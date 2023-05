Hat Jan Böhmermann seinen ESC-Song geklaut?

Die Sängerin Coremy wirft dem Moderator vor, die Idee für „Allemagne Zero Points“ bei ihr abgekupfert zu haben.

Mit seinem am Dienstag veröffentlichten Song zum Eurovision Song Contest (ESC) „Allemagne Zero Points“ hat sich der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann über das schlechte Abschneiden der deutschen Teilnehmer in den vergangenen Jahren lustig gemacht.

Beliebteste Einreichung bei Tiktok

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland nun berichtete, soll es Vorwürfe gegen den Moderator geben, er habe die Idee zu dem Song geklaut. Die Sängerin Coremy behauptet auf ihrem Instagram-Account, sie habe „ihren Song „Wir werden Letzter“ für den ESC-Vorentscheid des NDR eingereicht. Der Song sei ,lange Zeit die beliebteste Einreichung beim Tiktok-Vorentscheid' gewesen“

Ein Follower kommentierte den Vorwurfe: „Ich kann total verstehen, dass sich das doof anfühlt, aber man kann diese Art von Grundidee (ironische Umkehr) leider kreativ nicht für sich allein beanspruchen. Ist ein komplett anderer Song mit nem komplett anderen Text - und einem ähnlichen Ansatz. Mehr leider nicht.“