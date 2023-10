Das Hotel de Rome am Bebelplatz in Berlin-Mitte wurde bei den Condé Nast Traveler 2023 Readers Choice Awards zum „Besten Hotel Berlins“ gewählt. Grundlage hierfür waren Leserumfragen bei den rund 520.000 Leserinnen und Lesern. Zusätzlich konnte das Hotel sich den 5. Platz in der Kategorie „Beste Hotels in Nordeuropa“ sichern. Ob weitere Berliner Spitzenhotels, wie das benachbarte Adlon, oder hippe neu eröffnet Château Royal ebenfalls getestet wurden, geht indes nicht aus der Mitteilung hervor.

Eröffnet im Jahr der Fußball-WM 2006

Mit seinen 145 Zimmern und Suiten überzeugte das Fünf-Sterne-Hotel vor allem durch seine einzigartige Lage. In unmittelbarer Nähe zur St.-Hedwigs-Kathedrale und der Staatsoper Unter den Linden wurde das Hotel 2006, im Jahr der deutschen Fußball-WM, eröffnet. Der Name des Hauses erinnert an das Grand Hotel de Rome, das bis 1910 nur 400 Meter entfernt stand.



Der General Manager des Hotels, Ulrich Schwer, zeigte sich begeistert: „Ich freue mich sehr über diese besondere Ehrung und danke meinem Team für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leidenschaft, unsere Gäste immer wieder aufs Neue zu begeistern.“

Bei den Readers Choice Awards handelt es sich um die älteste und namhafteste Auszeichnung in der Reisebranche. Jedes Jahr kürt das britische Reisemagazin Condé Nast Traveler hier neben den besten Hotels, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern auch die gastfreundlichsten Länder und besten Inseln. Auch die freundlichsten Städte Europas werden ausgezeichnet: Hier befindet sich Berlin allerdings nicht unter den Top Ten.