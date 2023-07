Ein Japaner, der in einem Hunde-Kostüm lebt, ist zum ersten Mal in seiner umgerechnet knapp 13.000 Dollar (zwei Millionen Yen) teuren Aufmachung, spazieren gegangen. Der Mann, der sich nur „Toco“ nennt, trägt eine hyperrealistische Hunde-Verkleidung. Wie in einem Youtube-Video zu sehen ist, hat er sich nun so der Öffentlichkeit präsentiert.

Toco ging an der Leine spazieren, beschnüffelte andere Hunde und rollte auf dem Boden herum. Es ist unklar, ob Passanten und die echten Tiere, Toco als Hund oder Menschen wahrnahmen. Begleitet wurde Toco von einem deutschen Fernseh-Team, das einen Beitrag über den Hunde-Mann drehte.

Tocos Youtube-Channel – „Ich will ein Tier sein“ – hat 31.600 Abonnenten. Das Video von dem Spaziergang wurde innerhalb von 8 Tagen bereits 1,4 Millionen mal aufgerufen. Die Community der Video-Plattform ist sich weitgehend einig: „Das ist das Seltsamste und Verrückteste, was ich je gesehen habe.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich wurde ein Collie und erfüllte mir damit einen Traum, den ich schon als kleines Kind hatte: nämlich ein Tier zu sein!“, heißt es im Untertitel am Anfang des skurillen Spaziergang-Videos. Toco spricht nicht, da er ein Hund sein möchte. Daher teilt Toco weiter anhand schriftlicher Notizen, die aus dem Japanischen übersetzt wurden, mit, er verberge seine menschliche Identität, weil er nicht von Menschen, die er kennt, beurteilt werden wolle.

Hunde-Outfit ist einem Collie „nachempfunden“

Das Unternehmen Zeppet, das Kostüme für TV-Werbespots und Filme herstellt, hat laut New York Post 40 Tage damit verbracht, das Hunde-Outfit herzustellen. Ein Sprecher des Unternehmens sagte: „Es ist einem Collie nachempfunden und reproduziert das Aussehen eines echten Hundes, der auf vier Beinen läuft.“

Im vergangenen Jahr gab Toco der Daily Mail ein Interview. Darin ließ er wissen: „Ich möchte nicht, dass meine Hobbys bekannt werden, vor allem nicht bei den Leuten, mit denen ich arbeite.“ Seine Kollegen fänden es „seltsam“, dass er ein Hund sein wolle. Toco behauptet, er habe schon in ein Grundschulabschlussbuch geschrieben, dass er ein Hund sein und draußen spazieren gehen wolle. Gegenüber dem britischen Mirror brachte er seine Befürchtung zum Ausdruck, dass seine Freunde ihn für „komisch“ halten könnten, wenn er seine Identität preisgeben würde. Daher berichte er ihnen nur selten von seinem Hundeleben.