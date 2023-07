Handtuch-Krieg auf Mallorca: Neue Masche bei der Liegen-Reservierung setzt sich durch

Welches ist eigentlich die schlimmste Touristen-Gruppe auf Mallorca? Darüber lässt sich vortrefflich schreiten, gerade zwischen Briten und Deutschen: Eigentlich sind beide heiße Anwärter auf den Titel – statt sich einsichtig zu zeigen aber, bezichtigen sie sich lieber gegenseitig der unerträglichen Dreistigkeit.

Zuletzt waren es britische Urlauber, die auf der spanischen Insel unangenehm aufgefallen sind: Im sogenannten Handtuch-Krieg haben sie zu einem neuen Schlag ausgeholt; es geht um den schönsten Sonnenplatz am Pool und die beste Methodik, wie man sich diesen sichern kann.

Seit Jahren klagen Hotels über eine morgendliche Unsitte, die speziell unter Briten und Deutschen weit verbreitet sei: die Reservierung eines Liegeplatzes mittels Handtuch. Teilweise stünden Hotelgäste um 5 Uhr morgens auf, heißt es, um ihre Frotteeware auf ein gut positioniertes Poolmöbel zu legen – und sich danach noch mal für ein paar Stündchen zurück ins Hotelbett zu kuscheln.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Andere machen vor dem Frühstück einen Schlenker über den Poolbereich, legen ihr Handtuch ab und begeben sich dann erst mal in Ruhe ans Büfett. Das Ergebnis ist immer das gleiche: Wer weniger dreist unterwegs ist oder im Urlaub einfach gerne länger schläft, hat das Nachsehen – und steht um 9.30 Uhr morgens ganz ohne Liege da.

Längst haben viele mallorquinische Hotels auf diese Unart reagiert und ein rigoroses Reservierungsverbot ausgesprochen, das von Harry und Hans-Jürgen jedoch nonchalant ignoriert wird. Durchgesetzt hat sich in einigen Bettenburgen daher auch die Praxis, den Poolbereich bis zu einer bestimmten Zeit zu verschließen, um Langschläfern und Frühaufstehern zumindest die gleichen Chancen auf einen guten Pool-Platz einzuräumen.

Nach 30 Minuten wird die Sonnenliege zwangsgeräumt

Nun sind es aber die britischen Touristen, die im „Handtuch-Krieg“ nachgelegt haben: Wie der Daily Mirror und das Mallorca-Magazin übereinstimmend berichten, hätte sich unter ihnen eine neue Masche durchgesetzt. In aller Herrgottsfrühe legen sie ihre Handtücher vor die verschlossene Poolbereichstür, schön in einer Schlange, offenbar in dem Glauben, dass die Liegen nach der Türöffnung nur in dieser Reihenfolge reserviert werden dürften. Viele Handtuchbesitzer säßen zudem morgens in der Lobby und lauerten auf den Moment der Öffnung.

„Wir mussten einmal bereits um 6.30 Uhr zum Frühstück, weil wir eine lange Wanderung machen wollten. Schon um diese Uhrzeit lagen die Handtücher akkurat in der Schlange“, wird ein Augenzeuge vom Daily Mirror zitiert, der diese Szenen in einer Hotelanlage im mallorquinischen Camp de Mar beobachtet haben will. „Einige Urlauber saßen in der Lobby und warteten, bis um 8 Uhr die Türen zum Pool-Bereich öffneten. Das ist doch Wahnsinn.“

Laut des Augenzeugen handelte es sich dabei um keine jungen Leute, „sondern fast ausschließlich Urlauber mittleren Alters“, die aus Großbritannien auf die spanische Insel gereist waren. Ein anderer Mallorca-Urlauber hatte direkt an der Front des „Handtuch-Krieges“ gefilmt und seine Eindrücke auf TikTok veröffentlicht.



In dem Clip ist eine abgesperrte Poollandschaft auf dem morgendlichen Mallorca zu sehen, davor drängeln sich bereits die wartenden Hotelgäste samt Handtüchern. Punkt 7.45 Uhr werden die Absperrbänder geöffnet – und schon stürmen die Urlauber auf ihre Traumliegen zu, schleudern ihre Frotteetücher teils von weitem auf den ausgesuchten Sonnenplatz.

In anderen Anlagen hat sich unterdessen eine zeitliche Begrenzung für Reservierungen etabliert: Dort gehen Hotelangestellte mit Stoppuhr und Klemmbrett zwischen den Sonnenliegen umher, immer auf der Suche nach Gästen, die mit den Regeln brechen. Auch davon gibt es ein TikTok-Video: Aufgenommen wurde der Clip im Viva Resort auf Mallorca, zu sehen ist ein „Handtuch-Polizist“, der die reservierten Liegen kontrolliert.

Liegt ein verwaistes Handtuch zu Reservierungszwecken länger auf der Liege, als erlaubt, steckt es der Hotelangestellte in eine Plastiktüte und macht so den Platz frei. Erlaubt seien in Anlagen, die ein solches Verfahren praktizieren, meist Reservierungszeiten zwischen 30 Minuten und einer Stunde, heißt es in Onlineartikeln – liegt ein herrenloses Handtuch länger herum, wird die Sonnenliege zwangsgeräumt.