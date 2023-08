Harald Schmidt hat auf die Kritik an seinem gemeinsamen Foto mit dem ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen und dem Autor Matthias Matussek reagiert. In einem Interview mit der Zeit erklärte der Entertainer: „Natürlich kann ich mir die Aufregung ausrechnen, die ich ernte, wenn ich da hingehe. Aber es ist mir egal“.



Das Foto vom Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung Weltwoche hatte in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt. Der Vorwurf: Schmidt zeige sich mit Vertretern der „Neuen Rechten“.

Hans-Georg Maaßen, der mit Schmidt auf dem Bild zu sehen ist, wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, er verwende eine verschwörungsideologische und antisemitische Sprache. Der CDU-Politiker wird mitunter als Rechtspopulist bezeichnet. Die CDU-Parteispitze hatte bereits versucht, ihn mit einem Ausschlussverfahren aus der Partei zu werfen.

Harald Schmidt: Keine Provokation, sondern Recherche

Im Interview erklärte der frühere Late-Night-Star Schmidt, er sehe das Foto nicht als Problem. Auch würde er an solch einem Abend „40, 50 Fotos machen“ – teilweise mit Leuten, die er kenne, teilweise nicht. Hans-Georg Maaßen kenne er zwar aus der Zeitung, aber nicht persönlich. Mittlerweile genüge ein Foto, „um die Gemeinde in Wallungen zu bringen“, kritisierte er. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Status noch erreiche“.



Schmidt sagte, es ginge ihm nicht um Provokation. Er sei mehr zur Recherche zu dem Sommerfest hingegangen: „Letzten Endes bin ich Autor“, erklärte er. „Ich verwerte das, was ich erlebe, auf der Bühne – ich gehe dorthin, wo ich Material erwarte.“

Die Weltwoche gehört dem Schweizer Verleger Roger Köppel, der seit 2015 Abgeordneter der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei ist. Zum Sommerfest eingeladen waren bekannte Gesichter, darunter auch AfD-Chefin Alice Weidel oder Nicolas A. Rimoldi von der rechtspopulistischen Gruppierung „Maß voll“.

Schmidt über die Politik: „Sie holen einmal falsch Luft und sind erledigt“

Nach der Veröffentlichung des Fotos wurde über die politische Einstellung des Komikers spekuliert. Ihn treffe es aber nicht, wenn über ihn in den sozialen Medien geschrieben werde, sagte Schmidt, er sei „auch noch abgerutscht“ oder „auch ein ‚Rechter‘“ – schließlich kriege er das gar nicht mit.



Im Interview mit der Zeit erklärte der 66-Jährige: „Ich finde Olaf Scholz gut. Ruhe im Karton. Schön gucken, wie es läuft. Und dann ab und zu ein bisschen eingreifen.“ Heutzutage habe sich das Tempo in der Politik unfassbar verändert. „Sie holen einmal falsch Luft und sind erledigt“.