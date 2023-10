Interflug-Airbus: Letzter DDR-Jet steckt im tiefsten Westen fest

Er war einst der Star der DDR-Fluggesellschaft Interflug auf dem Flughafen Schönefeld. Ein Airbus A310, der zu den ersten und auch drei letzten West-Fliegern gehörte, die sich der SED-Staat Monate vor dem Mauerfall 1989 leistete. Nun hat das ausgediente Flugzeug, das nach Interflug-Ende noch 30 Jahre im Dienste der Bundeswehr flog, eine „Bruchlandung“ im Westen Deutschlands hingelegt. Es steckt seit Monaten auf dem Flughafen Hannover (Niedersachsen) fest.

Dabei sollte die 2021 ausgemusterte Maschine schon längst als neue Attraktion im nahen Serengeti-Freizeitpark stehen. Am 20. August 2021 war der DDR-Airbus, der nun unter dem Kennungsnamen „Kurt Schumacher“ flog, zu seiner letzten Mission für die Bundeswehr aufgebrochen. Von Usbekistan aus wurden mit der Maschine 158 gerettete Flüchtlinge aus Afghanistan nach Deutschland gebracht – darunter waren bis zu 40 Kinder und Jugendliche.

Die Reise endete in Hannover. Von dort sollte dann später der letzte DDR-Flieger in den Serengeti-Freizeitpark, einen Tierpark, gebracht werden, der den Flieger von der Bundeswehr erworben hatte und der aus der Maschine ein Restaurant machen wollte. Die Eröffnung war für den Sommer 2022 geplant. Doch dort ist der letzte DDR-Interflug-Flieger nie angekommen. Ohne Leitwerk und Tragflächen steht das im Bundeswehrgrau lackierte Flugzeug noch immer auf dem Flughafen Hannover.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Stillstand: Behörden in Niedersachsen genehmigen den Transport nicht

Denn die Behörden der Region Hannover haben bis heute nicht den Schwertransport genehmigt, der den 47 Meter langen und 79 Tonnen schweren Rumpf des Fliegers in das 50 Kilometer entfernte Hodenhagen bringen sollte, wo der Serengeti-Freizeitpark (220 Hektar groß, über 1500 Tiere und 40 Fahrgeschäfte) beheimatet ist.



In der Tat ist der Transport keine einfache Sache. Der Weg über die Autobahn geht nicht, da der Flugzeugrumpf mit einem Durchmesser von über fünf Metern nicht durch die Brücken passen würde. Bleibt nur der Weg über Bundes- und Landstraßen. Da machen aber die Behörden nicht mit. „Für die Überführung des Rumpfes der Maschine auf der Straße wären nach einem Fachgutachten allein in der Region Hannover über 200 Bäume durch Rückschnitte und mögliche Schädigungen betroffen“, teilt ein Behördensprecher der Region Hannover auf Anfrage mit.

Der letzte DDR-Flieger im Luftwaffen-Look: So kam er im September 2021 auf dem Flughafen in Hannover an. Von dort soll er eigentlich in den nahen Serengeti-Park gebracht werden. dpa/Ole Spata

Einige der betroffenen Bäume befinden sich im Landschaftsschutzgebiet Ellernbruch, in dem ein Rückschnitt von Bäumen verboten ist. „Der Transport wäre nur zulässig, wenn die Region Hannover eine naturschutzrechtliche Befreiung von diesem Verbot erteilen würde“, so der Sprecher. Der Serengeti-Park hatte dafür einen Antrag gestellt. Der erste wurde bereits im Oktober 2022 abgeschmettert. Die Untere Naturschutzbehörde teilte mit, dass eine Befreiung von dem Verbot in der Landschaftsschutzgebietsverordnung Ellernbruch nicht erfolgen kann.

Nun prüfte die Region Hannover die Rechtslage. Auch dort sah man keine Gründe zur Aufhebung des Verbots. Bereits im Mai 2023 teilte der zuständige Umwelt- und Baudezernent, Jens Palandt (Grüne), mit: „Das vom Serengeti-Park vorgelegte und von uns geprüfte Gutachten zeigt, dass auf der gesamten Strecke im Bereich der Region Hannover 752 Astschnitte an insgesamt 241 Bäumen sowie die Fällung eines Großbaums in Vorbereitung des Transports notwendig gewesen wären.“ Da dies im Landschaftsschutzgebiet zu „Schädigungen am Baumbestand“ geführt hätte, liegen nach Ansicht des Dezernenten keine „Gründe für die Erteilung einer Befreiung“ vor.

Ein Behördensprecher erklärte dieser Zeitung, dass sich an dieser Ansicht bis heute nichts geändert hat. Allerdings räumte Palandt ein, man wolle mit dem Serengeti-Park im Gespräch bleiben, um Alternativ-Routen zum Transport des letzten DDR-Jets auszuloten, die der Freizeitpark vorlegen müsste. Aber auch dabei gibt es Schwierigkeiten, macht der Dezernent klar. Selbst einen Transport, der nicht durch geschütztes Gebiet führt, „aber Eingriffe in den Baumbestand an der Strecke zur Folge hätte, schließe ich für die Brut- und Setzzeit, also vor dem 1. Oktober 2023, ausdrücklich aus“, sagt der Grünen-Politiker.

Denn laut dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Beschnitt von Bäumen während der Brut- und Nistzeit von Vögeln im Zeitraum vom 1. März bis 30. September verboten. Ein genehmigungsfähiger Transport könnte frühestens im Herbst durchgeführt werden, so Palandt. Der Serengeti-Park habe gegen die Entscheidung der Region Hannover Widerspruch eingelegt. Man sei mit den Behörden weiter im Gespräch, sagte ein Sprecher der Berliner Zeitung. „Wir werden unseren Plan nicht aufgeben, das geschichtsträchtige Flugzeug zu uns in den Freizeitpark zu holen.“

Die Masai-Mara-Anlage des Serengeti-Parks: Hier soll der letzte DDR-Airbus für immer geparkt werden. Serengeti-Park Hodenhagen

In der Tat hat der einstige Interflug-Star deutsch-deutsche Geschichte geschrieben. Den Airbus erhielt die DDR 1989 mit zwei weiteren Westmaschinen des Typs A310 durch Vermittlung des damaligen Ministerpräsidenten und Airbus-Aufsichtsratschef Franz Josef Strauß. Die DDR kostete der Deal etwa 420 Millionen Westmark. Strauß hatte zuvor mit einem Milliardenkredit dem klammen SED-Staat ausgeholfen. Für die Interflug gab es sogar eine Sonderanfertigung. Die Mittelstrecken-Maschine wurde mit einem Extratank ausgerüstet. So konnte die DDR-Airline erstmals nonstop nach Havanna fliegen. Mit dem Flugzeug ging es auch nach Dubai, Singapur und Peking.

„Meistens saßen Passagiere aus dem Westen in der Maschine“, erinnerte sich ein einstiger Interflug-Pilot. Allerdings nicht lange. Im Oktober 1989 trat der A310 den Dienst bei der Interflug an, wenige Tage später fiel die Berliner Mauer. Bis zum Ende der Interflug (1991) flogen mit der Maschine auch Ostdeutsche mit – unter anderem nach Mallorca. Danach stand der Airbus, der auf den Namen des SPD-Politikers Kurt Schumacher getauft wurde, 30 Jahre lang im Dienst der Luftwaffe. Er brachte Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan, Helfer mit medizinischem Gerät und Hilfsgütern in Krisenregionen oder holte Bürgerkriegs-Opfer aus Jordanien nach Deutschland.

Mit dem einstigen Interflug-Flieger wurden Hilfstransporte in den brasilianischen Teil des Amazonas geflogen. Auch nach Wuhan brachte die Maschine im Frühjahr 2020 Hilfsgüter. Danach wurden mit ihr Ausländer aus der chinesischen Stadt evakuiert, in der damals die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm.



Im Serengeti-Park ist man ganz sicher, dass der letzte DDR-Flieger dort seinen Altersruhesitz finden wird, über dessen Kaufpreis man genauso schweigt wie über die Transportkosten. Verraten wird nur, wie die Zukunft des Flugzeuges aussehen wird. Es wird eine neue Lackierung erhalten, auf denen Tiere zu sehen sein sollen. Die Kabine, in der einst über 200 Passagiere saßen, wird zu einem Restaurant, von dem aus die Gäste auf Giraffen und Antilopen schauen können. Wann der Traum endlich Wirklichkeit werden wird, ist allerdings noch unklar. Aus der Landesregierung hieß es jetzt, dass man noch immer die Möglichkeit eines Transportes prüft. Das Ergebnis könnte sogar erst im November vorliegen.