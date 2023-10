Wer die Kostüme sieht, wird sich ans Triadisches Ballett erinnert fühlen. Die geometrischen Formen, die irrwitzigen Farben – Kleider, gemacht für eine andere Welt. Doch sie entstammen eben nicht Oskar Schlemmers legendärem Tanz-Experiment, mit dem der Bauhaus-Meister ab 1912 die Korrespondenz zwischen Figur und Raum erforschen wollte.

Die Kostüme sind – sehr irdisch – Teil der neuesten Revue im Friedrichstadt-Palast. In eine andere Welt soll die Show „Falling – In Love Grand Show“ dennoch entführen: In einen Garten der Liebe nämlich, einen Garten der Liebenden, jäh bedroht von einer dunklen Macht. Visuell erlebbar machte das abermals Jean Paul Gaultier; zum zweiten Mal zeichnet der französische Couturier verantwortlich für das Setdesign und das Kostümbild einer Grand Show am Friedrichstadt-Palast.

Wir haben den 71-Jährigen vor der großen Premiere am Mittwoch (11. Oktober) im Theater getroffen und mit ihm gesprochen – über die Kraft der theatralen Inszenierung, die Bedeutung von Größe und über einen Ort, der vielen als Nationalschatz der DDR gilt.

Monsieur Gaultier, unser letztes Gespräch muss schon zehn Jahre zurückliegen. Damals hatten Sie gerade Ihre Prêt-à-porter eingestellt und angefangen, Kostüme für die Comédie-Française zu entwickeln. Eine Richtung, in die Sie konsequenter gehen wollten.



Voilà! Das habe ich auch getan. Mein Interesse an der theatralen Inszenierung rührt aus meiner Kindheit. Ich wollte überhaupt erst Couturier werden, nachdem ich Jacques Beckers „Falbalas“ gesehen hatte, einen alten Schwarz-Weiß-Film aus den Vierzigern, in dem es um einen Modemacher geht. Mich hatte besonders die Modenschau am Ende des Films fasziniert, die Lichter, das Publikum. Ich wollte Mode machen – aber vor allem der Show wegen. Natürlich war mein Anspruch später auch, Kleidung zu präsentieren, die tatsächlich getragen werden kann, aber immer mit einem performativen oder cineastischen Anspruch. Ich war in die Erarbeitung meiner Modenschauen stets sehr involviert, habe über alle Details entschieden, die Szenografie, die Musik, das Casting der Models, die ich immer als meine Schauspielerinnen begriffen habe. Vielleicht rührt dieses andere Verständnis von dem, was Mode ist, was sie sein kann – ein Show-Erlebnis – auch daher, dass ich nie auf einer Modeschule war. Ich habe meinen Weg in die Industrie auf anderem Wege gefunden, was mir viel Freiheit beschert hat.

Fühlen Sie sich also jetzt am Theater mehr zu Hause als in der Mode? Nach Ihrem Engagement an der Comédie-Française haben Sie ja zeitweise eine eigene Varieté-Show an den Folies Bergère ausgerichtet, nun entwerfen Sie zum zweiten Mal das Set und die Kostüme für den Friedrichstadt-Palast.



Ehrlich gesagt habe ich mich immer zu Hause gefühlt, ganz egal wo oder woran ich gearbeitet habe. Ich war immer ich selbst. Aber zur Zeit unseres Gesprächs vor zehn Jahren hatte ich ein starkes Bedürfnis, etwas anderes zu machen. Damals war ich schon 40 Jahre in der Mode aktiv gewesen, eine sehr lange Zeit. Mode bedeutet doch, mit der Gesellschaft mitzugehen, sie zu reflektieren, sich an ihr und ihrer Realität zu orientieren. Und ich hatte damals den Wunsch, abstrakter arbeiten zu können, was im Bereich des Kostümbilds möglich ist.

Die Mode, so finde ich, hat sich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt positiv entwickelt. Sie ist sehr gleichförmig geworden, eher brachial denn sinnlich. Haben Sie, wenn Sie sich die aktuellen Pariser Kollektionen ansehen, nie das Bedürfnis, sozusagen einzugreifen? Wieder eine eigene Perspektive einzubringen?



Ganz und gar nicht! Das hat sicher auch mit meinem Alter zu tun, ich habe nicht mehr die Ausdauer wie früher, nicht mehr die Puste. Und in der Mode geht es eben genau darum: Immer wieder etwas Neues zu präsentieren, sich selbst neu zu erfinden, weiterzumachen. Ich habe noch immer eine Vision, aber ich glaube nicht, dass es jene ist, die in der Mode gerade gebraucht würde.

Was unter Ihrem Namen allerdings weiter entsteht, ist eine Haute-Couture-Linie, also handgemachte Unikate, die traditionsreiche „Hohe Schneiderkunst“. Dazu laden Sie in jeder Saison einen anderen Designer oder eine Designerin ein, um für Jean Paul Gaultier zu entwerfen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es das nächste Mal die Irin Simone Rocha sein wird.



Das ist richtig. Sie hat einen ganz eigenen Stil, was mir wichtig ist, weil die Idee, meine Couture-Linie jede Saison von jemand anderem machen zu lassen, genau darauf basiert: auf der Sichtbarmachung unterschiedlicher Stile, unterschiedlicher Perspektiven. Simone kann sich dabei an meinen Codes orientieren, muss sie aber nicht. Mir gefällt auch, dass ich meine Marke mit ihr durch den Blick einer Frau sehen kann, das finde ich sehr charmant. In der Vergangenheit hatten viele Männer meine Couture entworfen, darunter Glenn Martens und Olivier Rousteing.

Sie sprachen gerade von Ihren vestimentären Codes. Werden diese auch in Ihren Kostümen für den Friedrichstadt-Palast sichtbar?



Sicherlich! In der Show „Falling – In Love Grand Show“ geht es um einen Garten der Liebe, dementsprechend habe ich viele Gärtner-Looks entwickelt. Die orientieren sich zwar lose an der Arbeitskleidung, an Schürzen und Latzhosen etwa. Aber ich habe sie meinem Stil entsprechend sehr spielerisch umgesetzt; viel Farbe, viel Glitzer, viel Positivität. Und natürlich auch ein bisschen Sex-Appeal. Ein Tänzer zum Beispiel wird quasi hüllenlos auftreten, lediglich eine Gesäßtasche aus Swarovski-Steinen auf seinem nackten Po – c’est tout.

Für die Show haben Sie und der Friedrichstadt-Palast mit dem österreichischen Kristallhersteller kooperiert. Dabei sollen für die 280 Kostüme und das Setdesign mehr als 100 Millionen Swarovski-Steine zum Einsatz gekommen sein, darunter über 3300 Meter lange Kristallfäden. Es soll mehr als 3000 Arbeitsstunden gekostet haben, all die Kristalle anzubringen …



… das ist richtig, auch wenn ich diese Arbeitszeit nicht allein abgeleistet habe (lacht). Ich würde sagen, wir haben gerade so viele Kristalle verarbeitet, wie wir gebraucht haben. An einer Stelle der Grand Show laufen die Tänzerinnen und Tänzer übrigens über einen Teppich aus Schmucksteinen, was eine besonders luxuriöse Art des Fußpeelings sein dürfte.

Zur Person Der Couturier Jean Paul Gaultier, 1952 im französischen Arcueil geboren, gehört zu den bedeutendsten Modedesignern seiner Generation. Er hatte keine entsprechende Ausbildung absolviert, konnte mit eingeschickten Skizzen aber den bekannten Couturier Pierre Cardin von sich überzeugen. Nach Stationen bei Cardin und Jean Patou stellte Gaultier 1976 eine erste eigene Kollektion vor. Unter seinem Namen entwarf er fortan Prêt-à-porter-, später auch Haute-Couture-Kollektionen, die sich der Codes von Subkulturen wie dem Punk bedienten, Geschlechtergrenzen verwischten und Fragen der Sexualität berührten. Berühmt wurden ikonische Entwürfe wie sein Tüten-Bustier für die „Blonde Ambition"-Tour Madonnas im Jahr 1990 oder die Parfums „Les Femmes" und „Les Males" in signifikanten Torso-Flakons. Ende September 2014 präsentierte Gaultier eine letzte Prêt-à-porter-Kollektion in Paris und kündigte an, sich fortan auf seine Engagements an Theatern und die Haute Couture seiner Marke zu konzentrieren, die er nun jede Saison von einer Gast-Designerin oder einem Designer entwerfen lässt. Im Jahr 2016 hatte Gaultier erstmals das Setdesign und Kostümbild für eine Revue am Friedrichstadt-Palast entwickelt.

Sind solche Zahlen – Millionen von Schmucksteinen, Tausende Arbeitsstunden – wichtig, um Prestige, auch eine gewisse Art der kreativen Macht zu symbolisieren? Ist Ihnen Größe wichtig?



Die schieren Zahlen sind mir vielleicht weniger wichtig. Aber der Effekt, den diese Menge hat, ist entscheidend. Menschen fühlen sich vom Licht angezogen. Und wenn etwas glitzert, also Licht reflektiert, wirkt das natürlich sehr attraktiv. Eine Show muss strahlen.

Ein beachtlicher Teil der Swarovski-Kristalle entstammt einem Set-Design einer Oscar-Verleihung. Sie wurden also recycelt.



Ja, das gefällt mir besonders gut. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, natürlich, aber auch, weil es mich an meine Anfänge in der Mode erinnert. Zum einen an den Film, von dem ich eingangs sprach, Beckers „Falbalas“: Er zeigt, wie Couturiers in den Kriegszeiten der 1940er gearbeitet haben, mit Stoffresten und gebrauchten Materialien nämlich. Auch meine Mutter hat mir oft davon erzählt, wie sie früher Herrenjacketts für sich umgearbeitet und sie mit einem Gürtel tailliert getragen hat. Außerdem habe auch ich selbst so angefangen: Mit Secondhand-Kleidern und ohne Geld. Ich habe für meine allererste Kollektion 1976 etwa gebrauchte Korsetts dickerer Frauen, die ihrer Größe wegen eben viel Material hergegeben haben, zerschnitten und neu zusammengesetzt. Oder alte Denims zu neuen Abendkleidern verarbeitet. Ich habe die Dinge immer gern aus ihrem ursprünglichen Kontext genommen und in einen neuen Kontext überführt.

Das passt zu Ihren ikonischsten Entwürfen. Etwa zu dem trichterförmigen BH, den Madonna 1990 auf ihrer „Blonde Ambition“-Tour getragen hat, und der Details traditioneller Miederwaren abbildet. Oder zu einem anderen Outfit der Musikerin, das bayerischen Trachten entlehnt war.



Sie sprechen von einem Modell mit Hosenträgern, das Madonnas Brüste freigelegt hatte. Die gesamte Kollektion, der es entstammte, war tatsächlich von bayerischen Trachten inspiriert. Von den Hosenträgern der Lederhose etwa, oder von den Loden und ihren Farben; viele Grüntöne, Rot und Elfenbein. Madonna hatte sich später einige Teile aus dieser Kollektion ausgesucht. Überhaupt war die Arbeit mit Rockstars für mich immer sehr befriedigend. Ich habe mich inspiriert gefühlt von Menschen wie Mick Jagger, Boy George oder David Bowie. Besonders der Punk hatte es mir angetan, dieser Paradigmenwechsel unmittelbar nach der Hippie-Bewegung. Dementsprechend stammt eine meiner liebsten Stilikonen übrigens aus Berlin, genauer gesagt aus Ost-Berlin: Nina Hagen.

Haben Sie sie jemals persönlich kennengelernt?



Aber natürlich. Ich kenne Nina sogar ziemlich gut, war schon auf ihrem ersten Konzert, das sie Ende der Siebziger in Paris gegeben hatte. Sie war damals ganz die arrogante Punkerin, hat mir und der Welt überhaupt erst gezeigt, dass Punk eben kein ausschließlich britisches Thema ist. Sie hat deutlich gemacht, dass Punk auch in Berlin und gerade in Ost-Berlin zu Hause ist. Eine wunderbare Frau – ich werde nie den Rummel vergessen, den sie verursacht hatte, als sie in den Siebzigern im Fernsehen Masturbationstechniken vorgeführt hatte. Ein fantastischer Skandal! Nina hat übrigens auch häufig meine Entwürfe getragen. Nicht häufig genug, finde ich zwar, aber immerhin.

Bunte Regenbogenfarben und viel Glitzer: Eine Show muss strahlen. Chris Moylan

So wie Nina Hagen ist auch der Friedrichstadt-Palast eine Ikone Ost-Berlins. Für die DDR war er eine Art Nationalschatz; noch heute hat das Theater nicht nur, aber gerade für Ost-Berliner eine emotionale Bedeutung. Hat Sie das während Ihrer Arbeit für die aktuelle Show beschäftigt?



Der Friedrichstadt-Palast ist ein besonders schönes Theater, und ich freue mich sehr, dass ich nach 2016 nun zum zweiten Mal das Set und die Kostüme für eine Show entwerfen durfte. Schon als Thierry Mugler vor mir ein solches Engagement am Friedrichstadt-Palast innehatte, dachte ich mir: Der Nächste muss ich sein! Und ja – das hat sicher auch mit der Geschichte des Hauses zu tun, die mich bewegt. Ich habe Berlin bereits besucht, als die Stadt noch geteilt war. Ich habe immer bewundert, dass Berlin trotz dieser schwierigen Geschichte in Europa kulturell stets tonangebend geblieben ist – und zwar in Ost wie West. Die Stadt hat ihren Glitzer, der ja stark in den 20ern verwurzelt ist, nie verloren.

Gerade zuletzt, während der Arbeit am Friedrichstadt-Palast, müssen Sie oft hier gewesen sein. Wo gehen Sie in Berlin besonders gern hin?



Nun, wenn Sie Lokale meinen, dann war ich natürlich oft im Borchardt oder im Grill Royal. Aber manchmal entdecke ich auch echte Juwelen, die zumindest für mich als Berlin-Gast ganz neu sind: Neulich war ich zum Beispiel im Café am Neuen See, oder habe den fantastischen Innenhof des KW auf der Auguststraße für mich entdeckt. Ich genieße die Größe der Stadt, die viele Natur, die Parks, die sich ja teilweise auch aus der Teilungsgeschichte Berlins heraus ergeben haben. Es sind Orte, an denen sich eine wunderbare Ruhe genießen lässt, gerade an warmen Tagen. Dass diese Stadt im Sommer eine andere ist als im Winter, muss ich Ihnen als Berliner wohl kaum erklären.