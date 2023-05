Heidi Klum fast oben ohne, Irina Shayk quasi hüllenlos: So nackt war Cannes noch nie

Cut-outs und Gucklöcher, tiefe Rückenausschnitte, tiefe Dekolletés: was die viele nackte Haut auf dem roten Teppich zu bedeuten hat.

Darf’s ein bisschen weniger sein? Das Model Irina Shayk sorgte in Cannes für Aufsehen. imago

„Nun, was soll ich sagen?“, echauffiert sich die scheue Charlotte, als ihr Freundin Carrie ein roséfarbenes Trägerkleidchen vorführt. „Es ist ein ,Naked Dress‘, du wirst heute Abend offenbar mit ihm schlafen.“ Die Gescholtene lenkt ein: „Komm schon“, näselt Carrie, „es ist unser erstes Date!“ Und Miranda: „Heute wird sie keinen Sex mit ihm haben, heute sieht sie nur nach Sex aus.“

Es ist das Jahr 1998, als diese Szene erstmals über die Bildschirme flimmert; sie stammt aus der Erfolgsserie mit dem programmatischen Titel „Sex and the City“. Damals wurde „Naked Dress“ – das „Nackt-Kleid“ also – auch einem größeren Publikum als Begriff bekannt. Dabei ist die zarte Hülle, die Hüllenlosigkeit suggeriert, zu diesem Zeitpunkt längst ein gängiges Modell.

Marilyn Monroe hatte es bereits in den Sechzigern, Cher in den Siebzigern getragen. 20 Jahre darauf folgte Kate Moss, später Rihanna, Bella Hadid, Emily Ratajkowski – die Liste ist lang und hochkarätig.

Und das Kleid? Das ist zwar nie dasselbe und doch immer das Gleiche: tiefes Dekolleté und schmale Träger, eine helle Farbe von Champagner bis Rosé, die mit dem Hautton der Trägerin korrespondiert, die Illusion von Transparenz, von Nacktheit.

Links: Model Elsa Hosk in einer hellblauen Haute-Couture-Robe von Viktor & Rolf, die wie nur halb auf den Körper drapiert aussieht; rechts: Heidi Klum im kanariengelben Kleid von Zuhair Murad mit prägnanten Guckloch im unteren Brustbereich. imago images Links: Irina Shayk in einem knappen Leder-Zweiteiler der Londoner Designerin Mowalola Ogunlesi; rechts: Model Cindy Kimberly in einem Kleid ihrer eigenen Marke Loba, dessen feine Netzstruktur Blicke auf einen schwarzen Slip und nackte Brüste freigibt. imago images Links: Unternehmerin Jessica Weng in einer blutroten transparenten Robe mit Rüschendetails des New Yorker Designers LaQuan Smith; rechts: Schauspielerin Eva Longoria in einem perlenbesetzten „Naked Dress“ von Elie Saab. imago images Links: Influencerin Leonie Hanne in viel Federn und wenig Stoff des libanesischen Designers Georges Hobeika; rechts: Schauspielerin Abigail Cowen in einem schwarzen Ensemble aus schwingendem Rock und knappem Bandeau-Top des Labels Pinko. imago images Links: Izabel Goulart, Model und Freundin des Fußballspielers Kevin Trapp, in einem Entwurf des Labels Monot; rechts: Model Isabeli Fontana in einem hautengen Latexkleid des französischen Labels Avellano mit Cut-Out im Rückenbereich und üppigem Schmuck von Elsa Jin. imago images Links: Designerin Nina Suess in einer himmelblauen, tief ausgeschnittenen Tüll-Robe des Labels Millia London; rechts: Model Sofia Ruutu in einem schwarzen, um den Körper geschlungenen und geknoteten Kleid-Entwurf. imago images 1 / 6

Bei Monroe war das „Naked Dress“, in dem sie John F. Kennedy 1962 ihr berühmtes Geburtstagsständchen darbot, über und über mit Schmucksteinen besetzt; entworfen hatte es der Kostümbildner Jean Louis. Cher trug ihr Modell von Bob Mackie mit Federsäumen 1974 zur Met-Gala; Kate Moss entschied sich für eine minimalistische Variante aus schimmernder Seide von Liza Bruce, die sie 1993 auf eine Preisverleihung ausführte.

Und auch in der aktuellen Award-Saison ist das Nackt-Kleid wieder da – bei den Oscars, den Golden Globes, den Grammys, zuletzt auch bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort trug Schauspielerin Eva Longoria vor wenigen Tagen eine quasitransparente Robe mit Perlendekor von Elie Saab, während sich das Model Cindy Kimberly für ein Kleid ihrer eigenen Marke Loba entschied – die feine Netzstruktur gab Blicke frei auf einen schwarzen Slip und nackte Brüste.

Überhaupt: die Nacktheit. Sie war in Cannes allgegenwärtig, nicht nur in Form des „Naked Dress“. Von Heidi Klum bis Irina Shayk, von Alessandra Ambrosio bis Elsa Hosk – Cut-outs und Gucklöcher, tiefe Rückenausschnitte, tiefe Dekolletés, durchsichtige Stoffe und Beinschlitze, so weit das Auge reicht.

Ist das bloß eine Wiederkehr des alten Marketing-Bonmots, demzufolge „sex sells“? Eine Zurschaustellung, Effekthascherei, Provokation?

Bauchnabel und Brustwarzen: Dior führt Idee ad absurdum

Mitnichten, wenn man der Influencerin Chiara Ferragni glaubt. Auch sie hatte sich unlängst für eine besondere Variante des Nackt-Kleides entschieden. Zwar nicht bei den Filmfestspielen in Cannes, dafür aber beim Schlagerfestival in Sanremo, das Ferragni Anfang des Jahres moderierte.

Ihre Robe stammte von Christian Dior und führte die Idee des Kleidlos-Kleides ad absurdum: Als Trompe-l’œil-Stickerei zeichnen sich auf dem gülden schimmernden Kleid Bauchnabel und Brustwarzen ab; ähnliche Modelle hatte es zuletzt auch von Elsa Schiaparelli, Tom Ford und Jonathan Anderson gegeben.

Mit dieser „Illusion der Nacktheit“, so sagte Ferragni später etwas sperrig, wolle sie alle Frauen „von der Scham befreien, die ihnen seit Eva aufgezwungen“ worden sei. Übersetzen ließe sich das in etwa so: Der weibliche Körper ist nichts, für das es sich zu schämen gilt – seine Befreiung wird zum politischen Signal. Ähnlich, wie es aktuell der Hashtag #freethenipples auf Instagram und seit Jahren schon die „Slut Walk“-Proteste auf den Straßen tun, fordert auch die Renaissance des Nackt-Kleides ein Umdenken.

Genau wie die Verhüllung kann auch die Enthüllung des Körpers ein Akt der Selbstermächtigung sein. Der männliche Blick, die männliche Aufmerksamkeit kann dabei ein willkommener Nebeneffekt – oder eben ein irrelevanter Kollateralschaden sein. Ganz wie es Frau will, die Herrin über ihren Körper, seine Bekleidung oder Entkleidung ist. Dass sich diese Botschaft leider nicht immer transportiert, auch das zeigen die aktuellen Cannes-Beispiele.

Während die Auftritte des Models Irina Shayk, die zu verschiedenen Veranstaltungen der Filmfestspiele etwa im knappen Leder-Zweiteiler des Labels Mowala oder in einer äußerst tief ausgeschnittenen, nachtblauen Robe von Armani Privé gekommen war, auf sozialen Medien als „unpassend“ und „furchtbar“ gebrandmarkt wurden, kamen bei Heidi Klum unzählige Kommentare zu ihrem Alter hinzu.

Die 49-Jährige hatte sich für eine gelbe Robe von Zuhair Murad entschieden, die einen guten Teil ihrer Brüste freilegte. In ihrem Alter, so zahlreiche Kommentatorinnen und Kommentatoren auf Instagram, sei so ein Auftritt „blamabel“; Klum wolle doch nur Aufmerksamkeit provozieren.

Dass sich eine Frau zum einen völlig frei vom Gedanken an die Blicke anderer für ein erotisierendes Kleid entscheiden könnte und dass es zum anderen völlig in Ordnung wäre, wenn sie ihre Reize doch ganz bewusst einsetzen will, ist beim Gros des Publikums noch immer nicht angekommen.

Genauso wenig wie der Fakt, dass das „Naked Dress“ und seine freizügigen Schwestern im Jahr 2023 keinesfalls auf Sex und Sexualität verweisen müssen – selbst wenn das mal anders war. Am Ende von besagter „Sex and the City“-Folge jedenfalls landet Carrie Bradshaw doch noch mit ihrem Mr. Big im Bett. „Es war das Kleid“, wird sie später ihren Freundinnen erzählen. „Es lässt mich verrückte Sachen machen.“