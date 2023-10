Historische Warenhäuser in Berlin: Ein Blick zurück auf Konsumtempel von einst

In den sozialen Medien wird das Ende der Galeries Lafayette bereits betrauert. Wie berichtet, soll die Berliner Filiale der französischen Kaufhauskette, die 1996 in das vom Architekten Jean Nouvel entworfene Gebäude in der Friedrichstraße gezogen war, Ende 2024 schließen.

„Ich finde es echt traurig, dass der Vermieter den Mietvertrag nicht verlängern will“, schreibt ein Berliner Fotograf auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Hauses. „Für die Friedrichstraße bedeutet das, dass sie weiter an Flair verliert und den Charme, den euer Kaufhaus versprüht, das werde ich vermissen.“ Bei Twitter sehen User den Fall als weiteren Beleg für das Sterben des Einzelhandels in der Stadt. Viele geben aber auch zu, nie in der Galeries Lafayette gewesen zu sein – beziehungsweise schon sehr lange nicht mehr dort eingekauft zu haben. Überraschend ist das Ende für die meisten daher nicht.



Ein Blick in die Berliner Warenhausgeschichte jedenfalls zeigt: Kaufhäuser prägten und prägen das Gesicht der Stadt. Ein Blick zurück auf einst schillernde Adressen, die es heute nicht mehr gibt.

Warenhaus Jandorf: Mode in Mitte

Das markante Bauwerk mit der abgerundeten Ecke fällt Spaziergängern heute noch ins Auge, wenn sie an der Ecke Brunnen- und Veteranenstraße unterwegs sind. Dass hier aber einmal auf 10.000 Quadratmetern Mode eingekauft wurde, ist nur noch schwer vorstellbar. 1904 wurde das Warenhaus von Adolf Jandorf eröffnet und war bis 1945 als solches in Betrieb. In der DDR diente das Gebäude dann als Modeinstitut: Neben der Gestaltung und Produktion von Kleidung fanden auch Vorführungen und Ausstellungen statt. Nach der Wende wurde das Haus leer geräumt und ging an die Treuhand.

Das ehemalige DDR-Modeinstitut: Nach der Wende fand hier sogar mal die Fashion Week statt. Pemax/Imago

Es folgten diverse Zwischennutzungen – unter anderem für die Berliner Fashion Week, 2019 zog dann ein Verbund der Automobilkonzerne Daimler und BMW ein. Heute geht es in den historischen Räumlichkeiten nicht mehr um Mode, sondern um Carsharing und E-Ladestationen.

Wertheim in der Leipziger Straße: Glanzvoller Konsumtempel

Als schönstes Kaufhaus Deutschlands wurde das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Wertheim an der Leipziger Straße einst bezeichnet. Mit den Konkurrenten vom Warenhaus Tietz am Alexanderplatz und dem späteren KaDeWe am Wittenbergplatz stand es für eine Zeit, in der Kaufhäuser die Konsumwelt revolutionierten. Gründer wie Rudolph Karstadt, Adolf Jandorf, Hermann Tietz und Georg Wertheim hatten die amerikanische Erfindung des großen Warenhauses nach Deutschland geholt.

Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche übertraf es selbst das Harrods in London: das Wertheim-Kaufhaus an der Leipziger Straße im Jahr 1935. Arkivi/Imago

Am Leipziger Platz schmückten Fliesen die Wände und den Brunnen des Sommergartens; zur Einweihung kam Kaiser Wilhelm II. Das Haus übertraf alle bisherigen deutschen Kaufhäuser und war mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche das größte Warenhaus Europas. Im Krieg wurde das Gebäude bei Luftangriffen zum Teil zerstört, in den Fünfzigern in der DDR dann abgerissen. Ganz vorbei war die Geschichte damit nicht: In den ehemaligen Tresorräumen im Untergeschoss des Kaufhauses sowie in zwei Räumen im Erdgeschoss befand sich von 1991 bis zum vollständigen Abriss des Gebäudes im Jahr 2005 der Techno-Club Tresor. Heute steht auf dem Gelände die Mall of Berlin.

Hertie in Mitte: Ein neuartiges Einkaufserlebnis

Auch der jüdische Kaufmann Hermann Tietz, aus dessen Vor- und Nachnamen sich die Bezeichnung „Hertie“ ergab, ließ um 1900 ein gewaltiges Kaufhaus in der Leipziger Straße errichten. Mit einer hauseigenen Kellerei setzte er gegenüber der Konkurrenz noch einen drauf. In großen, luxuriösen Warenhauspalästen wie diesem wurde den Kunden ein neuartiges Einkaufserlebnis geboten.

Konsumtempel mit eigener Kellerei: Hertie an der Leipziger Straße. Arkivi/Imago

Doch dann sorgte die Weltwirtschaftskrise für einen massiven Schwund der Kaufkraft, was kontinuierliche Umsatzrückgänge bei allen Warenhäusern zur Folge hatte. Mit dem Machtantritt der Hitler-Regierung 1933 folgte die schrittweise Enteignung der Familie Tietz. Nach Kriegsende stand Hertie vor einer erschütternden Bilanz: Mehr als die Hälfte der Filialen in Berlin war verloren, die Filialen in der sowjetischen Besatzungszone ebenfalls. Die Häuser, die noch bestanden, waren deutlich vom Krieg gezeichnet. Hertie allerdings erholte sich rasch von den erlittenen Verlusten, expandierte wieder – und konnte 1950 unter anderem das KaDeWe zu seinem zweiten Leben erwecken.