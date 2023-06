Intime Einblicke: Berliner Ausstellung zeigt Portraits und Akte

Etwas ulkig wirkt es schon, das letzte Zimmer, ganz hinten in der ersten Etage der Newton Foundation. Hinter einer Absperrung stehend blicken Besucherinnen und Besucher in einen voll eingerichteten Raum, ein bisschen wie in einem ordinären Freilichtmuseum, das bäuerliche Lebenswelten vor 150 Jahren dokumentieren will.

Nur blicken die Zaungäste hier, in der Newton Foundation am Bahnhof Zoo, eben nicht in eine rustikale Kammer voll von Eichenmöbeln und antiquierten Kochgeräten. Vor ihnen breitet sich ein eleganter Raum aus, der June und Helmut Newtons Wohnzimmer in Monte Carlo nachempfunden ist; eingerichtet mit originalen Kunstwerken und Designobjekten des Fotografenpaares – von Frank Gehrys „Wiggle Side Chair“ aus Pappe bis zu Ettore Sottsass’ ikonischem Memphis-Bücherregal „Carlton“, dazu ein großformatiges Gemälde von Bernd Zimmer an der Wand.

Dass dieses neue Raumkonzept just im Rahmen der ersten großen Retrospektive zu den Werken von Alice Springs eröffnet, wie sich June Newton als Künstlerin ab 1970 nannte, ist ein schönes Gleichnis: Das Private und die Privatsphäre waren zum Kern ihrer Fotografie geworden; wer ihre intimen Porträtarbeiten betrachtet, glaubt ins Innere der Porträtierten blicken zu können. „Sie hat es geschafft, diese Super-Egos visuell zu nivellieren“, sagt Matthias Harder, der Kurator und Chef der Newton Foundation, „es wirkt fast, als würde sie mit den Menschen vor ihrer Kamera gemeinsam meditieren.“

Blick in das nachgebaute Wohnzimmer der Newtons Janine Schmitz

Ein Feingefühl für den richtigen Moment, für Gesichter, Ausdruck und Mimik, das auch in der früheren Schauspielkarriere der späteren Fotografin gründete, glaubt Harder. Wie zum Beweis zeigt der Kurator auf Künstlerinnenporträts, die in den 1950ern von June Newton gemacht worden waren: Die Serie zeigt die 1923 in Melbourne geborene, damalige Schauspielerin mit unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken, albern, ernst und ängstlich, virtuos spielt sie die gesamte Klaviatur menschlicher Emotionen herunter.

Die Bilder standen in Opposition zu den orchestrierten Fotos ihres Mannes

Ganz ähnlich wie die Sujets ihrer späteren Porträtfotografien von Robert Mapplethorpe und Joseph Beuys, Sonia Rykiel, Catherine Deneuve oder Gerhard Richter, Vivienne Westwood und Azzedine Alaïa. Ihre Arbeiten, die laut Harder „intuitiv, spontan und schnell“ entstanden waren, stehen in starker Opposition zu den orchestrierten Fotografien ihres berühmten Mannes.

Selbstportrait mit Sirpa Lane, Alice Springs, Paris 1970er Helmut Newton Foundation

Das verdeutlicht ein weiterer Raum der Retrospektive, in dem Porträts beider, jeweils zwei von derselben Person, nebeneinander hängen: Lehnt sich Deneuve auf der einen Fotografie, 1986 von Alice Springs aufgenommen, mit klarem Blick gen Kamera, als sei sie vertieft in das Gespräch mit einer guten Freundin, wirft sich die Schauspielerin auf Helmut Newtons Porträt aus dem Jahr 1967 in eine erotisierende Pose – die Zigarette perfekt zwischen den vollen Lippen positioniert, der BH-Träger nicht durch Zufall über der Schulter verrutscht.

„Dass bei Alice Springs, also bei June Newton, solche Accessoires und Inszenierungen immer fehlten, ist durchaus interessant“, sagt Harder; anders als in der Porträtfotografie gerade von berühmten Persönlichkeiten und gerade in den 1950ern und 1960ern üblich, verweisen hier keine Dekorationen und Dinge auf das Schaffen der Porträtierten: Ein berühmter Bildhauer steht eben nicht neben seiner berühmten Büste, eine Schriftstellerin sitzt nicht vor einem Bücherregal, ein Maler nicht an seiner Staffelei. Stattdessen: nur der Mensch, sein Blick, vorzugsweise in Schwarz-Weiß.

Robert Mapplethorpe, Alice Springs, Paris 1977 Helmut Newton Foundation

Matthias Harder, der beide noch kennengelernt hatte, sowohl June als auch Helmut Newton, hebt den extremen Kontrast zwischen ihren Herangehensweisen hervor – ihr von Einfühlungsvermögen geprägter Blick auf der einen, seine Lust auf die große Inszenierung auf der anderen Seite; Empathie versus Coolness, Nähe und Distanz. Eine Gegensätzlichkeit im selben Genre, die das Paar in späteren Jahren in einen „spielerischen Wettstreit um das beste Porträt“ geraten ließ, sagt Harder.

Getrennt voneinander lassen sich die beiden Œuvres kaum betrachten

Getrennt voneinander ließen sich die beiden Œuvres ohnehin kaum betrachten – „Helmut ist nicht ohne June und June nicht ohne Helmut denkbar“. Eine Verbundenheit, die über das Private hinaus auch in das Berufliche hineinreichte – und die übrigens detailliert von dem Autoren und Publizisten José Alvarez beschrieben wurde, dessen Doppelbiografie „June und Helmut Newton“ eben erst in deutscher Übersetzung beim Aufbau-Verlag erschienen ist.

Helmut Newton als Nonne für Jean Louis David, Alice Springs, Paris 1970er Helmut Newton Foundation

Überhaupt hatte die Karriere von June Newton alias Alice Springs, die später verstärkt kommerziell arbeitete, was in der Retrospektive zahlreiche Mode- und Werbefotografien belegen, erst durch ihren Ehemann einen Anfang gefunden: Helmut Newton hatte 1971 eine Kampagne für die französische Zigarettenmarke Gitanes produzieren sollen. Nachdem er stark an einer Grippe erkrankt war, gab er seine Kamera in die Hände seiner Frau, die in Vertretung sodann ihren ersten Auftrag als Fotografin erledigte.

Kennengelernt hatten sich der 1920 in Berlin geborene Newton und seine spätere Frau Mitte der Vierziger in Australien. Für das Paar folgten Jahre in London und Paris, später dann in Monte Carlo. Dass eine Replik ihrer dortigen Wohnung nun in der Newton Foundation am Bahnhof Zoo aufgebaut wurde, erfüllt dem Paar postum einen Traum: Helmut und June Newton hatten sich in ihrem Berliner Fotografiemuseum eigentlich ein kleines Apartment einrichten wollen, ähnlich wie es der Galerist Heinz Berggruen über seiner Sammlung im Charlottenburger Stülerbau getan hatte.

Werbebild für Gitanes Zigaretten, Alice Springs, Paris 1971 Helmut Newton Foundation

Gekommen war es dazu nicht mehr, Helmut Newton starb wenige Monate vor der Museumseröffnung. Er hinterließ, so beschreibt es Matthias Harder, der den Nachlass beider verwaltet, „eine gebrochene Frau“. Sichtbar werde das auch in ihrer Arbeit, ihrer Fotografie: Im Todesjahr ihres Mannes hatte Alice Springs einen letzten Werbeauftrag für ein Deodorant angenommen, der ebenso in der Retrospektive zu sehen ist – danach wollte sie nicht mehr als kommerzielle Fotografin in Erscheinung treten.

Und auch ihre freien Arbeiten hätten sich durch den Verlust verändert, so Harder. In den Archiven, die der Kurator überblickt, befänden sich auch die allerletzten Fotografien, die June Newton gemacht hatte: Von oben, aus dem Stand heraus, habe sie ihre eigene Silhouette fotografiert, die die Sonne auf den grauen Asphalt einer Straße warf. Das Foto zeigt den Schatten einer Frau.

„Alice Springs. Retrospektive“ bis 19. November in der Helmut Newton Foundation, Museum für Fotografie. Jebensstrasse 2, 10623 Berlin. Di-So 11-19 Uhr, donnerstags eine Stunde länger bis 20 Uhr. www. helmut-newton-foundation.org