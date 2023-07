Hanna Lakomy: Wie ich mit der Braut des Bräutigams schlief

Fang noch einmal neu an! Diese Geschichte von dieser Hochzeitsgesellschaft in Venedig, dieses Date, wo du die Tischdame spielen solltest, die Begleitung eines Gastes, der dort eingeladen war. Warum erzählst du diese Geschichte gerade jetzt? Ist doch schon gut ein paar Jährchen her. Du erzählst sie doch wohl nicht etwa nur aus Verlegenheit, weil du dich gerade unpolitisch und debattenfern am Mittelmeer sonnst, aber die Berliner Zeitung sich auf deinen regelmäßigen Nachschub verlässt, auch während der Sommer- und Ferienzeit?