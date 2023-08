Wenn man Holger Zahn fragt, welche Obstbäume er in seinem Garten pflanzen würde, dann antwortet er, ohne zu zögern: Süßkirsche, Apfel, Pflaume, Sauerkirsche und Pfirsich. „Von jedem einen“, fügt er hinzu. Es ist eine hypothetische Frage, weil Zahn vorher schon erzählt hat, dass er gar keinen Garten hat, da er ja schon eine Baumschule betreibt. Und die bringt genug Arbeit mit sich.

Holger Zahn ist Inhaber der Späth’schen Baumschulen in Treptow, einem der ältesten Unternehmen überhaupt in Berlin. Und als gelernter Obstgärtner sowie studierter Gartenbauingenieur kann er sorgengeplagten Berliner Hobbygärtnern wie mir ein paar Tipps geben. Er weiß, welche Schädlinge den hiesigen Obstgehölzen besonders zu schaffen machen – und welche Sorten man erst gar nicht mehr probieren sollte.

Bei unserem Garten ist es so, dass wir ihn vor ein paar Jahren mit lediglich einem alten Süßkirschbaum übernommen haben. Weil uns das zu wenig war, pflanzten wir noch eine Pflaume, einen Herbstapfel, eine Sauerkirsche und diverse Beerensträucher.

Mal abgesehen von den Himbeeren und einer roten Johannisbeere, die problemlos gedeihen und jedes Jahr einen reichen Ertrag abwerfen, sind alle anderen Obstgehölze, sagen wir mal, kompliziert. Die Sauerkirsche und alle anderen Johannisbeeren werden jedes Frühjahr von massenweise Blattläusen geplagt. Über den Apfelbaum macht sich die Gespinstmotte her. Und in den reifen Süßkirschen wimmelt es von Maden. Der Pflaumenbaum wirft alljährlich vorzeitig die wenigen Früchte ab, die er trägt. Er hat genug mit Schädlingen zu tun, die sich über seine Blätter hermachen.

Schnell rausschneiden, bevor es zu spät ist: Die Apfelbaumgespinstmotte kann schnell den ganzen Baum befallen. Julian Stratenschulte/dpa

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde es nicht weiter tragisch, dass wir keine Pflaumen ernten können. Ich kann mir auch welche kaufen, wenn Saison ist und ich Lust auf Zwetschgenkuchen habe. Und die Süßkirschen erntet man einfach ein bisschen früher oder schaut nicht rein, bevor man sie isst. Mir tun eher die Bäume und Sträucher leid, deren sich gerade entwickelnde, junge Triebe von einer schwarzen, saugenden Blattlaus-Armada überzogen sind. Bäume sind doch wichtig, sie sollen leben! Sollen Schatten spenden, die Luft reinigen, Sauerstoff produzieren.

Aber wenn man die geplagten Gehölze so sieht, dann noch den Klimawandel und die starke Trockenheit in der Region bedenkt, könnte man auf die Idee kommen, dass man in Berlin und Umgebung besser gar keine Obstbäume mehr pflanzt. Dem jedoch würde Holger Zahn schon von Berufs wegen widersprechen.

Birnbäume: Birnengitterrost breitet sich in Berlins Kleingärten aus

Mit einer Ausnahme: „Birnbäume reden wir unseren Kunden mittlerweile aus“, sagt der Baumschulenchef. Der Grund dafür heißt Birnengitterrost und ist eine Pilzerkrankung, die sich in Berlins Kleingärten immer mehr ausbreitet. „Die Blätter sind dann derart befallen, dass sie braun werden und kaum noch Fotosynthese betreiben können“, sagt Zahn. Selbst als resistent angepriesene Sorten würden krank.

Ansonsten müsse man damit leben, dass sich mit veränderten Klimaverhältnissen auch neue Schaderreger breitmachten, die man sonst eher aus Südeuropa kannte, so der Geschäftsführer. „Aktuell sind das zum Beispiel Maulbeerschildläuse am Beerenobst, die nicht nur unappetitlich aussehen am Holz, sondern für die Pflanze auch kritisch sind.“

Holger Zahn empfiehlt, die Schildläuse, wenn möglich, abzubürsten oder die befallene Pflanze mit einem Rapsöl-Präparat zu spritzen. Für meine blattlausgeplagten Sträucher rät er, rechtzeitig tätig zu werden und befallene Triebe gleich abzuschneiden, bevor sich die Schädlinge weiter ausbreiten können. „Da muss man dann dranbleiben“, sagt Holger Zahn, „oder auf natürliche Gegenspieler wie den Marienkäfer oder Schlupfwespen hoffen.“ Auch eine Kaliseifenlösung könne man als Gegenmittel probieren.

Von dem so oft empfohlenen Brennnesselsud, der in Gartenforen gern als „wahre Wunderwaffe gegen Läuse“ angepriesen wird, hält der Späth-Chef hingegen nicht viel: Er habe da keine positiven Effekte bemerkt. Wir im Übrigen auch nicht. Der bestialische Gestank meiner angesetzten Jauche hielt nur die Nachbarn fern, nicht aber die Läuse.

Gelernter Obstgärtner und studierter Gartenbauingenieur: Holger Zahn Gerd Engelsmann

Einfacher ist da schon der Kampf gegen die Gespinstmotte im Apfelbaum. „Man muss die Gespinste samt Raupen sofort rausnehmen und in der Biotonne entsorgen“, sagt Holger Zahn. Allgemein gelte aber für befallene Bäume: Sie werden durch die Schädlinge zwar geschwächt, gehen aber nicht kaputt. „Die Qualität des Obstes ist natürlich schlechter, und im Zweifelsfall schützt sich der Baum, indem er Früchte abwirft, weil er sie nicht ernähren kann. Er will sich selbst erhalten, nicht die Früchte.“

Anders gesagt: Dem Baum ist es schlicht egal, dass wir Gärtner etwas ernten wollen. Aber wir können ihm schon bei der Pflanzung Gutes tun. So setzt man mittlerweile nicht mehr unbedingt auf vollsonnige, sondern auch auf halbschattige Standorte. Den Grund dafür konnte man im vergangenen Jahr in Thüringen beobachten. Hitze und Trockenheit hatten in dortigen Apfelplantagen ihre Spuren hinterlassen, Schale und Fruchtfleisch vieler Äpfel wurden durch die intensive Sonneneinstrahlung regelrecht verbrannt.

Schnippschnapp: Der ideale Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt ist das Frühjahr, wenn der Baum noch kein Laub trägt. Ute Grabowsky/Photothek/Imago

Auch die Bodenverhältnisse sind wichtig. Holger Zahn rät im Hinblick auf die Trockenheit in der Region, einen luftigen, durchlässigen Untergrund mit Lehm oder Rosenerde aufzubessern, die das Wasser gut halten kann.



Und dann wäre da natürlich noch der von vielen so gefürchtete Obstbaumschnitt. Das Wichtigste sei der Pflanzschnitt bei jungen Gehölzen, sagt Zahn. „Er hilft dem Baum beim Anwachsen und legt fest, wo er sich verzweigt und eine Krone bildet.“ Mit den falschen oder ausbleibenden Schnitten „versaut man den Baum bis ans Lebensende“.



Wer jetzt Schweißausbrüche bekommt oder wie ich nie so genau weiß, wo er die Schere ansetzen soll, der kann schon mal einen Kalendereintrag für 2024 machen. Im Februar gibt es wieder Kurse in der Späth’schen Baumschule. Vielleicht sehen wir uns ja dort!