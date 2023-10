Hyper, Hyper, Heirat: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter hat sich verlobt

Mit dem Rolls-Royce ging es durch die schottischen Highlands, eine Landschaft, die für ihre karge Natur und romantischen Panoramen beliebt ist. Das verfehlte offenbar auch bei Scooter-Frontmann H.P. Baxxter seine Wirkung nicht und er machte seiner langjährigen Freundin Sara einen Heiratsantrag.

Mit der Fähre nach Newcastle

Die hat offenbar Ja gesagt, wie der Sänger und deutsche Techno-Held nun der Bild-Zeitung erzählte: „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle-of-Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten.“

Auch sonst hat der Sänger nur lobende Worte für die Konzert-Destination übrig: „Wir hatten mit Scooter einen Auftritt in Edinburgh. Sara und ich sind nach Amsterdam gefahren, von dort mit der Fähre nach Newcastle – und dann weiter in die Hauptstadt. Nach dem Auftritt haben wir die Rundreise gemacht und sind zurück nach Hamburg. Schottland ist einfach traumhaft! So eine wunderschöne, tolle Landschaft.“ Geheiratet werden soll im kommenden Jahr. Dann allerdings nicht in Schottland.