Die diesjährigen Finalisten im Wettbewerb um die lustigsten Haustierfotos wurden am Freitag veröffentlicht. Drei Deutsche haben es auch in die Top 25 geschafft.

Die vierte Edition der internationalen Comedy Pet Photography Awards 2023 ist im vollen Gange. Seit 2020 beglückt der von den Profi-Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam ins Leben gerufene Wettbewerb mit humorvollen Haustierbildern aus Alltagssituationen.



In die 25 witzigsten Haustierfotos haben es auch drei Deutsche geschafft: Klaus-Peter Selzer mit „Die drei Grauen“, Karl Goldhamer mit „Der wiedergeborene Zorro“ und Udo Krauss mit „Wer sind Sie?“.

Die Einsendungen werden nun von der Jury genau unter die Lupe genommen. Am 11. August 2023 wird bekannt gegeben, welches Bild mit dem ersten Platz gekrönt wird. Welches Foto ist Ihr Favorit?

Bildstrecke

„Bellen“ Chris Porsz/Comedy Pets „Der Big Boss“ Kenichi Morinaga/Comedy Pets „Dies ist also die Quelle des Glücks“ Corinna Mooser/Comedy Pets „Albert Einstein“ Masayoshi Yamamoto/Comedy Pets „Mein Gesicht, wenn mein Schwarm Hallo sagt“ Kerstin Leichtenmüller/Comedy Pets „Ein lebensveränderndes Ereignis“ Michel Zoghzoghi/Comedy Pets „Die drei Grauen“ Klaus-Peter Selzer/Comedy Pets „Sieg“ Kazutoshi Ono/Comedy Pets „Die 498. Runde des Versteckspiels“ Kim Horstmanshof/Comedy Pets „Kenichi Morinaga“ Kenichi Morinaga/Comedy Pets „Der erste Spaziergang im Freien“ Darya Zelentsova/Comedy Pets „Oscar“ Lana Polykova/Comedy Pets „Bidule als Torhüter“ Felix Larcher/Comedy Pets „Behalten Sie den Ball im Auge“ Gill Woodcock/Comedy Pets „Pop-up“ Kazutoshi Ono/Comedy Pets „Ballspiel-Silhouette“ Christine Johnson/Comedy Pets „Der wiedergeborene Zorro“ Karl Goldhamer/Comedy Pets „Ein reizendes Paar“ Lana Polykova/Comedy Pets „Die kleine Daisy und ihre große Zukunft“ Darya Zelentsova/Comedy Pets „Ist es eine Robbe oder ein Hund?“ Monyque Macedo Dos Santos/Comedy Pets „Edgars Löwenzahn“ Jonathan Casey/Comedy Pets „Wer sind Sie?“ Udo Krauss/Comedy Pets „Fliegender Pudel“ John Young/Comedy Pets „Kylian's Schlaf“ Katia Pillonel/Comedy Pets „Wenn das Graben ernst wird“ Sophie Boynton/Comedy Pets 1 / 25

Der Preis für das insgesamt beste Bild besteht aus einer personalisierten Trophäe, einem Geldpreis in Höhe von 500 Pfund (583 Euro) und einer Kameratasche. Die Kategoriesieger erhalten ein „wunderschönes Zertifikat“, dass die Person als „preisgekrönt“ bestätigt. Und was noch wichtiger ist: Deren Haustier kann stolz den Titel „preisgekröntes Haustier“ tragen.



Das Ziel der beiden Fotografen ist es, „die positive und wichtige Rolle zu würdigen, die Haustiere in unserem Leben spielen, und um das Engagement für den Tierschutz zu fördern.“

Die Ursprungsidee, einen Wettbewerb lustigen Haustierfotos zu widmen, kam Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam dank ihres Erfolges mit den Comedy Wildlife Photography Awards.



„Durch das Teilen von positiven, lustigen Bildern von Haustieren könnten wir die Menschen anregen und ermutigen, kleine, basisorientierte Tierschutzorganisationen zu unterstützen und so das Leben der Tiere, mit denen wir diesen Planeten teilen, zu verbessern“, erzählen sie zu den Hintergründen des Wettbewerbs auf ihrer Website.