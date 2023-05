Heidi Klum guckt ZDF: Das ist ihre Lieblingsserie

Mehr als fünf Millionen Menschen schalten am Donnerstagabend zur besten Sendezeit eine Familienserie im Zweiten an. Auch Heidi Klum und ihr Mann sind Fans.

Der Plot der beliebten ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist schnell erzählt: Jemand macht sich auf den Weg zu einer Bergtour, gerät in Gefahr, indem er zum Beispiel in eine Gletscherspalte stürzt, woraufhin eine gefährliche Rettungsaktion beginnt. Die ein oder andere Liebesgeschichte und private Dramen ergänzen die Rahmenhandlung.



Damit erzielt der Sender regelmäßig Top-Quoten, seit 2009 sind „Die Bergretter“, die erst „Bergwacht“ hießen und dann umbenannt wurden, ein Erfolgsformat zur Hauptsendezeit.

Überraschenderweise schalten auch Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz regelmäßig ein, wenn Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) und sein Team bei der Bergrettung an ihre Grenzen gehen, um Menschen zu helfen.

Immer was zu tun: Tobi (Markus Brandl, li.) und Markus (Sebastian Ströbel) sind als „Die Bergretter“ im Einsatz. Barbara Bauriedl/ZDF/dpa

Jetzt hat die „Germany's Next Topmodel“-Chefin sogar eine Gastrolle in der Serie ergattert. Bilder von den Dreharbeiten posteten sowohl die 49-Jährige als auch Hauptdarsteller Ströbel bei Instagram. „Das war ein lustiger Dreh! Was für ein Tag – Regen ohne Ende, aber Stimmung bestens“, schrieb der 46-Jährige dazu.

Klums Mann Tom Kaulitz, 33, hatte im vergangenen Jahr im gemeinsamen Podcast mit Bruder Bill verraten, dass sich das Ehepaar die Folgen der deutschen Abenteuer-Serie auch in Los Angeles regelmäßig anschaut. Daraufhin startete Ströbel bei Instagram einen Aufruf: Er schickte Grüße an Heidi und Tom und lud die beiden ein, „uns in der Ramsau zu besuchen und dann hängen wir ein bisschen zusammen am Heli ab“.

Tatsächlich habe sich Klum dann bei ihm gemeldet und den Wunsch geäußert, auch mal mitzuspielen beziehungsweise gerettet zu werden, sagte Ströbel nun der Bild-Zeitung. Und diese Woche schaute das deutsche Supermodel dann bei den Dreharbeiten vorbei und übernahm auch eine Rolle.

Was sie an der Serie begeistert, verriet Klum der Bild auch gleich: „Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.“

Klum spielt demnach die Rolle der Isabelle Klett in der zweiten Folge der 15. Staffel, die voraussichtlich in diesem Herbst im ZDF ausgestrahlt wird. Was sie genau macht, wurde noch nicht verraten. Ströbel gab aber schon mal einen Hinweis: „Natürlich wird es actionreich und – Premiere für sie – dramatisch“, erzählte er. „Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren. Super.“