Schon einmal den Walk of Fame in Hollywood entlangspaziert? Eine schöne Vorstellung ist es jedenfalls, vor allem wenn man eifrig Heidi Klums Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) verfolgt, wo die Modelmama nach den ersten Runden regelmäßig mit ihrer Piepsstimme verkündet: „Überraschung Mädels, jetzt geht es nach Los Angeles“ – und die Models kreischen. Zu Recht?

Ob Flanieren am berühmten Sternenboulevard oder Verweilen im hippen Café in Downtown L.A. umgeben von riesigen Palmen – das muss so schön sein, dachte auch ich. Heidi Klum lebt schon seit fast 20 Jahren in Kalifornien, erst in Beverly Hills, dann in Brentwood und schließlich in Bel Air, einem Nobelviertel in Los Angeles.

Eine Villa übertrifft hier die nächste, man könnte von einer Konkurrenz unter den Superreichen sprechen, die sich mit der Größe ihrer Häuser gegenseitig überbieten wollen. Neben Heidi Klum hat es hierhinauch Prominente wie The Weeknd, Beyoncé und Jay-Z verschlagen. Da muss die Stadt doch ein Traum sein, wenn die Stars, die überall auf der Welt leben könnten, immer wieder hier ihre Millionen in teure Immobilien anlegen. Doch nach meiner ersten L.A.-Reise muss ich sagen: Ich verstehe den Hype nicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2755 Sterne am Walk of Fame in Hollywood – doch von Ruhm keine Spur

„Wow, ich bin in Los Angeles“, sage ich mir am Flughafen mit Freudentränen in den Augen. „Kalifornien, da werden doch Träume wahr“, denke ich und kann nicht fassen, endlich hier zu sein, auf dem Boden L.A.s. Zu diesem Zeitpunkt ist mir noch nicht bewusst, dass ich am Ende vor allem auf einem Boden stehe: Auf dem Boden der Tatsachen nämlich.

So wie die Stadt in Klums Show präsentiert wird, ist für mich klar, wo es als Erstes hingehen muss: zum Walk of Fame im berühmten Stadtteil Hollywood. Immer wieder sieht man im Fernsehen oder auf Social Media, wie sich Menschen mit den Sternen – insgesamt sind es 2755 Stück zur Ehrung Prominenter aus der Unterhaltungsindustrie – fotografieren lassen. Auch die Promis selbst legen sich nicht selten für ein Foto vor ihren neuen, eigenen Stern. Aufgeregt fahre ich also los, natürlich mit dem Auto, denn in Los Angeles geht man nicht zu Fuß, das würde negativ auffallen, das passt nicht hierher.

Angekommen am Hollywood Boulevard sind die Erwartungen groß. Zu groß? Beim Parkplatz jedenfalls werden sie übertroffen, 25 Dollar soll ich zahlen, dabei will ich nur ein paar Stunden bleiben. „Damit können sie bis Mitternacht stehen“, sagt der junge Parkwächter. Ich parke dennoch lieber erst mal kostenfrei in einer Seitenstraße, als ahnte ich bereits, dass ich hier auf keinen Fall bis zum Eintritt der Dunkelheit bleiben würde.

Hollywood Boulevard: dreckig, stinkend, angsteinflößend

Ich male mir eine Gegend voller Glitzer, Glamour und vor allem Lebendigkeit aus. Vor Ort fällt mir dann erstmal der Geruch nach Cannabis auf, der durch die Straße zieht, schon jetzt verpufft so langsam meine Erwartung von einer Ruhmesmeile – davon ist hier weit und breit nichts zu sehen. Eher werde ich von Junkies umzingelt, förmlich angegangen. Sie wirken auf mich nicht nur zugedröhnt, sondern unberechenbar und gefährlich. Hier soll ich bis Mitternacht bleiben? No way!

Mich auf den Boden legen, zum Fotografieren mit einem Stern, das würde ich hier nicht freiwillig machen. Ich habe nicht mal die Gelegenheit, mir auch nur irgendeinen Namen durchzulesen, meine Angst ist zu groß, als ich am helllichten Tag gegen 15 Uhr auf einer der berühmtesten Straßen der Welt stehe.

Es ist niemand da, außer den Menschen, die hier am Hollywood Boulevard neben dem ganzen Müll leben. Vor mir ziehen sie ihre Hose herunter, pinkeln auf den Gehweg, was den Gestank erklärt, der mir nicht mehr aus der Nase geht. Sie reden mit sich selbst, taumeln durch die Gegend und starren mich mit großen Pupillen an. Um auszuweichen, versuche ich ständig die Straßenseite zu wechseln, doch sollte man die zahlreichen Range Rovers, GMCs oder Chevrolets nicht vergessen, die den Boulevard entlangbrausen und für die riesige Smogwolke über der Stadt verantwortlich sind.

Aussteigen wird hier keiner, denn welcher Luxusauto-Besitzer hat schon Lust, in einer solchen Ecke shoppen zu gehen? Wirkliche Einkaufsgeschäfte gibt es hier ohnehin nicht. Meine Vorstellung, dass Heidi in ihrer Wahlheimat samstags auf große Shoppingtour geht oder sonntags im Park einen Spaziergang macht, ist damit zerstört. Das Model lässt sich hier gewiss nicht blicken, es sei denn, die neue GNTM-Staffel wird abgedreht.

Ein Blick auf die Klum-Villa: Wie kann Heidi in dieser Stadt leben?

Ich wusste: Ich muss zurück zum Auto. Als ich es voller Herzklopfen endlich erreiche, schließe ich mich direkt ein, will sofort losfahren, aber wohin? Na, zur Villa von Heidi Klum, denn ich will wissen, wieso eine so reiche Person eine derart verwüstete Stadt freiwillig als ihr Zuhause auswählt.

Relativ schnell mache ich ihre Adresse bei Google ausfindig. Sie wohnt natürlich am Mulholland Drive, einer 34 Kilometer langen Panoramastraße im Los Angeles County. Nur wenige Meter vor ihrer Einfahrt werde ich von einer Schranke gestoppt, hinter der sich nicht nur ihr Anwesen, sondern noch zehn weitere „kleinere“ Villen befinden. Mit rund 1100 Quadratmetern soll das Klum-Grundstück mit Abstand das größte sein.

Die Villa von Heidi Klum: abgeschottet von den restlichen Villen in Bel Air. Google Maps

Die 50-Jährige lebt nun schon seit zehn Jahren in ihrem Luxusanwesen in Bel Air, das sie laut US-Medien für zehn Millionen Dollar erworben hat. Nur circa 20 Meter weiter kann man es von einem Aussichtspunkt bestens sehen: einfach riesig, aber irgendwie auch schlicht – zumindest, was die Gestaltung ihres Gartens angeht.

Hier ahnt man nicht, wie es unten in der Stadt aussieht, auf die Klum von hier oben einen ausgezeichneten Blick hat. Wahrscheinlich ist es dem Model auch egal, wenn sie nachmittags im Bikini auf ihrem Rollrasen liegt oder abends mit Ehemann Tom Kaulitz bei einem Glas Wein auf die funkelnden Lichter schaut, unter denen zahlreiche Zombies vor sich hin vegetieren.

Stadt der Gegensätze: Los Angeles vereint Luxus und Elend

Noch nie zuvor habe ich Luxus und Elend gleichzeitig in einer derartigen Ausprägung wahrgenommen. Nach der Spurensuche in Klums hügeliger, grüner Wohngegend will ich der Stadt noch eine Chance geben, will wissen, ob die Prominenten vielleicht in Downtown einen Grund zum Ausgehen haben. Doch auch dieser Stadtteil ist dreckig, riecht bestialisch.

Es sind zwei Gesellschaften, die zwar nicht direkt aufeinandertreffen, aber doch beide Teil von Los Angeles sind. Einen Kaffee in der Innenstadt trinken, das wird Heidi definitiv nicht. Selbst bei ihrer „America’s Got Talent“-Show kann sie Downtown meiden, denn das Studio liegt außerhalb von Los Angeles, etwa elf Meilen von der Innenstadt entfernt in Pasadena. Wenn die Kaulitz-Brüder in ihrem Spotify-Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ darüber reden, dass sie am Wochenende mit Heidi aus waren, dann kann man sich nur vorstellen, dass sie vom Chauffeur so nah wie möglich vor die Tür der Bar gefahren wurden.

Warum aber macht man diese Stadt zu seiner Wahlheimat? Ganz klar: Weil man dazugehören will. Wer in Bel Air eine Villa besitzt, der hat es geschafft, ist ganz oben in Hollywood angekommen. Doch da fallen mir wirklich schönere Orte zum Leben ein. Selbst der Santa Monica State Beach, an dem die GNTM-Kandidatinnen oft drehen, hat außer hohen Wellen, dreckigem Wasser und müllübersätem Sand nicht viel zu bieten.

Wahrscheinlich bin ich selbst schuld, dass ich so viele Erwartungen an diese Stadt und an Kalifornien hatte. Heidi Klum ist übrigens bald in der deutschen ZDF-Serie „Die Bergretter“ zu sehen. Vielleicht sollte sie lieber mal einen richtigen Blick in die Stadt der Engel werfen. Die hätte es nötig, gerettet zu werden.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de