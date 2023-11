Daniel Donskoy über Berlin: „Ab 40 sollte man am besten nach Charlottenburg ziehen“

Berlin hat rund 3,8 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern?



In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie eher meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat der in Moskau geborene Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy unsere Fragen beantwortet. Der 33-Jährige wuchs in Berlin und Tel Aviv auf, er ist unter anderem bekannt als Gastgeber und Moderator der mehrfach ausgezeichneten Talkshow „Freitagnacht Jews“, die sich mit jüdischem Leben in Deutschland und darüber hinaus befasst.

Derzeit kann man Donskoy in der kontrovers diskutierten Klimakleber-Serie „Aufgestaut“ in der ZDF-Mediathek sehen. Sie erzählt in ständigen Perspektivwechseln von einer Protestgruppe, die sich auf die Straße geklebt hat, und von den Konflikten der Menschen, die durch das Verkehrschaos miteinander verwoben werden. Daniel Donskoy steckt als Polizist Wuttke mittendrin.

Privat, so sagt der in Mitte lebende Schauspieler, sei er in keiner Weise dazu bestimmt, in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion zu haben. „Allein das viele Reisen zu Drehs, das Pendeln zwischen Berlin und London. Mir wird immer bewusster, wie wenig wir die vergangenen Jahrzehnte als Gesellschaft darüber nachgedacht haben. Ich lerne gerade sehr viel und arbeite daran, wenn schon nicht ein gutes Vorbild, zumindest kein schlechtes zu sein.“

1. Herr Donskoy, seit wann sind Sie schon in der Stadt – und was hat Sie nach Berlin verschlagen?



Hierher verschlagen haben mich der Mauerfall und meine jungen Eltern, die 1990 entschieden haben, dass sie in Berlin eine bessere Welt vorfinden würden als in der Sowjetunion. Ich bin seitdem mehrmals weggezogen, aber irgendwie verschlägt es mich immer wieder in meine Heimatstadt Berlin.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Früher war es das Tacheles, dort habe ich an der Theke gearbeitet – was nun daraus geworden ist, ist wahrlich keine Glanzleistung der Berliner Stadtplanung. Tatsächlich verschwinden oder sterben viele kulturelle Orte, die ich als Lieblingsorte bezeichnen würde. Aber meinen Kiez in Berlin-Mitte liebe ich nichtsdestotrotz.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Da muss ich ehrlich antworten: ans Meer.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Früher hätte ich gesagt, alles westseits der Friedrichstraße. Aber ehrlich gesagt meide ich gar keine Orte in Berlin. Sagen wir so, nach Hohenschönhausen komme ich einfach nicht sehr oft.

Bernd Schuller/ZDF Zur Person Daniel Donskoy stammt aus einer ukrainisch-russischen jüdischen Familie. Nach der Schauspielausbildung in London stand er zunächst an verschiedenen Londoner Theatern auf der Bühne. Auf dem deutschen TV-Markt trat er 2018 mit der RTL-Serie „Sankt Maik“ in Erscheinung. Gleichzeitig startete er seine Karriere als Musiker. Donskoy spielte im Kinofilm „Crescendo“, in der HBO-Serie „Strike Back“ und im Netflix-Hit „The Crown“ mit.



2020 entstand in Zusammenarbeit mit dem WDR und Turbokultur die Late-Night-Show „Freitagnacht Jews“, die mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Im September feierte der 33-Jährige im George Street Playhouse sein Amerika-Debüt mit der Hauptrolle im Theaterstück „The Pianist“, das die Broadway-Regisseurin Emily Mann nach dem gleichnamigen Film inszenierte. Aktuell läuft „Aufgestaut“ mit Daniel Donskoy in der ZDF-Mediathek (Foto).

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Nola Chicken in der Torstraße – die Buffalo Hot Wings sind der Burner.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Ich bin nicht so der Shopping-Typ – wenn, dann eher Flohmarkt. Mein Lieblingsflohmarkt ist der am Arkonaplatz.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



Kommt drauf an, wonach man sucht und wie alt man ist: Bis 25 Jahre Neukölln, da hält man die Hipster noch aus und kann aus dem Club direkt ins Bett fallen, ohne Taxi oder die Öffis. Von 25 bis 35 dann Mitte – das sag ich einfach nur, weil ich das gemacht habe. Oder Prenzlauer Berg, wenn man Stuttgart auch cool findet. Und ab 40 sollte man am besten nach Charlottenburg ziehen.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Dass alles zehnmal länger dauert als geplant oder angegeben. Und dann habe ich eine ganz klare Hassliebe zur unfreundlichen Ader unserer Stadt. Manchmal wünschte ich, die Menschen würden mehr lächeln. Und es wird alles teurer, aber nicht unbedingt besser, was die Infrastruktur angeht.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Klare Pläne der Regierung, die nicht identitätspolitisch motiviert sind, sondern tatsächlich eine klare Verbesserung der Berliner Lebensverhältnisse im Kern haben. Ob Kai Wegner das leisten kann … naja, da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist ja nicht so, als hätte die CDU hier immer regiert. Irgendwie hinkt Berlin in vielem hinterher. Die Berliner Clubkultur muss erhalten bleiben. Generell ist Berlin immer aufgrund seiner Kultur und nicht wegen seiner Schönheit geliebt worden. Meine Liebe zur Stadt wird bleiben, aber ich hoffe, es wird nicht immer schwerer, sie zu lieben.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Mach doch, wie de willst.



11. Cooler als Berlin ist nur noch …



In Deutschland sicher nichts!