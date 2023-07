Der Altherrenwitz ist nicht totzukriegen – auch Frauen beherrschen ihn: Was die Schlagershow „Starnacht am Wörthersee“ über den Zustand der hiesigen TV-Unterhaltung sagt.

Da war er wieder, der Altherrenwitz. Der nicht totzukriegende Schenkelklopfer der deutschen TV-Unterhaltung, diesmal hatte er sich im Musikspektakel „Starnacht am Wörthersee“ breitgemacht. Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl moderierten die Schlagershow, die in diesem Jahr nicht in einem der Dritten Programme, sondern erstmals am Samstagabend zur Primetime im Ersten lief.

Wie der Münchner Merkur online berichtet, kam es bereits bei der Generalprobe für die dreistündige Liveshow zu einer peinlichen Situation, als der Auftritt von Sängerin Maite Kelly anstand. Als die 43-Jährige ihren Song zu Ende gesungen hatte, sprang Hans Sigl demnach zu ihr auf die Bühne, um sie noch in ein kurzes Gespräch zu verwickeln. Zuerst animierte der 54 Jahre alte Österreicher die Singles im Publikum sich zu melden, was Kelly schon sichtlich unangenehm gewesen sei.

Dann drehte Sigl mit einem Witz das Fremdscham-Niveau noch höher: „Eine Frau sagt zu ihrem Mann: ‚Mir kommt vor, du hörst mir nicht richtig zu. Du hörst mir einfach nicht mehr richtig zu.‘ Darauf der Mann zu ihr: ‚Bin ich gar nicht‘.“

Wenn man vom Songtext auf die Wirklichkeit schließt, kommt dabei nichts Gutes raus: Hans Sigl und Maite Kelly. Daniel Scharinger/imago

Das Publikum sei still gewesen und auch Maite Kelly hätte irritiert gewirkt ob des Kalauers. Sie teilte Sigl daraufhin mit, dass sie nicht wirklich etwas von solchen Mann-Frau-Witzen halte. In der Liveshow kam der Joke dann nicht mehr vor, Sigl moderierte Kellys Song aber fälschlicherweise als „Ich such einen Mann“ an. Barbara Schöneberger korrigierte ihn mit dem richtigen Titel: „Ich brauch einen Mann“ – das sei ja noch eins drauf, höhö.

Schöneberger zeigte mal wieder, dass das Genre des Herrenwitzes durchaus nicht auf Männerrunden beschränkt ist. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass auch Frauen säftelnde Scherze beherrschen, übernahm die 49-Jährige doch in der Liveshow die Frage ans Publikum, ob jemand Single und interessiert sei – als Überleitung zum Auftritt von Maite Kelly. Als könne man aus einem Liedtext ableiten, dass jemand sofort auch im Real Life verpartnert und verheiratet werden möchte.

Kommentare über Schöneberger in sozialen Medien: Zum „Fremdschämen“

Auch beim Talk zum Thema Urlaub blieb das Niveau zwischen Schöneberger und Sigl erhalten, als sie ihm ihren schlimmsten Anmachspruch verriet: „Ein Typ hat zu mir gesagt: ‚Ich hoffe, du bist gut versichert. Deinetwegen habe ich jetzt ’ne Beule in der Hose.‘“ Der verunglückte Flirt habe, so die Moderatorin, kein gutes Ende genommen.

So ulknudelte man sich durch eine Show, die am Ende mit 2,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,4 Prozent alles andere als bombastisch lief. Es sagt schon viel über den Zustand des deutschen Unterhaltungsfernsehens aus, wenn eine Primetime-Liveshow vom ZDF überholt wird, wo zwei alte Krimis wesentlich bessere Quoten einfuhren.

In den sozialen Medien war die Kritik am Moderatorengespann denn auch groß. „Muss Barbara Schöneberger eigentlich alles wegmoderieren?“, hieß es bei Twitter. Und bei Facebook: „Diese Frau ist so was von unerträglich und nervig. Aus diesem Grund schaue ich mir Sendungen mit der grundsätzlich nicht an.“ Zum „Fremdschämen“ sei ihre Gesangseinlage gewesen.

Maite Kelly, die von 2005 bis 2018 mit dem Model Florent Michel Raimond verheiratet war und mit ihm drei gemeinsame Töchter hat, ist indes Profi genug, um die peinlichen Partnerbörsenversuche der Moderatoren nicht weiter zu kommentieren. Dass man sie auch als toughe Alleinerziehende hätte befragen können, die sicher keinen Mann braucht, um versorgt zu sein, dass man auch ihren Liedtext ironisch hätte brechen können, darauf kommt man im deutschen Fernsehen nicht.

Dann lieber noch ein Witz mit Beulen in der Hose oder, wie Schöneberger, die Nase in die Schuhe von Andrea Berg stecken, derer sich die Sängerin bei ihrem „Starnacht“-Auftritt gerade entledigt hatte. Seicht, oberflächlich, an jeglichem Gespür für den Zeitgeist vorbei: So präsentiert sich die deutsche TV-Unterhaltung am Samstagabend. Nichts riskieren, nichts versuchen, da bleibt man lieber auf dem Niveau der Fünfziger, um es sich bloß nicht mit dem Zuschauer zu verscherzen.



Und so verharrt das Witzniveau irgendwo zwischen Rudi Carrell und Fips Asmussen. Und wenn’s nicht läuft, dann ruft man Thomas Gottschalk an, ob er nicht noch mal einspringen kann. Gute Nacht!