach alle meine Gedankens sind: Sie sind alle bei jenen, die leiden.“

Baking-Queen Cynthia Barcomi zeigt sich entsetzt

Auch die Inhaberin des Berliner Cafés Barcomi‘s und Backexpertin des ARD und ZDF, Cynthia Barcomi, äußert sich entsetzt über die Anschläge auf Israel. Auf Anfrage der Berliner Zeitung kommentiert die Konditorin die neuesten Geschehnisse: „Dieser Terror-Schlag ist Israels 11. September.“

