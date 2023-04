Jetzt wird's funky: Was im ehemaligen DDR-Funkhaus Nalepastraße entsteht

Daniel Rodríguez für die Berliner Zeitung am Wochenende

Hier kann wieder musiziert werden: Blick in den Saal Eins vor einem Konzert von Nils Frahm.

Hier kann wieder musiziert werden: Blick in den Saal Eins vor einem Konzert von Nils Frahm. Daniel Rodríguez für die Berliner Zeitung am Wochenende

„Der Raum ist das Kleid der Musik“. Dieses Buch über die Musik-Aufnahmesäle und Hörspielstudios im Funkhaus Nalepastraße schrieben Gerhard Steinke, 1927 geboren, und Gisela Herzog vor über 10 Jahren. Wer wissen will, warum Musikerinnen und Musiker von jenen Räumen an der Nalepastraße so fasziniert sind, sollte es lesen.