Hohe Ziele, tiefer Fall: Wie Alfons Schuhbeck vom Starkoch zum Kriminellen wurde

Der Name Alfons Schuhbeck war viele Jahre lang aus keiner TV-Kochshow, aus keinem Gourmetführer und keinem Gewürzregal wegzudenken. Gefühlt gehörte die gesamte Münchner Innenstadtgastronomie dem Mann aus Oberbayern, der heute allerdings statt mit Hirschrücken und Hendl mit hinterzogenen Steuern und seinem Haftantritt Schlagzeilen macht.

So rasant, wie Schuhbeck zu einem der prominentesten Küchenchefs Deutschlands aufgestiegen war, so rasant ging es zuletzt bergab für den 74-Jährigen. Nachdem er im vergangenen Oktober wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, hat er in dieser Woche seine Haftstrafe angetreten. Drei Jahre und zwei Monate lautete das Strafmaß, das damit ähnlich hoch ausfiel wie im Falle seines Freundes Uli Hoeneß, der nach Verbüßung der halben Haftzeit freikam.

So wie Hoeneß sitzt auch Schuhbeck seine Strafe nun in der JVA Landsberg am Lech ab. Und muss sich gefallen lassen, dass Boulevardzeitungen dezidiert seinen Tagesablauf nachzeichnen (Wecken um 5.50 Uhr, Abendessen bereits um 15.40 Uhr), dass sie die Gefängnis-Chefin als „sehr streng“ beschreiben, als eine Frau, die Verstöße gegen die Disziplin konsequent ahnde. „Die letzte Flucht aus Landsberg gelang 2007“, schreibt die Bild-Zeitung. Als bestünde die Gefahr, dass Schuhbeck einen Tunnel graben könnte wie Tim Robbins im Film „Die Verurteilten“.

Freunde im Biergarten: Bayern-Legende Uli Hoeneß und Starkoch Alfons Schuhbeck 2009 in München Lindenthaler/Imago

Es ist das Risiko, das allen außergewöhnlichen Karrieren innewohnt: Wer ganz oben angekommen ist und dann fällt, der fällt so richtig. Und er wird mit einer gewissen Wollust auch öffentlich fallengelassen. Boris Becker kann ein Lied davon singen, Uli Hoeneß natürlich auch, genau wie Jan Ullrich.

Bei Alfons Schuhbeck liegt es auch daran, dass er als Koch den Weg aus seinen Restaurants in die breite TV-Öffentlichkeit wählte. Dass er fester Bestandteil der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft war, Promis bewirtete und irgendwann selbst einer wurde. Jeder kennt sein Gesicht, seine bisweilen gemütliche, bisweilen grantige bajuwarische Art. So kritisch, wie er dereinst als Juror die Hobbyköche aus der ZDF-„Küchenschlacht“ bewertete, so darf nun auch der geneigte Klatschspaltenleser mit ihm ins Gericht gehen.

Ein Abenteuer: Die Lebensgeschichte des Selfmademans aus Traunstein

Dabei liest sich die Lebensgeschichte des Selfmademans aus Traunstein wie ein einziges großes Abenteuer. Und so inszenierte Schuhbeck sie auch vor Gericht. Der Mann, der sich als Erneuerer der bayerischen Küche sieht, drehte die Zeit zurück bis zu dem Punkt, an dem der kleine Bub, der damals noch Alfons Karg hieß, gern studieren wollte, dann aber doch erst mal eine Lehre als Fernmeldetechniker machte.

Erst am Waginger See, in einem Ferienort, in dem er mit seiner damaligen Band auftrat, beschritt er schließlich mithilfe seines späteren Adoptivvaters Sebastian Schuhbeck den Weg zum Koch. Schuhbeck, selbst kinderlos und Gastwirt, beschäftigte den jungen Alfons in seinem Lokal und setzte ihn als Erben ein.

Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft: Sternekoch Alfons Schuhbeck mit Uschi Glas und Fritz Wepper imago/Karo

In den Jahren nach der Hotelfachschule zog es den ambitionierten Koch erst mal nach Genf, Paris, London und München. Zurück in Waging widmete sich Schuhbeck dem „Kurhausstüberl“ seines Adoptivvaters, machte aus dem Dorflokal ein Spitzenrestaurant, einen Promitreff. 1983 bekam das „Stüberl“ einen Michelin-Stern; ein paar Jahre später kürte der Gault-Millau Schuhbeck zum Koch des Jahres.

Schuhbeck aber reichten die kulinarischen Ehren nicht. Er begann mit dem Aufbau seines Imperiums, gründete einen Partyservice, eröffnete Restaurants, ein Weinbistro, eine Kochschule, Gewürz-, Tee- und Schokoladengeschäfte, machte eine Eisdiele auf. Fast alle seine Betriebe befanden sich am Platzl in der Münchener Innenstadt.

Zum ersten Riss in der Fassade kam es 1994: Bereits damals wurde der Gastronom wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Allerdings kam er da noch mit einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe davon – und verfolgte seine Ambitionen anschließend ungerührt weiter. Er bekochte Angela Merkel und die Queen, man verpasste ihm eine Reihe lustiger Spitznamen: Ingwer-Titan, Kräuterunser-Vorbeter, Platzlhirsch.

Jeden von ihnen hat er sich redlich verdient, der Mann in der weißen Kochkluft, den man damals oft beobachten konnte, wenn man sich in München neben dem Hofbräuhaus niederließ. Wie ein Herrscher schritt Schuhbeck durch sein Reich, den bayerischen Löwen auf der Jacke. Etliche Touristen kamen eigens wegen ihm in die Landeshauptstadt, wegen des blonden Mannes, den sie aus dem Fernsehen kannten, dessen Kochbücher zu Hause im Küchenregal standen.

Backhendl-Gewürz von Schuhbeck: Auch in Berliner Läden ein Renner

Auch jenseits des Weißwurstäquators, auch in Berliner Lebensmittelabteilungen, gehörten seine Backhendl- und Scampi-Gewürze zum guten Standard für die ambitionierte Küche. Sie kosteten – aber das Konterfei des Starkochs war es vielen wert.

Dabei baute Schuhbeck kulinarisch gesehen irgendwann ab. Es gibt Werbefilme, in denen er Nudeln „ohne viel Blabla“ zubereitet. Nur schnell den Fond aus dem Glas gegossen und flott das Nudelgewürz dazu, „zack, fertig“. Mit dem Gang ins Fernsehen, mit steigender Popularität verwässerte seine Kunst, und mit dem immer größer werdenden Unternehmensgeflecht verlor der Mann, der nun für vorgekochte Fertiggerichte und Tiefkühlkost warb, wohl irgendwann den Überblick.

Vor Gericht gab er sich als leidenschaftlicher Koch, der keine Ahnung von Buchhaltung hatte. Als jemand, der die Kasse nicht mal bedienen könne. Er betonte, dass er das ganze Geld nicht für ein Luxusleben verprasst habe. Doch das Gericht war überzeugt: Schuhbeck hat mehr als 1000-mal in die Kasse von zwei seiner Restaurants gegriffen und so Geld verschwinden lassen. Dazu nutzte er ein Computerprogramm, das ein Angestellter in seinem Auftrag erstellt hatte. Insgesamt hat er so zwischen 2009 und 2015 rund 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Richterin Andrea Wagner sprach von „hoher krimineller Energie“. Am Ende legte Schuhbeck ein Geständnis ab. Er stehe „vor den Trümmern seines Lebenswerks“.

Tatsächlich bleiben ihm nach dem Urteil und der Insolvenz seiner Restaurants nur noch seine Gewürzläden, die von der Schuhbecks Company verwaltet werden und um die es zuletzt auch immer wieder Streit gab wegen ausgebliebener Mietzahlungen. Inzwischen wurde auch gegen Schuhbeck selbst ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gläubigerversammlung ist für September terminiert.

Über die Hintergründe für die ganze Geschichte kann man nur spekulieren. Vielleicht muss man zurückgehen bis zum kleinen Bub, dem Schüler Alfons, dem ein Lehrer damals sagte: „Aus dir wird nie was werden.“ Wie sehr ihn das damals verletzte, hat Schuhbeck in einer Dokumentation zu seinem 70. Geburtstag dem Bayerischen Rundfunk erzählt. Er habe es sich bis zum heutigen Tage gemerkt. Wie tief der Stachel saß und wie sehr ihn der pädagogische Fluch vielleicht auch motivierte, es allen zu zeigen, das weiß am Ende nur Alfons Schuhbeck selbst.