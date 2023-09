Weitere Fragen wollen Hugh Jackman und Deborra-Lee Jackman nicht zulassen. „Wir waren gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Ehemann und Ehefrau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu verbringen“, schreiben die beiden, „nun haben wir uns entschlossen, uns zu trennen, um uns individuell weiterzuentwickeln.“ Eine weitere Erklärung wolle man zum Ende der Beziehung nicht abgeben.

Seit 27 Jahren sind der Schauspieler und die Schauspielerin, beide aus Australien, verheiratet; aus der Ehe gingen der heute 23-jährige Sohn Oscar und die 18-jährige Tochter Ava hervor. Ihre Trennung gaben die Jackmans nun in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur The Associated Press bekannt.

Für Fans des 54-Jährigen und seiner 13 Jahre älteren Noch-Ehefrau dürfte die Nachricht überraschend kommen. Noch im April hatte Hugh Jackman den 27. Hochzeitstag des Paares auf Instagram mit rührigen Worten gefeiert: „Ich liebe dich so sehr“, schrieb er damals an Deborra-Lee Jackman gerichtet, „gemeinsam haben wir eine wunderschöne Familie geschaffen. Und das Leben, dein Lachen, dein Geist, deine Großzügigkeit, dein Humor, deine Frechheit, dein Mut und deine Loyalität sind ein unglaubliches Geschenk für mich.“

Von Skandalen blieben die Jackmans bisher verschont

Kennengelernt hatte sich das Paar 1995 bei gemeinsamen Dreharbeiten für das australische Fernsehen; Jahrzehnte hindurch galten die beiden als eines der beliebtesten Doppel Hollywoods – nicht zuletzt, weil die Kombination aus einem jüngeren Mann und einer älteren Frau gerade dort eine willkommene Abwechslung darstellt. Zudem gelten beide Jackmans als freundlich und humorvoll, von Skandalen blieben sie weitgehend verschont.

Und so soll offenbar auch ihre Trennung über die Bühne gehen: friedlich, ohne Streit, ohne Scheidungskrieg. Auch das hatte man in Hollywood gerade zuletzt selten gesehen: Die Jackmans reihen sich ein in eine längere Liste an diesjährigen Promitrennungen – nur dass es bei anderen Beispielen wie Kevin Costner und Christine Baumgartner oder Britney Spears und Sam Asghari nicht bei einer würdevollen letzten gemeinsamen Erklärung geblieben war.