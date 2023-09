Es ist ein Rosenkrieg, wie er wohl nur in Hollywood ausgetragen werden kann. Die beiden Parteien: der Schauspieler Kevin Costner und seine baldige Ex-Frau Christine Baumgartner. Der zu verhandelnde Gegenstand: sehr, sehr viel Geld. Die Mittel: bitterböse Unterstellungen, dramatische Zusammenbrüche, hetzerische Wortgefechte.

Seit sich Costner und Baumgartner, die seit 2004 verheiratet sind, in der Scheidungsphase befinden, wird der Ton zwischen den beiden und ihren Anwaltsteams beinahe täglich rauer. Die 49-jährige Handtaschen-Designerin wirft dem 68-jährigen Filmstar vor, sie und ihre Kinder mit unverhältnismäßigen Unterhaltszahlungen abspeisen zu wollen; die beiden haben drei gemeinsame Kinder im Alter zwischen 13 und 15 Jahren.

Als unverhältnismäßig werten Baumgartner und ihre Anwälte dabei einen Betrag von 60.000 Dollar, umgerechnet rund 55.000 Euro im Monat, den Costner bereit wäre zu zahlen. Christine Baumgartner aber fordert einen monatlichen Betrag von exakt 175.057 Dollar, also rund 161.000 Euro – mit weniger wäre der Lebensstandard, den ihre Kinder in den vergangenen Jahren genossen hätten, schlichtweg nicht zu halten.

Jährlich fast 174.000 Euro nur für die Schönheitschirurgie

Der luxuriöse Lebensstil sei „an diesem Punkt in die DNA“ der drei Kinder übergegangen, argumentieren Baumgartners Anwälte – Baumgartner ginge es eher um ihren eigenen Lifestyle, der unter anderem jährliche Kosten für schönheitschirurgische Eingriffe in Höhe von 188.500 Dollar, also fast 174.000 Euro beinhalte, so die Gegenseite. Die Fronten, so muss man das wohl sagen, sind verhärtet.

So sehr, dass sich Costner nun zu einem fragwürdigen Vergleich hinreißen ließ. Mehrere amerikanische Boulevardmedien, darunter zum Beispiel Fox News oder das Promi-Portal TMZ, zitieren den Schauspieler mit den Worten: Seine Ex sei in einen Heiligen Krieg gegen ihn gezogen – nicht in irgendeinen allerdings, Costner spricht von einem „relentless jihad“, einem „unerbittlichen Dschihad“ also. Es ist der vorläufige rhetorische Tiefpunkt in einem Ehekrieg, der noch lange schwelen dürfte.