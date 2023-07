Harry und Meghan: Royal-Expertin attestiert dem Paar „Mangel an Talent und harter Arbeit“

Zuletzt lief es nicht sehr gut für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Erst haben der abtrünnige Sohn des britischen Königs, seine Frau und der Streamingdienst Spotify ihre millionenschwere Zusammenarbeit vorzeitig beendet.



Mitte Juni teilten die von Harry und Meghan gegründete Produktionsfirma Archewell Audio und Spotify mit, dass sie fortan getrennte Wege gingen. Gründe wurden nicht genannt. Nach Informationen der Fachzeitschrift Variety aber soll Spotify ein höheres Produktionsvolumen von Archewell erwartet haben. Spotify hatte Medienberichten zufolge im Jahr 2020 für rund 20 Millionen Dollar Podcasts in Auftrag gegeben, doch blieb es bisher nur bei einer Serie des Podcasts „Archetypes“.

Nicht viel besser lief es in Sachen Netflix. Der Doku „Harry & Meghan“ des Streaming-Riesen wurden gute Chancen auf eine Emmy-Nominierung eingeräumt – doch daraus wird nun nichts. Bei den Emmy-Awards ist die Dokumentation des 38-Jährigen und seiner 41 Jahre alten Gattin übergangen worden.



Zwar wurde sie bei den TV Awards der Hollywood Critics Association in der Kategorie „Best Streaming Nonfiction Series“ nominiert. Aber das sind eben nicht die Emmys, die als wichtigster Fernsehpreis der USA gelten. Der Wahlheimat des Paares, dessen Enttäuschung nun entsprechend groß sein dürfte.

Und nun hagelt es auch noch Kritik in der von den Sussexes ohnehin wenig geschätzten Boulevardpresse. Die Royal-Expertin und Podcast-Moderatorin Kinsey Schofield erklärt in der amerikanischen Ausgabe des Daily Express, Prinz Harry und Meghan Markle würden von Hollywoods Elite brüskiert, weil sie nicht über die „Konstanz, das Talent und die harte Arbeit“ verfügten, die ihre Filmemacherkollegen besäßen.



Schofield sagt, sie könne sich nicht vorstellen, dass die Sussexes mit einigen der einflussreichsten Stars Hollywoods zusammenarbeiten würden. Die 38-Jährige, die den Podcast „To Di For Daily“ moderiert, erklärt, sie könne sich nicht vorstellen, dass „Harry und Meghan neben dem Cast der HBO-Serie ‚Succession‘ sitzen“, wenn es um die Nacht der Emmy-Verleihung geht.

Weiter erklärt sie gegenüber Daily Express, die Netflix-Dokumentation über Harry und Meghan sei „eine einseitige Doku-Serie voller Widersprüche“, sie lasse viel zu wünschen übrig. Die Branche in Los Angeles belohne „Beständigkeit, Talent und harte Arbeit. Einige würden argumentieren, dass das Eigenschaften sind, die den Sussexes fehlen“.



Seitdem sie ihre royalen Pflichten vor gut drei Jahren niedergelegt haben, versuchen Harry und Meghan, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen und haben dafür mehrere Verträge im Millionenwert abgeschlossen. Darunter sind ein Deal mit dem Streamingdienst Netflix sowie ein Vertrag mit dem Verlag Penguin Books, bei dem im Januar Harrys Autobiografie „Reserve“ erschien.