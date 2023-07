Jennifer Lopez wirbt für Alkohol, Ben Affleck ist Alkoholiker – das gibt Ärger

Sommerzeit ist Spritz-Zeit, auch bei Jennifer Lopez. Beziehungsweise: Besonders bei Jennifer Lopez, besitzt der Megastar mit Delola doch eine eigene Alkoholmarke. Dort werden drei Sorten verkauft, „Paloma Rosa Spritz“, „Bella Berry Spritz“ und „L’Orange Spritz“, alle drei in hübschen Flaschen, alle drei mit einem Alkoholgehalt von rund zehn Prozent.

Ein guter Drink, um ihn sich an warmen Sommertagen zu genehmigen, findet Lopez, und so hat sie zuletzt ordentlich die Werbetrommel gerührt: Auf ihrem Instagram-Account mehren sich die kurzen Clips, in denen die 53-Jährige am Pool die Eiswürfel in ihrem Spritz-Glas klimpern lässt, mit ihrem Vater auf den Sommer anstößt oder sich zum Delola-Kauf in den nächsten Getränkemarkt begibt.

Der Haken an der Sache: Lopez’ Ehemann Ben Affleck ist Alkoholiker. Der 50-jährige Schauspieler hatte jahrelang mit seiner Sucht gerungen; zuletzt sprach er sehr offen über seine schlimmsten Abstürze und sein jetziges Leben als trockener Alkoholiker. Dass seine Gattin trotzdem eine Cocktail-Marke führt und nonchalant dafür auf den sozialen Medien wirbt, finden ihre und seine Fans zumindest mal befremdlich.

Es sei seltsam, für ein Suchtmittel zu werben, von dem der eigene Mann viele Jahre abhängig gewesen ist, heißt es in zahlreichen Kommentaren unter besagten Instagram-Clips; Jennifer Lopez wird mangelnde Sensibilität und übermäßige Geldgier vorgeworfen. Und: Fehlende Integrität, hatte sich die Sängerin und Schauspielerin doch selbst lange Zeit gegen den Alkoholkonsum ausgesprochen.

So hatte Lopez viele Jahre von ihrer eigenen Alkoholabstinenz berichtet und einen möglichst gesunden, rauschfreien Lebensstil proklamiert – bevor sie schließlich selbst ins lukrative Spirituosengeschäft einstieg. Ein Widerspruch sei das allerdings nicht, wie sie nun selbst in einem ihrer Delola-Werbefilme thematisiert.

„Wisst ihr was, um die Wahrheit zu sagen: Das ist wahr“, sagt sie in dem Video, in dem sie zum Cocktail-Shopping in den Getränkemarkt fährt, mit Blick auf ihre alkoholfreien Jahre. Lange habe sie selbst nicht getrunken, seit einiger Zeit aber greife sie „gelegentlich“ zum Cocktail.

„Ich trinke verantwortungsbewusst. Ich trinke nicht, um mich zu besaufen. Ich trinke, um gesellig zu sein und eine schöne Zeit zu haben. Und um mich zu entspannen und mich ein bisschen gehen zu lassen, aber immer verantwortungsbewusst“, so Lopez.