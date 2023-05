Jessie Weiß: Berliner Influencerin reißt 100 Jahre altes Haus ab und erntet scharfe Kritik

Die Unternehmerin und Gründerin des Blogs Journelles hat mit ihrer Familie ein neues Zuhause in Berlin gefunden. Was sie nun plant, stößt vielen sauer auf.

Kürzlich veröffentlichte die Zeit einen großen Artikel über Jessie Weiß. „Keine deutsche Influencerin ist so lange so erfolgreich wie Weiß. Seit 16 Jahren verdient sie ihr Geld im Internet“, steht darin. Das Porträt ist ansonsten wenig schmeichelhaft geraten, es geht darin unter anderem um Arbeitsbedingungen, ehemalige Mitarbeiterinnen der Influencerin kommen zu Wort.

Vor anderthalb Jahren hat auch die Berliner Zeitung Jessie Weiß besucht – damals zeigte uns die gebürtige Essenerin, die seit 2009 in Berlin lebt, ihre schicke Altbauwohnung in Prenzlauer Berg. Die Unternehmerin, Autorin und Modejournalistin, die einst den Fashion-Blog LesMads aus der Taufe hob und sich 2012 mit dem Blogazine Journelles selbstständig machte, hat eine recht heruntergerockte Wohnung an der Greifswalder Straße grundsaniert und komplett neu gestaltet.

Doch schon damals, im Oktober 2021, erzählte die Mutter von drei Kindern, dass sie und ihr Mann eigentlich etwas anderes suchten: Zwar wollten sie die Eigentumswohnung in Prenzlauer Berg nicht komplett abgeben.



„Aber im Moment suchen wir nach einem Haus mit einem kleinen Garten, hier in Berlin. Wir haben zwei wilde Jungs, die wir gerne mal einfach aus der Tür schubsen würden, aber das geht hier an der Hauptstraße natürlich schlecht“, sagte sie. Was die Lage und die Größe angehe, sei die Familie relativ offen – „nur renoviert darf dieses Haus bitte nicht sein, da wollen wir lieber wieder selbst ran!“

Hier war sie selbst die Bauleiterin: das Wohnzimmer in der Altbauwohnung von Jessie Weiß. Nura Qureshi

Dieser Traum vom eigenen Haus ist mittlerweile Wirklichkeit geworden. Was anderen in Jahren nicht gelingt, hat die influencende Bloggerin geschafft: ein Haus mit einem großen Grundstück in Berlin zu finden. Ihre mehr als 240.000 Follower können beim Bauprojekt live dabei sein, auf Instagram hat es mittlerweile einen eigenen Kanal namens Maison Journelles, auch einen gleichnamigen Podcast gibt es.

Hausbesitzer in Berlin: Bei Zwangsversteigerung den Höchstpreis geboten

2021 haben Weiß und ihre Familie das Haus bei einer Zwangsversteigerung erworben: „Unser kleines Häuschen aus dem Jahr 1927, das wir ersteigert haben und vorab nicht besichtigen konnten. Dieses Foto habe ich beim ersten Vorbeifahren Ende August 2021 gemacht – so aufregend!“, schrieb die 37-Jährige zu einem Bild des grob verputzten Hauses mit dem charakteristischen Mansardendach.

Weiß schwärmte zunächst von der fast 100 Jahre alten Immobilie, der Zustand sei „eine einzige Überraschung – und zwar positiver Natur! Es ist eine recht einfache Ausstattung, aber bis auf eine kaputte Decke ist alles top in Schuss. Das Highlight ist die alte Treppe im Flur. Da es nur 115 Quadratmeter Wohnfläche sind, wirkt es beim Reinkommen gleich viel großzügiger!“

Auch ihre Gefolgschaft zeigte sich begeistert – bis sich im März 2022 schlechte Nachrichten ankündigten. Der Holzgutachter sei da gewesen, die Balken im Dach seien komplett zerfressen und müssten getauscht werden. Ein Kostenpunkt, der in der Kalkulation nicht vorgesehen gewesen sei. „Das könnte zu größeren Problemen führen“, schrieb Weiß. Kurze Zeit später weitere Bedenken: „Ich liebe das Mansardendach des Hauses! Farbe, Putz und Klinker hingegen weniger. Aber wenn man ein so altes Haus energetisch saniert, muss komplett neu gedämmt werden.“

Abreißen oder sanieren, die Frage stand nun im Raum – und die Familie entschied sich für Ersteres. „Zu Beginn wollten wir noch an unser ersteigertes Haus anbauen, zahlreiche Gutachten später war klar, dass neu gebaut werden muss“, so Weiß. Knapp vier Wochen habe der Abriss des alten Hauses gedauert. Auf den Instagram-Bildern wurde es nun abgelöst von Planungsentwürfen für einen weißen Neubau, eine „Traumhausinspiration“, wie Weiß sie nennt.



„Auch wenn wir das Häuschen ins Herz geschlossen hatten, es zu sanieren, wäre ein Fass ohne Boden gewesen und wir sind so froh, es rechtzeitig gemerkt und die Notbremse gezogen zu haben“, lässt sie ihre Gefolgschaft im Oktober 2022 wissen.

Jessie Weiß’ Follower sind entsetzt: Warum wurde das Haus abgerissen?

Doch während die Bloggerin mittlerweile schon die Fliesen und das Steinparkett für den Neubau aussucht, können sich nicht all ihre Follower über die Wendung im Hausbauprojekt freuen. „Dieses wunderschöne Haus wurde abgerissen?“, fragt eine Userin entsetzt nach. Abriss und Neubau seien aus CO2-Sicht „das schlimmste, was man machen kann“, kommentiert ein anderer. Und ein weiterer meint: „Wundert mich, dass es nicht denkmalgeschützt war. So ein Haus sollte erhalten bleiben. Schade!“



Eine Bauleiterin widerspricht in den Kommentaren: „Also ich finde die Entscheidung absolut richtig! Ich kann nur sagen, dass eine Renovierung mehr Kosten als ein Neubau verursacht. Hinzu kommt, dass man eine Renovierung nie komplett berechnen kann, da ständig neue Probleme auftauchen.“

Doch über die Architektur der nun neu geplanten Stadtvilla sind nicht alle begeistert: „Seid mir nicht böse, aber ich finde das Mansardenhaus hat zumindest für mich deutlich mehr Charakter“, heißt es in den Kommentaren zu den Entwürfen. „Baustile sind Geschmackssache, wie so vieles im Leben. Ich finde allerdings, dass man schon ein wenig drauf achten sollte, dass der Entwurf ansatzweise in den Bebauungsplan des Viertels passt“, schreibt ein User.



Natürlich gibt es auch viele Fans, die das Bauprojekt der Familie feiern und interessiert begleiten. Und es ist ja auch spannend, wie detailreich die Unternehmerin jeden Schritt von der Zwangsversteigerung über den Kredit bis zur Inneneinrichtung dokumentiert. Letztlich bleibt es die Entscheidung der Eigentümer, was sie mit ihrer Immobilie machen – und über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten.