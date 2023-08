Hanfparade startet pünktlich mit Kundgebungen – mehrere Straßen in Berlin gesperrt

Straßensperrungen am Samstag

Die Spandauer Straße und die Rathausstraße sind seit Samstag (12. August) um 6 Uhr morgens bis zum Sonntagmorgen um 4 Uhr gesperrt; zudem gilt ein großräumiges Halteverbot.



Die Karl-Liebknecht-Straße ist außerdem von 14.30 bis 16 Uhr zwischen Dircksenstraße und der Straße Am Lustgarten gesperrt.



Auch andere Veranstaltungen sorgen für Verkehrsbehinderungen am Wochenende: So kommt es am Samstag von 11 bis 13.30 Uhr aufgrund einer Demo zum indischen Unabhängigkeitstag zu Einschränkungen im Bereich Unter den Linden, Brandenburger Tor und Schloßplatz; von 11 bis 17 Uhr wird es zudem Einschränkungen durch einen Auto- und Fahrradkorso für „Frieden mit Russland“ und „Schluss mit der US-amerikanischen Fremdherrschaft“ geben, der am S-Bahnhof Wollankstraße startet und unter anderem die Invalidenstraße, die Friedrichstraße, die Schlesische Straße und die Bulgarische Straße passieren wird.