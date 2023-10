Kaum eine Filmreihe lockte in den vergangenen Jahren mehr Besucherinnen und Besucher in die Kinos als „Harry Potter“. Insgesamt rund 7,7 Milliarden US-Dollar spielte sie den Kinobetreibern ein; nach dem Marvel-Universum und „Star Wars“ ist „Harry Potter“ die dritterfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. Seit mehr als zehn Jahren finden die einzelnen Teile allerdings nur noch auf dem heimischen Bildschirm statt.

Das Babylon-Kino am Rosa-Luxemburg-Platz nimmt das nun zum Anlass, alle Teile noch einmal auf Deutsch auf der großen Leinwand zu zeigen: Im Rahmen eines Kino-Marathons werden ab Freitag (20. Oktober) um 18 Uhr bis Samstag um 18 Uhr alle acht Teile ausgestrahlt. Wer jetzt noch online ein Ticket bestellen will, wird allerdings bitterlich enttäuscht: Die Karten sind längst ausverkauft. Ob, wie etwa bei Konzerten üblich, vor dem Kino Leute versuchen werden, ihre bestellten Tickets weiterzuverkaufen, und ob sich tatsächlich Hardcore-Fans in den Regen stellen in der Hoffnung auf einen solchen spontanen Deal? Unklar.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber apropos Regen: Für alle, die keine Babylon-Tickets ergattert haben, böte sich ja ein privater „Potter“-Marathon zu Hause an. Da flimmert der Zauberschüler dann doch wieder nur über den kleinen Bildschirm, aber immerhin kann sich der kalte Weg zum Kino erspart werden.



2011 war „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil zwei“ und damit der letzte Teil der Serie erschienen. Abgesehen von den Filmen der „Phantastischen Tierwesen“-Reihe, die die Vorgeschichte zu „Harry Potter“ zeigen sollen, gab es keine weiteren Teile mehr auf der Kinoleinwand zu sehen. Angefangen hatte die Blockbuster-Reihe im Jahr 2001 mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“.



Für die Darstellerinnen und Darsteller, u.a. Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, bedeutete der Film den internationalen Durchbruch. Über sieben weitere Teile hinweg wurde dann die Geschichte des jungen Zauberers, seiner Ausbildung an der Zauberschule Hogwarts, seine Erfolge im Quidditch und seinen Kampf gegen jenen, dessen Name nie genannt werden darf, erzählt.