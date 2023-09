Heiratsantrag auf dem Alexanderplatz: Was steckt wirklich hinter dem Video?

Das muss man erst mal schaffen: Ein am Wochenende veröffentlichtes Video von einem Heiratsantrag auf dem Alexanderplatz zieht immer größere Kreise. Mehr als 31.000 Menschen haben es zum Beispiel bei Instagram auf dem Account dasistberlinbitch geherzt, fast 1500 Kommentare sammeln sich unter dem Beitrag. Bei TikTok wurde das mit Herzschmerz-Musik unterlegte Video mittlerweile hunderttausendfach angeschaut.

Zur Erinnerung: Der auf Knien ausgeführte Antrag wurde von der Angebeteten abschlägig beschieden. Gefilmt von Hunderten Passanten, bejohlt von Touristen und Einheimischen, ergriff die junge Frau trotz eigens für sie ausgerollten roten Teppichs, trotz drapierter Kerzenständer und eines riesigen Herzes aus roten Rosen die Flucht.

Bei dasistberlinbitch sammelte das Video sogar mehr Herzen als jener Clip, in dem US-Rapper Kanye West und seine spärlich bekleidete Partnerin Bianca Censori Kreuzberger Fast Food von Mustafa’s Gemüse-Kebap mampfen.

In den Kommentaren bewegen sich die Menschen zwischen Mitleid für den abgewiesenen Mann und Verständnis für die Frau, die auf dem Absatz kehrt macht. „Selber schuld“, findet eine Userin. „Deswegen redet man über sowas, bevor man einen Antrag macht. Und dann noch schön in der Öffentlichkeit, damit sie unter Druck steht ihn nicht bloßzustellen.“

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, handelt es sich bei dem Mann im Video um den TikToker Zaher, dem auf dem Portal mehr als 500.000 Leute folgen. Am Montag postete Zaher bei TikTok einen kurzen Schwarz-Weiß-Clip von sich, in dem er traurig in die Kamera blickt. Am oberen Bildrand prangen ein gebrochenes Herz und ein leerer Akku.

Etliche User wollen in den Kommentaren von ihm wissen, ob das Video ein Fake ist. Manche bezeichnen ihn als extrem guten Schauspieler. Für einen Fake spricht, dass auch die Frau im Video bei TikTok aktiv ist. Unter dem Namen the.queen808 hat auch sie mehrere Zehntausend Follower.

Fest steht, dass beide Beteiligten die Sache bis jetzt nicht aufgelöst haben. Die Frau namens Maya schreibt auf TikTok, sie habe viele Dinge über sich gehört, „die gar nicht passiert sind und wie Menschen reden, ohne von meiner Seite zu hören“. Sie kündigte ein Statement in einem Livevideo an. Unterdessen wird in den Kommentarspalten beider Accounts fleißig und seifenopernmäßig fabuliert: Hat er sie betrogen? War der Antrag der Versuch einer Wiedergutmachung?

Zaher ging bereits am Sonntag mit einem Statement auf TikTok live. Darin sagte er: „Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht, und auf einmal hat sie ‚Nein‘ gesagt. Es gibt keinen Grund, ich kann hier keinen Grund nennen. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ran. Ich habe alles vorbereitet als Überraschung für sie, aber leider hat es nicht geklappt. Das heißt nicht, dass sie ‚Ja‘ sagen muss. Aber einfach so weglaufen, ohne mir zu sagen, ‚Ich kann das nicht‘, das geht nicht.“

Wie auch immer die Auflösung sich am Ende gestalten wird, die Aufmerksamkeit ist da, und das ist vielleicht auch das Ziel eines sozialen Experiments, dessen Zeugen wir gerade werden. Gesetzt den Fall, dass der Antrag doch in dieser Form ernst gemeint gewesen ist, bleibt anzuraten, dass man für öffentlichkeitswirksame Anträge weder in einer Beziehungskrise stecken noch eine Person damit behelligen sollte, die nicht gerne im Rampenlicht steht. Ein Heiratsantrag im Fußballstadion oder beim Helene-Fischer-Konzert will gut überlegt sein.



Genauso wie die Location: Es gibt wohl kaum einen unromantischeren Ort als den schrabbeligen Alexanderplatz. Beim nächsten Mal vielleicht lieber den Rüdesheimer Platz wählen? Oder den Gendarmenmarkt, wenn die Baustelle weg ist? Dann klappt’s vielleicht auch mit dem Ja-Sagen.