Unsere Schülerpraktikantin hat vor einem Jahr ihre Accounts bei Instagram, TikTok und Co. gelöscht. Hier schreibt die 15-Jährige, warum – und wie es ihr heute damit geht.

Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Früher und heute: „Trau dich, aus der Reihe zu tanzen“, rät unsere Praktikantin. Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Ich habe mein erstes Handy in der vierten Klasse bekommen. Ich war zehn Jahre alt und es sollte mir die Kommunikation mit meinen Eltern vereinfachen, wenn ich draußen unterwegs war. Soziale Medien spielten schon damals eine große Rolle, auch für mich in meinem jungen Alter.

Jede und jeder hatte zu dieser Zeit die App Musical.ly: Wir haben unsere Handys hingestellt, lustige Tanzvideos gedreht und sie manchmal über das Netzwerk veröffentlicht. Ich sehe mich noch auf dem Spielplatz bei mir im Kiez in Oberschöneweide, wie ich mit meinen besten Freundinnen und Freunden schräge Choreografien einstudiert und abgedreht habe. Oft haben wir bis zum Sonnenuntergang geübt.

Diese Unbeschwertheit aber endete in der Oberschule: Jetzt ging es vor allem darum, beliebt zu sein, um Selbstdarstellung und Anpassung – auch und gerade in den sozialen Medien. Mit zwölf Jahren habe ich mir meinen ersten Instagram-Account erstellt, obwohl mir der Sinn dieses Mediums damals gar nicht so bewusst war.

Soziale Medien, denke ich jetzt, basieren gerade für Schülerinnen und Schüler, für Jungen und Mädchen in meinem Alter, vor allem auf Gruppenzwang: Ich habe schon damals, vor etwa drei Jahren, Kinder aktiv ausgegrenzt gesehen, weil ihre Eltern ihnen keine Social-Media-Accounts erlaubten. Und auch ich bin diesem Zwang lange treu geblieben und habe auf Instagram und TikTok mein scheinbar perfektes Leben inszeniert.

Der soziale Druck, etwas zu posten, war für mich damals gefühlt mit jedem Tag größer geworden; manchmal habe ich mich nur mit Freundinnen und Freunden getroffen, um danach etwas auf Instagram hochladen zu können. In meiner aktivsten Zeit habe ich täglich um die sechs Stunden auf Instagram, TikTok und YouTube verbracht, schätze ich.

Ich habe hin und her gewischt und gescrollt, ohne mir das Gezeigte überhaupt wirklich anzusehen: In 15 Sekunden langen Clips wurden mir sämtliche Emotionen serviert; tiefste Traurigkeit folgte auf pure Glücksgefühle, ganz schnell hintereinander. Was für ein Wahnsinn.

Natürlich gibt es Zeitsperren, die man für die einzelnen Apps in den Handyeinstellungen selbst einrichten kann. Sie sollen dafür sorgen, dass man den eigenen Social-Media-Konsum unter Kontrolle behält. Ob man sich dann auch daran hält, ist eine andere Frage: Auf meinem Handy wurde mir einfach angezeigt, dass etwa für Instagram oder TikTok das tägliche „Limit“ erreicht sei, aber ich konnte trotzdem ungestört weitergucken und weiterwischen – ein Klick auf den Button „Limit für den heutigen Tag ignorieren“ genügte.

Ich habe zwar lange versucht, mich an meinen eigens auferlegten Zeitsperren zu orientieren. Aber schlussendlich hat immer etwas die Kontrolle übernommen, was ich heute als Sucht bezeichnen würde. Und die viele Zeit in den sozialen Medien hat auch dazu geführt, dass ich den Realitätssinn verloren habe und immer mehr davon ausgegangen war, dass mir dort das echte Leben präsentiert wurde, das bei allen anderen aufregender aussah als bei mir.

Das alles und Schule nebenbei: Ein Gefühl der Überforderung überrollte mich immer wieder aufs Neue, gefolgt von einer endlosen Leere. Bis es in den Sommerferien des vergangenen Jahres plötzlich klick gemacht hat. Im Urlaub, in der Ruhe Norwegens, überkam es mich: Nachdem mich meine ganze Familie immer wieder aufgefordert hatte, doch das Handy wegzulegen, hatte auch ich plötzlich genug.

Ich hatte es satt. Ich hatte diese vorgespielte „heile Welt“ und die Glücksmomente in Dauerschleife satt. Das ständige Vergleichen und die ach so tollen Freundschaften, die nur darauf basieren. Dabei liegen wir doch alle abends in unseren Betten und heulen in unsere Kissen, weil wir mit diesem System des Vergleichens nicht mehr mithalten können. Das ist die Wahrheit.

Also habe ich damals, vor einem Jahr im Urlaub, einfach auf Deinstallieren gedrückt. Die kleinen App-Symbole der großen sozialen Medien verschwanden von meinem Handy. Und plötzlich war da nichts. Nur ich. Und ich musste mit mir selbst auskommen.

Ein Jahr später, zwölf Monate ohne TikTok und Instagram, ist mir einiges bewusst geworden: Ich sehe jetzt, wo ich nur noch beobachte und nicht mehr mitmache, ganz klar, dass die sozialen Medien für uns Teenager oft eine Quelle für Unsicherheiten sind. Für Ängste und Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Und für Verunsicherung, was die Rollenbilder betrifft und die Frage, wie man da reinpasst.

In sozialen Medien werden ja oft „perfekte“ Stereotype von Jungen und Mädchen gezeigt. Für mich als weibliche Person wird da zum Beispiel vorgegeben, wie ich mich kleiden und verhalten, was ich denken sollte. Welche Ziele ich im Leben anstreben sollte. Und wie ich mich geben muss, um begehrenswert für Jungs zu sein. Wie falsch das ist, wurde mir erst richtig bewusst, als ich ausgestiegen war.

Mein Fazit nach einem Jahr ohne soziale Medien ist also: Trau dich, aus der Reihe zu tanzen! Es spielt keine Rolle, was andere zu deiner Entscheidung sagen, keine Social-Media-Accounts mehr zu haben. Ich fühle mich viel erfüllter, weniger gestresst, glücklicher. Ich spüre keinen Druck mehr; ich brauche keine Kritik von außen mehr zu fürchten, was meine individuelle Entwicklung betrifft.

Natürlich möchte ich nicht verallgemeinern. Soziale Medien lassen sich auch entspannt und bewusst konsumieren, können sogar einen Nutzen haben. Ich selbst aber bin froh, nicht mehr dabei zu sein. Und ich habe übrigens auch keine Sorge, auf den Apps irgendetwas zu verpassen: Würde dort etwas wirklich Wichtiges passieren, dann würden mich meine Freundinnen und Freunde schon darüber informieren. Da bin ich ganz sicher.



Die Autorin Leoni Motl ist Schülerpraktikantin bei der Berliner Zeitung.