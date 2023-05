Ina Müller ist wieder Single, Johannes Oerding auch: Trennung nach zwölf Jahren

Zumindest in einem Punkt herrscht bei Ina Müller und Johannes Oerding Einigkeit. „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, sagte der Musiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur – ein beinahe wortgleiches Statement gab sodann auch das Management der Moderatorin heraus.

Seit 2011 waten Müller und Oerding ein Paar – nun haben sich die beiden getrennt. Trotzdem blieben die 57-Jährige und ihr 16 Jahre jüngerer Ex-Freund weiterhin freundschaftlich verbunden, so Oerding, auch miteinander arbeiten wollten sie bei Gelegenheit weiterhin.

Oerding hatte der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen seiner ICE-Tour, die am Morgen in Münster gestartet war, von der Trennung erzählt. Der Musiker ist auch als Juror der TV-Shows „Sing meinen Song“ und „The Voice of Germany“ bekannt; Müller moderiert seit 16 Jahren die Late-Night-Show „Inas Nacht“ im Ersten.

Dass es tatsächlich klappen könnte mit einem guten Kontakt nach der Beziehung, dafür spricht auch ein Interview, das Ina Müller 2011 gegeben hatte. Schon damals, vor der Partnerschaft mit Oerding, hatte sie der Bild gesagt: „Ich habe noch zu den meisten Ex-Freunden der letzten zehn Jahre Kontakt.“ Aber: „Weniger richtige Freundschaften.“

Kennengelernt hatten sich Oerding und Müller in ihrer Sendung „Inas Nacht“. Aufgezeichnet wird die Show in Hamburgs ältester Seemannskneipe, dem Schellfischposten. „In der saß ich 2009 nach der Aufzeichnung von ,Inas Nacht‘“, erzählte Oerding noch im März dem Express.

„Ina kam nach dem Umziehen noch einmal rein und wir sind ins Gespräch gekommen und haben was getrunken.“ Gerade im vergangenen Jahr erst hatte der Musiker den Song „Ecke Schmilinsky“ über das Kennenlernen herausgebracht, nun gehen die beiden getrennte Wege.