Harald Glööckler: Der Mann, der seine eigene Marke ist

Harald Glööckler (58) ist frisch verliebt. Oder auch nicht. Bestätigen will der „Pompöös“-Designer die Beziehung zu einem 26-jährigen CDU-Politiker aus Berlin nicht. Single sei er. Sagt er. Gleichzeitig aber sei Marc „ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben“, schwärmt der Modemacher via Bild-Zeitung über den Nachwuchspolitiker, den er auf den dazugehörigen Fotos innig herzt.

Glööcklers lange pinkfarbenen Nägel bilden einen schönen Kontrast zum blassblauen Hemd des jungen Mannes. Es ist ein Bild, das man sich sehr lange ansehen kann. Bizarr und irgendwie faszinierend. Gleichwohl anrührend und sympathisch und genau diese vier Attribute beschreiben Harald Glööckler im Ganzen. Denn wer glaubt, der Mann aus Maulbronn-Zaisersweiher im Enzkreis wäre nur eine versponnener Schneider, der liegt komplett daneben.

Sehr viel harte Arbeit

Denn obwohl Glööcklers Verdienst als Couturier überschaubar ist, hat der Mann es geschafft, seine eigene Marke zu werden dank einer unschlagbaren Mischung aus Exzentrik, Freundlichkeit und einem wirklich in allen Lagen abfragbaren Aphorismen-Vorrat. Dahinter stecken natürlich auch der unbedingte Wunsch nach Aufmerksamkeit und sehr viel harte Arbeit. An sich und an der eigenen Vermarktung.

Wer auf einer Bühne vor 70.000 Menschen in Jeans und T-Shirt auftrete, der habe nicht verstanden, was Pop bedeute, sagte David Bowie mal. Genau das hat Harald Glööckler verinnerlicht und zum Prinzip erhoben. Wie bei nur wenigen Künstlern fallen bei ihm Kunstfigur und Realität so zusammen, dass eine neue Figur daraus entsteht, die so authentisch ist, dass man sie nie für einen Fake hält, die lebt, was sie sein möchte: exzentrisch, flamboyant und – am wichtigsten – unterhaltsam. Immer. Zu 100 Prozent.

Es gibt nicht viele Menschen, die das schaffen. David Bowie war einer, man nahm ihm jede neue Figur ab, von Ziggy Stardust bis zum koksenden Thin White Duke. Andy Warhol hat den Popstar quasi erfunden und war zu jeder Tages- und Nachtzeit sein eigenes Werk. Ebenso Karl Lagerfeld, der immer elegant auf dem schmalen Grad zwischen Karikatur und Genie wandelte. In Deutschland gibt es kaum Künstler dieses Zuschnitts, außer vielleicht Nina Hagen, bei der man auch immer Nina Hagen bekommt, ohne jemals zu überlegen, ob die Sängerin eigentlich anders ist, wenn die Kameras aus sind. Und natürlich Harald Glööckler, einer der wenigen Popstars des Landes.