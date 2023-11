Es klingt wie ein Albtraum: Ein Paar geht gemeinsam essen im Restaurant, scheinbar ganz harmlos, eine Pizza nur. Doch im Falle von Gerardina Corsano und ihrem Mann Angelo Mennino hatte das abendliche Wochenend-Dinner dramatische Folgen.



Das Paar war in Ariano Irpino, einer 20.000-Einwohner-Gemeinde in der süditalienischen Provinz Avellino, gemeinsam essen und kehrte zunächst ohne Auffälligkeiten nach Hause zurück, wie die Zeitung Corriere della Sera berichtet. Doch am Sonntagmorgen zeigten sich die ersten Krankheitszeichen.

Zwei Tage später wurden die Eheleute mit schweren Krämpfen ins Krankenhaus eingeliefert – wenige Stunden später war Gerardina Corsano tot. Sie wurde 46 Jahre alt. Ihr sechs Jahre älterer Mann befand sich ebenfalls in ernstem Zustand, konnte aber von den Ärzten gerettet werden.



Was war passiert? Den Angaben zufolge hatten die beiden scharfe Pizza gegessen. Die Staatsanwaltschaft von Benevento leitete eine Untersuchung zum Tod der Frau ein. Die Polizei von Ariano Irpino, die die Ermittlungen führt, stellte auch das Chili-Pfeffer-Gewürz sicher, das im Restaurant verwendet wurde.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge könnten der Agrarunternehmer und seine Frau eine Lebensmittelvergiftung durch Botulinumtoxin erlitten haben, ein starkes Gift, das vom Bakterium Clostridium botulinum gebildet wird. Möglicherweise war es in der scharfen Sauce der Pizzen enthalten, die beide verzehrt hatten.

Mittlerweile wird gegen die beiden Besitzer der Pizzeria und einen diensthabenden Arzt in der Notaufnahme des Krankenhauses ermittelt. Er soll die beiden trotz starker Magenschmerzen zunächst wieder nach Hause geschickt haben.



Der Anwalt der Restaurantbetreiber machte geltend, dass die von den Behörden kontrollierten Produkte auch von zahlreichen anderen Kunden konsumiert worden seien, auch von der Familie der Besitzer, ohne dass es zu Problemen gekommen sei. Eine Autopsie der Verstorbenen soll nun weiteren Aufschluss geben. In der Pizzeria nahmen Beamte auch Proben von Chili-Öl, Tomaten und eingelegten Pilzen.

Botulismus: Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Fällen

Die Vergiftung mit Botulinumtoxinen (kurz Botox) wird Botulismus genannt und ist eine gefürchtete Lebensmittelvergiftung. Seit den 1980er-Jahren werden die von dem Bakterium erzeugten toxischen Proteine zu medizinischen Zwecken eingesetzt, vorwiegend zur Behandlung neurologischer Bewegungsstörungen. Auch die Verwendung in der kosmetischen Medizin zur Abschwächung von Falten ist bekannt.

Vor dem Jahr 2009 wurden in Deutschland 20 bis 40 Fälle von Botulismus gemeldet, von denen ein bis zwei tödlich endeten. Im Jahr 2018 kam es zu neun Fällen und 2019 zu sieben Erkrankungen. In erster Linie sind Lebensmittel gefährdet, die unter anaeroben Bedingungen gelagert sind und deren Milieu nur schwach sauer oder neutral ist. Klassischerweise gefährdet sind Fleisch- und Fischkonserven, Mayonnaise, aber auch schwachsaure Frucht- oder Gemüsekonserven.



Die ersten Vergiftungserscheinungen treten nach zwölf bis 40 Stunden auf und umfassen in der Regel Kopf- und Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Schluck-, Sprech- und Sehstörungen, gefolgt von Muskellähmungen. Insbesondere die Lähmung der Augen- und der Nackenmuskulatur sind deutliche Hinweise auf Botulismus.