Cathy Hummels zeigt Sohn Ludwig nicht mehr – diese Promis posten weiter Kinderbilder

Cathy Hummels war die vergangenen zweieinhalb Wochen im Wiesn-Fieber. Sie bummelte mit prominenten Freundinnen übers Oktoberfest, präsentierte sich im Dirndl und auf Männersuche. Zum Ende der bajuwarischen Biertrinker-Sause nahm die 35 Jahre alte Influencerin und Moderatorin auch noch mal ihren Sohn mit aufs Festgelände.



Der fünfjährige Ludwig allerdings, der sonst stets auf den Instagram-Postings seiner Mutter zu sehen war, versteckte sich diesmal hinter ihrem Rücken. Kein Zufall, wie Hummels ihre 700.000 Follower wissen lässt.

„Ach ja“, schreibt sie unter dem Bild: „Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa & Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird!“

Von ihren Followern bekommt Hummels, die das Gesicht ihres Kindes künftig also unkenntlich machen will, überwiegend Zuspruch für ihre Entscheidung. „Kinder gehören auch nicht ins Internet“, heißt es in den Kommentaren. Manche User zweifeln an, dass es wirklich die Initiative der 35-Jährigen oder des Sohnes war, dessen Gesicht nicht mehr zu zeigen.

„Wer’s glaubt, dass er das entschieden hat. Die Entscheidung kam wohl eher von einem Berater und auf Papas Wunsch“, mutmaßt ein User. Und ein anderer bläst ins gleiche Horn: „Endlich hat sich der Papa durchgesetzt. Unmöglich, das Kind mit Gesicht bei dieser Reichweite ins Internet zu stellen.“

Fans haben Zweifel: Hat am Ende Mats Hummels entschieden?

Der 2018 geborene Ludwig stammt aus der Ehe von Cathy Hummels mit Fußball-Nationalspieler Mats Hummels. Das Paar trennte sich 2021 und ließ sich am Jahresende 2022 scheiden. Wie Mats Hummels in die aktuelle Entscheidung eingebunden war, ist nicht klar. Fest steht aber, dass er das Posting seiner Ex-Frau gelikt hat.

In Deutschland gehen Prominente sehr unterschiedlich mit ihren Kindern und deren Präsenz auf Social Media um. Heidi Klum zum Beispiel, deren vier Kinder in Amerika aufwuchsen, hatte ihre Sprösslinge bis zu einem gewissen Alter stets unkenntlich gemacht und ihre Anwälte penibel darauf achten lassen, dass die Kinder nie auf Fotos zu erkennen waren. Außer auf ein paar Schnappschüssen von hinten, mit Kapuze, verpixelt oder aus weiter Entfernung war die Familie des Models nicht zu sehen.

Inzwischen ist Leni Klum selbst sehr freizügig auf Social Media unterwegs – ganz wie ihre Mutter. Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/dpa

Und dabei scheint es auch zu bleiben. Erst kürzlich wurde Klum bei Instagram von einem Fan zu ihrer 13-jährigen Tochter befragt: „Wann dürfen wir deine süße Lou einmal von vorne sehen?“ Das Model schrieb zurück: „Wenn sie älter ist und das selber möchte.“ Ihre älteste Tochter Leni zum Beispiel war 16, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen Vogue ihr Debüt in der Öffentlichkeit gab.

Andere Stars sind da deutlich freizügiger, was ihren Nachwuchs angeht. Und ziehen damit eine Menge Kritik auf sich. Zum Beispiel von den inzwischen ebenfalls getrennten Promi-Eltern Oliver und Amira Pocher, die bei Instagram regelmäßig Influencer-Mütter kritisierten, die ihre Kinder mit durch die sozialen Netzwerke schleifen.

Es zeigt sich an vielen Beispielen, wie schwer für viele der Spagat ist, den Fans auf der einen Seite Einblicke ins Privatleben zu geben, auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel zuzulassen. Die in Berlin lebende Lena Gercke etwa, die mit ihrem Freund Dustin Schöne zwei kleine Töchter hat, postet gelegentlich Eindrücke aus dem Familienurlaub, auf denen die Hinterköpfe der Kleinen zu sehen sind.

Für ein Foto, auf dem sie beim Stillen ihres Babys zu sehen ist, musste das Model Ende vergangenen Jahres auch viel Kritik einstecken: „Liebe Frau Gercke, behalten Sie Ihre Intimitäten bitte für sich und Ihre Familie, Sie haben doch genug andere Möglichkeiten, sich darzustellen“, schrieb eine Userin bei Instagram.



Gänzlich unverpixelt und für alle erkennbar stellt etwa die frühere Eisläuferin Tanja Szewczenko ihre Familie ins Netz. Die 46-Jährige und ihr Mann zeigen sowohl die Tochter als auch die Zwillingssöhne regelmäßig bei Instagram, wo Szewczenko mehr als 300.000 Follower hat.

Aktuell kann man den Eltern, der Teenietochter und den zweijährigen Kleinkindern dabei zuschauen, wie sie von Köln in ihr neues Zuhause nach Dubai umziehen. „Es macht mir Spaß, als Influencerin, Bloggerin und Youtuberin kreativen Content zu erstellen“, schreibt die Autorin und Schauspielerin, „ich nehme euch mit durch unser Leben. Mit Humor, guter Laune, Lebenslust und wenig Frust, aber auch ein wenig chaotisch, real und gerne mal nah am Wasser gebaut, zeige ich euch unser Familienleben.“

Nicht alle wollen das allerdings en dé­tail wissen und sehen. Immer wieder gibt es Kommentare wie diese: „Muss man seine Kinder ständig auf Social Media posten?“ Diese Frage beantworten nicht nur Promi-Eltern sehr unterschiedlich für sich. Bei Instagram wollen manche den Stolz auf ihren süßen Nachwuchs mit aller Welt teilen – und andere halten sich mit Kinderbildern komplett zurück. Auch wenn’s schwerfällt.