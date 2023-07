Hochbegabter Teenager: „Ich konnte mit zwei Jahren lesen und schreiben“

Adela Poteri studiert an der Leibniz-Universität Hannover. Eine von vielen Studierenden der niedersächsischen Hauptstadt? Ja und nein, denn Adela ist gerade einmal 13 Jahre alt. Der hochbegabte Teenager geht eigentlich aufs Gymnasium, besucht aber jetzt schon die Mathematik-Vorlesungen an der Uni und besteht die Prüfungen problemlos. Das Juniorstudium ermöglicht Schülerinnen und Schülern, ausgesuchte reguläre Vorlesungen an der Leibniz-Universität Hannover zu besuchen. Ein Gespräch über Ferien, Klischees über Hochbegabte und Adelas Pläne für die Zukunft.

Adela, du bist 13 Jahre alt und hast Sommerferien. Wie verbringst du deine freien Tage?

Ich habe endlich etwas mehr Zeit zu lesen und meine Instrumente zu spielen, also Klavier, Gitarre und Saxofon. Aber wenn Sie jetzt etwas Außergewöhnliches erwarten, muss ich Sie enttäuschen: Ich verbringe einfach sehr viel Zeit mit meiner Familie. Ich lerne aber auch für die Uni und arbeite an meinen Sprachen. Zurzeit sind es elf.

Du lernst zeitgleich elf Sprachen?

Ja, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch Mandarin, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Serbisch, Bosnisch und Montenegrinisch. In Chinesisch bin ich auf dem Level B1 oder B2. Viele Leute denken ja, das wäre sehr schwer, aber was die Grammatik betrifft, ist es die einfachste Sprache. Man muss keine Verben konjugieren und es gibt nur eine Vergangenheitsform. Das Schwere daran sind die Zeichen und natürlich die Aussprache.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Noch mal: Du lernst alle diese Sprachen parallel zueinander?

Genau, in Onlinekursen mit Muttersprachlern.

Adela Poteri an der Universität Hannover Julian Stratenschulte/dpa

Die meisten Menschen haben keine Ahnung davon, wie es ist, hochbegabt zu sein. Wie wurde das bei dir entdeckt?

Ich konnte schon sehr früh lesen und wollte bereits mit vier Jahren Astronautin werden. Ich habe einen IQ-Test gemacht und dabei kam heraus, dass mein Intelligenzquotient über 146 liegt. Mein Grundschullehrer hat meine Eltern überzeugt, diesen Test machen zu lassen. Zuerst wollten sie nicht, ich war das erste Kind in meiner Familie, es gab somit keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich konnte aber, wie gesagt, schon mit zwei lesen und schreiben, es gab also durchaus Hinweise auf eine mögliche Hochbegabung.

Hast du dich in der Schule gelangweilt?

(Lacht.) Ich langweile mich immer noch, deswegen habe ich auch vier Klassen übersprungen, um herausgefordert zu werden. Das klingt jetzt ein wenig arrogant, aber es ist eben so, dass ich den Stoff einfach schneller verstehe als andere Kinder in meinem Alter. Regulär wäre ich jetzt in der siebten Klasse, für mich ist das, als ob Sie zurück in die Grundschule müssten, um das ABC noch mal zu lernen. Ich bin froh, dass ich jetzt zur Uni gehen kann.

Du studierst jetzt Mathematik und Physik an der Universität Hannover. Im Schnitt bist du zehn Jahre jünger als deine Mitstudierenden. Wie reagieren die Menschen dort auf dich?

Durch die Art und Weise, wie ich mich benehme, fällt das nicht zu sehr auf, denke ich. Ich habe mit zwölf angefangen zu studieren und schnell wurde mir klar, dass es diese schulische Konkurrenz um Noten an der Uni nicht gibt, die Studierenden sind viel eher bereit, sich gegenseitig zu helfen. Gleich zu Beginn ist eine Übungsgruppe auf mich zugekommen, die haben gar nicht gemerkt, dass ich wesentlich jünger als sie bin, sondern haben mich auf 17, 18 geschätzt. In den Vorstellungsrunden war das dann schon eine große Überraschung.

Gab es auch negative Reaktionen?

An der Uni nicht, hier nimmt man mich ernst. Ich komme nach den Sommerferien in die zwölfte Klasse, habe zuvor die Schule gewechselt und mache an einem anderen Gymnasium weiter. Der Grund ist, dass ich an meiner alten Schule unfair benotet wurde.

Julian Stratenschulte/dpa

Inwiefern?

Ich wurde in Mathe mit einer 2+ bewertet, obwohl ich für beide Arbeiten eine 1 bekommen habe. Das hat mir am Jahresende den Schnitt versaut. Das wurde erst ein Problem, als bekannt wurde, dass ich studiere. Darauf angesprochen, begründete die Lehrerin das damit, dass ich sonst im neuen Schuljahr nicht motiviert genug wäre. Das ist Nonsens, ich hatte den Stoff längst hinter mich gebracht, sonst wäre ich nicht an der Uni zugelassen worden. Man kann schon sagen, dass ich das Gegenteil von einem Lehrerliebling bin, jedenfalls war das an meiner alten Schule so.

Wie haben deine gleichaltrigen Mitschüler auf dich reagiert?

Sicher gab es da auch ab und zu blöde Kommentare, ich war ja schon ein paarmal in den Medien. Ich verstehe auch, dass es Neid gibt und dass die Schule für viele meiner Mitschüler schwer ist, aber ich habe mir meine Begabung ja nicht ausgesucht.

Was denkst du, was die meisten Menschen für ein Bild von dir haben?

Ich werde oft mit den typischen Klischees über Hochbegabte konfrontiert – ich sei einsam und isoliert und habe keine Freunde. Es gibt bestimmt hochbegabte Menschen, bei denen das so ist, aber keine Sorge: Ich habe einen großen Freundeskreis und eine großartige und intakte Familie.

Gibt es denn Momente, in denen du deine Begabung als Last empfindest, in denen du dir wünschen würdest, so intelligent wie der Durchschnitt zu sein?

Ich empfinde das nicht als Last, denn solange ich den Leuten nicht erzähle, dass ich hochbegabt bin, behandeln sie mich ja wie jede andere 13-Jährige. Das ändert sich meist in dem Moment, wenn ich von meiner Hochbegabung spreche. Aber ich habe mich noch in jeder Klasse zurechtgefunden. Der Unterschied ist eben, dass viele meiner Mitschüler jetzt schon einen Führerschein machen und ich natürlich nicht.

Triffst du manchmal andere Hochbegabte?

Nein, ich verspüre auch keinen Drang danach, mich mit denen auszutauschen.

Du willst Astronautin werden, seit du vier Jahre alt bist.

Ja, genau. Nach meinem Abitur werde ich weiter Physik und Mathe studieren und dann möchte ich einen Pilotenschein machen, denn dass verbessert die Chancen, Astronautin zu werden – dafür möchte ich nach Amerika gehen, das war eigentlich der ursprüngliche Plan, aber jetzt ist Prof. Dr. rer. nat. Gisela Engeln-Müllges von der ESA an mich herangetreten, sie ist eine Art Mentorin für mich. Wer weiß, vielleicht bleibe ich doch in Deutschland.