Bald hat sie es geschafft: Die Europa-Tour von Helene Fischer neigt sich dem Ende zu. Das könnten zumindest für die Stimme der Schlagersängerin erfreuliche Nachrichten sein, denn diese braucht anscheinend eine Pause, wie ein Patzer am Dienstag (3. Oktober) nahelegt. Wie konnte das passieren?

Das Konzert lief offensichtlich nicht wie geplant: Während der Show in der Festhalle in Frankfurt am Tag der Deutschen Einheit konnte die Sängerin plötzlich nicht mehr wie gewohnt abliefern. Nicht nur die 39-jährige Ikone reagierte schnell.

Helene Fischer reagiert beim Konzert spontan auf ihren Patzer

Inmitten ihres Liedes „Genau dieses Gefühl“ bleibt der Sängerin die Luft weg. Doch sie ist ein Profi, thematisiert den Ausfall charmant und sagt zu ihrem Publikum: „Da hat es mir doch direkt die Sprache verschlagen, so schön finde ich es, heute bei euch zu sein.“ Sie scheint es mit Humor zu nehmen und überspielt gekonnt die Situation.

„Das war ein Stückel Handkäse mit Musik, das mir direkt im Halse stecken geblieben ist, glaube ich“, sagt sie mit Blick auf eine Frankfurter Spezialität und ist direkt wieder einsatzbereit: „So, mein Fröschlein hat sich gelegt. Mein Stimmchen ist jetzt geölt.“ So schnell wie die Schlager-Queen reagiert, so gelassen nehmen es auch die Fans und singen an der Stelle mit.

Dabei war das nicht der erste Patzer, der Fischer während ihrer Tournee passierte. Wie bekannt, startete die Tour bereits verspätet, weil sich das Multitalent bei den letzten Proben die Rippen gebrochen hatte. Auch bei einigen Shows kam es zu Verletzungen, sodass Konzerte verschoben werden mussten. Hoffentlich bleibt es dabei – noch stehen nämlich vier Shows an.



