Heiraten in Berlin und Brandenburg: 5 Locations, die Sie überraschen werden

Der Hochzeitstag bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Da er oft nur einmal stattfindet, muss die Location ein Volltreffer sein. Mühlen, Restaurants am Wasser und Ballsäle sind beliebte Klassiker. Doch auch abseits dieser – gewiss sehr romantischen – Locations gibt es aufregende Orte zum Heiraten. Wir haben einige in Ihrer Umgebung zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Gäste überraschen.

1. Ein ganzer Zoo an Gästen

Tierliebe Paare kommen im Zoo Eberswalde voll auf ihre Kosten. Auf die Zeremonie folgt eine Tiertaufe. Dabei kann das Tierbaby den Namen von Braut oder Bräutigam annehmen. Zusätzliche Kosten entstehen nicht – es bleibt bei der üblichen Gebühr für das Standesamt sowie den Eintrittspreis für den Zoo. Für Essen und Getränke sorgt die Zoogastronomie.



Eingebettet in eine hügelige Mischwaldlandschaft sind im Zoo Eberswalde einige exotische Tiere zu Hause – darunter Humboldt-Pinguine. Krallenaffen und Lemuren sowie Präriehunde und andere Tierarten dürfen sich frei bewegen. Darüber hinaus beherbergt der Zoo Wisente, Rothirsche, Greifvögel, Erdmännchen, Leoparden, Luchse, Nasenbären, Binturongs, Flamingos, Papageien, Hornvögel, Löwen und Gibbons. So wird die Hochzeit für Paare und ihre Gäste zum tierischen Vergnügen.



Zoologischer Garten Eberswalde. Am Wasserfall 1, 16225 Eberswalde. Termine zur Eheschließung erhalten Sie telefonisch oder persönlich nach Vereinbarung. Zoo.eberswalde.de

2. Eine Hochzeitslocation zum Abheben

Nach der Hochzeit fliegen viele Paare weiter auf Wolke sieben in die Flitterwochen. Wer von Flugzeugen nicht genug bekommen kann, kann sich auch in einer historischen DDR-Maschine in Brandenburg trauen lassen. Die Iljuschin IL-62 steht auf dem Flugplatz Stölln / Rhinow (EDOR) und wurde als Langstrecken-Verkehrsflugzeug in der ehemaligen Sowjetunion gebaut.



Das Flugzeug bietet Platz für etwa 30 Gäste und ist bekannt unter dem Namen „Lady Agnes“. Es landete zu Ehren des Flugpioniers Otto Lilienthal 1989 auf dem nur 860 Meter kurzen Segelflugplatz am Gollenberg. Foto- und Videoaufnahmen während der Trauung sind erlaubt, auch auf einer Tragfläche und im Cockpit. Sektempfang und ein kleiner Imbiss sind auf Anfrage möglich.



Standesamt Rhinow. Lilienthalstr. 3, 14728 Rhinow. Anmeldung der Eheschließung im Wohnsitz-Standesamt. Teilen Sie dem Standesbeamten mit, dass Sie in Stölln im Flugzeug heiraten möchten. Der Standesbeamte schickt dann die Unterlagen zum Standesamt in Rhinow. Otto-lilienthal.de

3. Darf's Chinesisch sein?

Viele wünschen sich eine Hochzeitslocation in einem fernen Land. Da das logistisch meist aufwendig ist und die finanziellen Möglichkeiten der meisten übersteigt, sind die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn eine gute Alternative. Wer mag, kann hier im Chinesischen oder Orientalisch-Islamischen Garten heiraten. Die verschiedenen Gestaltungselemente des Chinesischen Gartens symbolisieren Einheit, Glück und Harmonie. Hier ist Platz für etwa 30 Personen. Im Winter können sich Paare mit etwa 50 Gästen auch im „Saal der Empfänge“ des Orientalisch-Islamischen Gartens trauen lassen.



Gärten der Welt. Haupteingang Blumberger Damm 44, 12685 Berlin. Die Terminvergabe erfolgt im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf / Standesamt. Gaertenderwelt.de

4. Eiserne Hochzeit

„Fußball ist mein Leben“, behaupten viele Fans von sich. Doch wenn dann Mr. oder Mrs. Right um die Ecke kommt, ändert sich das oft schnell. Dabei kann man seine Liebe zum Ballsport doch gut mit einer Ehe verbinden. Wenn man sich denn im Stadion an der Alten Försterei trauen lässt. Für Herthaner sicherlich weniger geeignet, aber Fans des 1. FC Union Berlin werden gewiss begeistert sein. Platz ist genug: Sowohl kleine Empfänge als auch festliche Bankette sind möglich.



Stadion an der Alten Försterei. An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin. Derzeit sind nur freie Trauungen möglich. Standesamtlich können Sie sich im nahe gelegenen historischen Rathaus Köpenick trauen lassen. Hochzeitslocations-berlin.com

5. Hochzeit unter Palmen in Brandenburg

Ein Strand unter Palmen ist für viele Paare eine echte Traumkulisse. Da Mauritius und Bali weit weg sind, bietet es sich an, in Brandenburg zu feiern. Wie passt das zusammen? Ganz einfach: Sie heiraten im Tropical Islands. Heiratswillige und bis zu 100 Gäste erwartet ein 200 Meter langer Sandstrand, die Lagune mit Wasserfall und der größte Indoor-Regenwald der Welt.



Für gehobene Küche sorgt ein Koch im Tropical Garden. Wer es schlichter mag, wählt den Bali-Pavillon oder Palm Beach, wo Südsee-Feeling aufkommen soll. Je nach Geschmack können Paare anschließend an die Feier eine Junior-Suite mit Blick auf die Lagune oder ein Mobile Home im Kiefernwald für die Hochzeitsnacht buchen. Auf in die brandenburgischen Tropen!



Tropical Islands. Tropical-Islands-Allee 1, 15910 Krausnick. Das Hochzeits-Team von Tropical Islands gestaltet auf Wunsch ein passendes Rahmenprogramm für die Hochzeit. Tropical-islands.de