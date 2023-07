Er hatte mehr als zehn Millionen Follower in den sozialen Medien. Nun ist der Fitness-Influencer Johannes Lindner mit nur 30 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Er war einer der bekanntesten deutschen Influencer auf dem Fitness-Gebiet: Johannes Lindner, bekannt als „Joesthetics“. Nun ist der Ausnahme-Athlet völlig unerwartet mit nur 30 Jahren gestorben.



Wie die Bild-Zeitung berichtet, bestätigt Linders Partnerin den Tod des Sportlers. Im Netz schreibt Nicha: „Gestern ist er an einem Aneurysma verstorben.“ Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine krankhafte Erweiterung einer Arterie.

Über Nackenschmerzen geklagt

„Jo ist an einem besseren Ort. Er ist gestern an einem Aneurysma gestorben. Ich war mit ihm im Zimmer. Er legte mir die Kette um den Hals, die er für mich gemacht hatte. Dann haben wir einfach nur gekuschelt und darauf gewartet, Noel 16 Uhr im Fitnessraum zu treffen. Er lag in meinen Armen und dann ging alles einfach viel zu schnell“, schreibt seine Freundin auf Instagram.

Seit mehreren Tagen habe Lindner über Nackenschmerzen geklagt, das aber offenbar auf sein Training zurückgeführt. Sein letzter Post ist ein paar Tage alt, darunter haben nun bereits fast 50.000 Menschen kondoliert und mehrheitlich bestätigt, welch' großes Fitness-Vorbild Linder für sie gewesen sei.